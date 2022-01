Ensemble 2E2M : 50 ans au service de la création musicale

C'est un des premiers ensembles français dédiés à la création musicale actuelle : 2E2M fête cette année ses 50 ans. Un demi-siècle placé sous le signe de la diffusion de la musique contemporaine, à travers des concerts, des répétitions publiques et des rencontres entre musiciens et compositeurs.

Depuis 50 ans, les musiciens de l'ensemble 2E2M proposent un répertoire différent de leurs confrères, basé sur la musique contemporaine et de création. Un travail en lien direct entre les artistes : de la composition à la diffusion par les orchestres. Une particularité dans la pratique orchestrale, qui a attiré Jean-Philippe Grometto, aujourd’hui membre du comité artistique de transition.

« C’est un très grand plaisir que de jouer de la musique pour la première fois, de la musique que personne n’a entendu, raconte le flûtiste. Comme de travailler avec les compositeurs, construire l’oeuvre ensemble, la peaufiner et la proposer au public. Quelquefois c’est une musique qui peut faire référence à des codes du passé. Mais ce sont des musiques tellement variées au niveau des références, que la musique contemporaine est aujourd’hui à l’image de notre monde : elle rassemble toutes les cultures. »

À la recherche des clés d’écoute

Mais si la musique contemporaine s'inspire des codes classiques, jazz ou baroques, les pièces proposées sont autant d'innovations musicales. Alors, il faut aller chercher le public pour ces concerts, et insérer le plus naturellement possible la musique contemporaine dans les habitudes d’écoute du grand public.

« On souhaite que cette musique devienne habituelle pour tout le monde, c’est-à-dire qu’elle soit dans nos canons d’écoute comme le sont Bach ou Mozart », plaide la violoniste Dorothée Nodé-Langlois. « Le public, je pense qu’il faut aller le chercher un tout petit peu, analyse le tromboniste Florent Didier, qui a d’ailleurs codirigé le premier concert de l’année 2022 pour 2E2M. Il faut le sensibiliser pour qu’il découvre et qu’il aie les clés d’entrée de cette musique. Avec simplement quelques clés, le concert se transforme en voyage. Je pense donc que le public suivra. »

Avant d'avoir toutes les clés, il faut d'abord apprivoiser cette musique. Et l'avantage avec la musique de création c'est que même les publics habitués au contemporain découvrent un répertoire et une musique, à chaque spectacle.

« C’est tellement complexe que je me demande comment on a pu un jour écrire toute cette musique, témoigne Zoé, une jeune spectatrice. Quand il y a beaucoup de matière, je perds un peu le fil du concert. Car je n’ai pas l’habitude de cette musique. Cette complexité est alors une sorte de flou, de barrage face à ce que propose la musique contemporaine. »

Immiscer la création dans les habitudes du public

En 50 ans d'existence, de création et de diffusion, 2E2M a su faire sauter ce barrage à la connaissance, et à la compréhension de la musique de création. L'ensemble mise aussi sur les nouvelles générations du public, en allant directement le confronter à la musique contemporaine, dans les écoles : de la crèche à l'université.