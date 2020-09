L'Orchestre Philharmonique de Radio France fait sa rentrée avec 5 nouveaux musiciens

L'Orchestre Philharmonique de Radio France ouvre sa saison le 18 septembre prochain avec 5 jeunes nouveaux musiciens, recrutés juste avant le confinement.

La musique résonne à nouveau au sein de l’Auditorium de la maison de la Radio. Le pianiste Hervé Sélin répète avec les musiciens de l’Orchestre national de France pour un concert ce vendredi. Dans quelques jours, le 18 septembre, c’est l’Orchestre Philharmonique de Radio France qui ouvrira sa saison, avec une nouvelle flûte solo, Mathilde Calderini. Recrutée en février dernier, elle a seulement commencé à jouer avec l’ensemble il y a quelques semaines en raison de la crise sanitaire et elle nous parle de son ressenti face au concert de rentrée :

« Forcément il y a pas mal d’appréhension et de stress notamment parce qu’il y a eu des changements de programme dus aux conditions sanitaires. On avait annoncé une saison au moins d’avril et ça a changé petit à petit à cause des changements d’effectifs. Quand on commence dans une grande enseigne comme ça, on a envie d’être prêt pour les premiers programmes. Donc ça a été un petit stress pour moi mais que j’ai finalement combattu. J’ai été très bien accueillie et on est tous pressé de faire ce concert d’ouverture la semaine prochaine ».

Entraide entre les nouveaux arrivants

Rodolphe Thery vient lui aussi d’arriver en tant que timbalier solo à l’Orchestre Philharmonique. Recruté en mars, il a fait sa rentrée au mois d’août avec les autres nouveaux musiciens de l’orchestre : « On est 5 à rentrer, 5 jeunes, donc il y a assez vite eu un petit groupe qui s’est soudé, pour justement parler des appréhensions, de comment ça se passe pour chacun. On se parle beaucoup des programmes, en se disant " Mais en décembre y’a Myung Whun Chung qui revient avec Martha Argerich, et moi quand j’étais jeune j’étais fou d’elle !" Si nous on arrive à être un groupe qui vit bien, on vivra bien dans un groupe qui vit bien et puis ainsi de suite ».

« Ça permet de se sentir moins seul au début, dans un orchestre de 110 personnes », confirme Mathilde Calderini. Les deux musiciens mettent cependant l’accent sur la bienveillance rencontrée au sein de l’orchestre et leur joie surtout de l’avoir intégré : « _C’est des rêves en fait, c’est comme pour les sportifs, j’imagine. _Kylian Mbappé peut être qu’il se disait à 10 ans " j’ai envie de jouer au PSG" et aujourd’hui il joue au PSG, il est super content. Bah moi je me disais que j’aimerais bien être à l’Orchestre Philharmonique de Radio France. Et maintenant j’ai la chance d’y être, je suis super content et j’ai envie que ça dure. »

Pour voir sur scène les 5 nouveaux musiciens de l’orchestre philharmonique, dont également le 1er Cor solo Joffrey Quartier, le bassoniste Hugues Anselmo et le tubiste Florian Schuegraf, ce sera donc le 18 septembre prochain. L’Orchestre National de France fait lui sa rentrée le 17 septembre, avec un programme allemand, avant d’accueillir son tout nouveau chef, Cristian Măcelaru, avec un concert le 24 septembre.