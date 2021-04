Ce samedi, le chorégraphe Mehdi Kerkouche organise la deuxième édition de l’opération « On danse chez vous ». Un marathon de danse en direct, de 10h à minuit sur le réseau social Instagram, pour venir en aide aux étudiants précaires.

Time to dance, du groupe The Shoes, c’est l’hymne choisi par Mehdi Kerkouche pour l’Opération On danse chez vous ce samedi 24 avril. 14h de danse en direct sur le compte Instagram de sa compagnie (@emkadanceproject). C’est la deuxième édition de ce projet né il y un an, nous explique Mehdi Kerkouche : « Pendant le premier confinement, j’avais organisé ce festival qui s’appelait « On danse chez vous », puisqu’on était enfermé chez nous. L’objectif était de fédérer tous les danseurs, les artistes, les chorégraphes, qui ne pouvaient pas continuer de travailler, et faire une bonne action. L'année dernière on avait besoin de se mobiliser pour les hôpitaux : on avait récolté 15 000 euros pour les hôpitaux de la Fondation des Hôpitaux de Paris. Et c’était une journée magique. Je me suis dit qu’il fallait garder ce marathon solidaire en place, et l’organiser pour une nouvelle cause, donc cette année on refait ça pour les étudiants en situation de précarité, avec la Fondation de France. »

Un cours de danse à Disneyland Paris

Les conditions de confinement n’étant plus les mêmes qu’il y a un an, cette fois les danseurs investiront non pas leur salon, mais différents lieux culturels dans toute la France, qui sont aujourd’hui fermés, du Mucem à Marseille à l’Opéra Garnier à Paris, en passant par le Capitole de Toulouse. Et c’est dans un lieu familial que tout va commencer : « Le coup d’envoi sera donné à 10h du matin avecPaul Marque, danseur étoile de l’Opéra de Paris, qui sera accompagné de _Nine Seropian_, également danseuse à l’Opéra, pour donner un cours de classique en direct de Disneyland Paris sur les plus grands classiques de films de Disney. Je sais que tout le monde chantera et dansera pendant la première demi-heure, et c’est parti après pour une journée de danse ».

Et pourquoi pas une séance de pliés sur Higitus Figitus de Merlin l’Enchanteur ? Tout au long de la journée, performances dans tous les styles, cours et échanges s’enchaîneront jusqu’à minuit. Le tout, comme l’a dit Mehdi Kerkouche, au profit des étudiants : « Pour faire des dons il suffit d’aller sur le site de la Fondation de France. Dessus il y a un joli habillage, avec marqué "On danse chez vous". On clique dessus et on fait un don. L'argent va être utilisé pour venir en aide aux étudiants, par plusieurs moyens : les premières nécessités, le soutien psychologique et tout le matériel technologique dont ils ont besoin pour continuer de travailler correctement. Donc soyez généreux, c’est pour la bonne cause ».

Parmi les artistes qui participeront, Carolyn Carlson se produira depuis Toulouse avec le ballet du Capitole. Marie-Agnès Gillot sera de son côté à Houlgate dans le Calvados. Et cette année, l’évènement n’est entièrement numérique, puisqu’à 20h la chaîne Culturebox soutiendra l’évènement, avec une émission spéciale.