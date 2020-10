Renaud Capuçon : "On va s'adapter à ces nouvelles règles"

Le violoniste Renaud Capuçon a interpellé la ministre de la Culture hier soir suite à l'annonce du couvre-feu instauré dès ce samedi dans de nombreuses métropoles.

Peu après le discours d'Emmanuel Macron, le violoniste Renaud Capuçon a émis plusieurs interrogations sur Twitter à la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot : "Comment peut on sauver la vie culturelle et musicale en France? Faut il reprogrammer les concerts à 18h? Le public suivra-t-il? Tant de questions...".

La ministre lui a répondu très rapidement être au travail "avec les organisations représentatives" pour mettre "en place les mesures d’accompagnement indispensables".

Ce matin, au micro de Jean-Baptiste Urbain, Renaud Capuçon déclarait ne pas douter que "Roselyne Bachelot proposera des idées". Toutefois, le violoniste ne souhaite pas rester inactif face à cette terrible situation : "je ne vais pas rester sur ma chaise à me lamenter". Il rajoute "qu'il faut simplement avancer et regarder un nouvel horizon".

Nouveaux Horizons, c'est justement le titre de la série de concerts que Renaud Capuçon organise ce week-end du 16 au 18 octobre au Grand Théâtre de Provence avec son ami l'altiste Gérard Caussé. Aix-en-Provence, qui est également touché par le couvre-feu, oblige Renaud Capuçon à modifier sa programmation musicale : "on va essayer de s’adapter".