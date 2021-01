Le Festival Présences sauvé grâce à la radio

La 31e édition du Festival de musique contemporaine et de création musicale Présences s’ouvrira à la Maison de la Radio le 2 février. Elle sera dédiée à la mémoire de Claude Samuel, son fondateur, et mettra à l’honneur le compositeur Pascal Dusapin. Un reportage de Charlotte Landru Chandès.

Si le monde de la culture est en grande souffrance depuis le début de la pandémie de Covid-19, la musique contemporaine fait sans doute partie des secteurs les plus touchés. « Par essence toute idée neuve est minoritaire. Il faut du temps pour qu’elle trouve le chemin du public et elle ne le trouve que parce que les orchestres jouent cette musique-là », explique Michel Orier, directeur de la musique et de la création à Radio France.

Si les orchestres de radio continuent à jouer « parce que c’est leur métier d’enregistrer », la plupart des autres orchestres sont à l’arrêt en ce moment. « Tous ces orchestres qui ne jouent pas ne jouent donc plus la musique d’aujourd’hui. Les conditions de vie sont terribles pour l’ensemble des compositeurs et des compositrices.”

Un festival de radio

C’est pourquoi la radio joue un rôle fondamental. Les concerts donnés par les orchestres de radio sont avant tout faits pour nourrir l’antenne, en l'occurrence celle de France Musique. Ainsi, malgré les conditions sanitaires actuelles et à moins d’un reconfinement total, le Festival Présences aura lieu quoiqu’il arrive, comme le note Pierre Charvet, délégué à la création musicale. « Les créations que nous avons commandées seront entendues par le public et cela fait très chaud au coeur, surtout quand on pense à des compositeurs qui ont travaillé pendant des mois et des mois et qui auraient pu voir leur travail anéanti. Là, on sait qu’elles existeront, qu’elles seront enregistrées et qu’elles auront une pérennité. »

Pascal Dusapin à l’honneur

Au cours du festival, plusieurs oeuvres de Pascal Dusapin seront données en création mondiale comme La Vita sognata pour soprano et ensemble instrumental, les Piano works ou encore Waves, un duo pour orgue et orchestre. Selon le compositeur, l’un des points essentiels de la musique est la conversation avec le public. « Un art moderne - ou art contemporain comme on aime à dire aujourd’hui - c’est un art qui sait inventer des émotions nouvelles. Ceux qui disent le contraire sont des hypocrites et des idéologues. Et les musiciens, les compositeurs contemporains ont été, en tout cas pour ma génération, tellement éduqués dans la contrition et le refus, le rejet de toute émotion, que je pense qu’il est temps d'affirmer le contraire. »

Une programmation riche et variée

Parmi les compositeurs programmés à l’affiche du Festival Présences, on entendra également Eric Tanguy, Diana Syrse ou encore Benjamin Attahir, et on retrouvera des artistes comme la mezzo-soprano Isabelle Druet, le pianiste Jean-Frédéric Neuburger, l’organiste Olivier Latry et la pianiste Vanessa Wagner. Le Festival s’ouvrira par une soirée spéciale, à la fois concert et émission de radio, intitulée Dusapin et ses amis. Elle sera diffusée à 20h en direct sur France Musique depuis l’Auditorium de la Maison de la Radio.

Tous les autres concerts de Présences seront diffusés sur l’antenne de France Musique