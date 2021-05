Radio Arbres, la libre-antenne pour végétaux

Une libre antenne pour les arbres : c’est ce que propose la comédienne Lætitia Dosch avec son projet Radio Arbres. Une émission dans laquelle les chênes, les figuiers où encore les pommiers peuvent prendre la parole, raconter leurs problèmes de voisinage ou leurs histoires d’amour.

« Bonjour et bienvenue sur l’antenne de Radio Arbres, la radio des arbres, pour les arbres. »Radio Arbres, c’est l’émission de libre antenne qui donne la parole à nos amis à tronc et à feuillage. À l’origine de cette idée, on retrouve la comédienne Lætitia Dosch.Un projet né l’année dernière pendant le confinement : "Je devais faire en Suisse quelque chose autour des arbres en public, et ça a été annulé.Je me suis dit que si on ne pouvait pas le faire en vrai, il fallait qu’on le fasse par les ondes : que ce serait génial que les gens participent, faire une libre antenne avec uneMacha Bérangerdes arbres ».

« Nous allons tout de suite prendre notre premier invité de la soirée… Allo ? Vous nous appelez d’où ? »

À l’autre bout du fil, un coup de foudre insolite : un cèdre amoureux... d’un volet bleu. Avant chaque enregistrement d’émission, l’équipe du podcast poste une annonce pour trouver les participants. Et Laetitia Dosch nous révèle qui se cache derrière ces auditeurs végétaux : « Ce sont des gens -évidemment - qui ont un arbre à côté de chez eux qui leur plait, qui ont un feeling particulier avec une plante de leur appartement, par exemple. Ils vont prendre la parole en son nom et nous raconter un problème, surtout un problème avec des non-humains, des oiseaux, d’autres arbres, des insectes...et ça permet de découvrir le monde végétal tout en s’amusant ».

« On embrasse le pommier. Et maintenant on va écouter un peu de musique, une musique garantie sans bois »

Les épisodes, habillés de musique, sont disponibles sur la plateforme de podcast Audioblogs. On peut y entendre un morceau du groupe Forest Gun. Et chacun peut donc appeler pour se mettre dans la peau d’un arbre et raconter l’histoire qu’il veut. « Il y a un pommier qui nous a appelés pour nous dire qu’il fallait être généreux avec les humains. Il était content de faire énormément de pommes cette année. Un cercueil en chêne nous a aussi appelés pour savoir s’il était vivant où s’il était mort. Ou encore, un jeune platane qui habitait dans une cour et qui voulait absolument se reproduire et qui n’y arrivait pas, il fallait le conseiller. Plein d’histoires différentes donc, qui n’ont rien à voir les unes avec les autres ».

D’ailleurs nous avons demandé à Leatitia Dosch : si elle était un arbre, lequel serait-elle ? « Moi j’aimerais bien être un tilleul, et je ne pense pas que je parlerais de problème : je parlerais de ma relation avec les abeilles et les bourdons, une relation d’amour, de complémentarité, on se rend des petits services mutuels quoi ! »

Si vous souhaitez participer au prochain épisode qui sera enregistré le 5 juin et diffusé le 6 juin dans l’émission L’Expérience de France Culture, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse radioarbres@gmail.com