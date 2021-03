Une Traviata sur l'eau et en plein air à l'Opéra de Sydney

Depuis vendredi 26 mars, l'opéra La traviata est joué tous les soirs à Sydney, en plein air, pour plus de 2000 spectateurs. En Australie, où le coronavirus a quasiment disparu, la vie culturelle a repris ses droits. Notre correspondant à Sydney, Grégory Plesse, a assisté à la répétition générale.

Après des jours de pluie torrentielle à Sydney, le soleil est enfin de retour, juste à temps pour cette première nuit à l’opéra, en plein air. La scène est installée sur l’eau, dans la baie de Sydney. Un cadre exceptionnel dont ne se lasse pas Ian, qui a pourtant vécu à Sydney toute sa vie : « Le port de Sydney est un endroit magique, tout le monde en venant ici se dit "Wow”. Alors voir un opéra ici, c’est fantastique, on ne peut pas faire mieux.»

Un enthousiasme totalement partagé par Christina, que nous avons croisé près de la billetterie, « c’est incroyable, on n'a pas pu voir de spectacles pendant près d’un an, donc là, pouvoir assister à un opéra sur le port, avec un temps aussi formidable, après plus d’une semaine de pluies torrentielles, c’est fantastique ! »

Pour Christina, cette soirée est d’autant plus spéciale qu’elle avait prévu d’aller voir La traviata sur l’eau l’an dernier. Mais les représentations avaient dû être annulées à cause de la pandémie et du confinement : « Je devais y aller l’an dernier, du coup je suis super contente que le spectacle soit de retour, d’autant que le secteur des arts a beaucoup souffert à cause du Covid, c’est donc une très bonne nouvelle que cet opéra ait pu être monté cette année.»

Ce soir, le port du masque est recommandé, mais pas obligatoire, alors que plus de 2000 spectateurs sont attendus. La seule contrainte, c’est qu’il faut renseigner son nom et ses coordonnées, en flashant un QR code disposé à l’entrée. Un désagrément vite oublié par les spectateurs, qui en revanche, se sont rappelés que même en plein air, ils sont à l’opéra, une occasion de porter ses vêtements les plus chics, sur laquelle a sauté Noah, qui porte un sublime costume bleu royal. « L’opéra, c’est l’excuse parfaite pour se mettre sur son 31. Et pourquoi ne pas le faire? Les occasions dans la vie de tous les jours de bien s’habiller ne sont pas si courantes ! Donc me voila, avec ma veste en velours, c’est parti ! »

A l’image de tous les autres spectateurs présents ce soir, Noah a parfaitement conscience qu’il s’adonne à un plaisir devenu très rare en période de pandémie. « Je crois qu’en Australie, on a eu beaucoup de chance. On a été très prudents dès le début et on a eu des restrictions qui ont été difficile à vivre pour beaucoup de gens. Mais je crois qu’elles nous ont aidé à déconfiner la culture, c’est une chance énorme. »

La traviata sur l’eau à Sydney, c’est tous les soirs, sauf le lundi, jusqu’à la fin du mois d’avril. Un spectacle qui rassemble sur scène plus de 70 artistes. Et comme si cela ne suffisait pas, un feu d’artifice est également tiré chaque soir.