Nadia Vadori-Gauthier célèbre les six ans de sa minute de danse

Cela fait 6 ans que Nadia Vadori Gauthier poste tous les jours une minute de danse sur internet. L’artiste a commencé au lendemain de l’attentat contre Charlie Hebdo, en janvier 2015, depuis elle ne s’est jamais arrêtée. Elle a célébré la 2192e minute, au Théâtre de Chaillot mercredi 13 janvier.

Kimonos colorés, masque de têtes de tigre ou encore pull à paillette. Ce mercredi 13 janvier 2021, une trentaine de danseurs et danseuses étaient réunis autour de Nadia Vadori Gauthier pour célébrer, en dansant sur les marches du grand escalier du Théâtre de Chaillot à Paris, les 6 ans d'Une minute de danse par jour, initiative lancée par l’artiste au lendemain de l’attentat contre Charlie Hebdo. Six ans plus tard, cet acte de résistance poétique, comme le décrit la danseuse, a continué, dans un monde qui lui, a changé. Et avec la pandémie, le sens du projet a également évolué.