Musirando, le projet de Marc Vieillefon qui mêle violon et randonnée

Le violoniste Marc Vieillefon a entamé un tour de France à pieds de 14 mois avec son instrument pour créer des moments de partages musicaux, partout dans le pays.

Début mars, nous prenions rendez-vous avec Marc Vieillefon. Le violoniste s’apprêtait à démarrer son tour de France à pieds. Quelques semaines plus tard, après plusieurs kilomètres avalés, nous lui avons demandé comment il allait : « Ca va bien, le tout petit changement c’est que je ne suis pas en train de marcher parce que je suis resté un jour de plus à Saint-Avold, une ville qui se trouve environ à 45 kilomètres de Metz. Pour l’instant je suis dans une chambre ce qui est assez rare deux jours de suite. »

Depuis le 3 mars Marc Vieillefon a en effet décidé d’enfiler ses chaussures de marche pour aller à la rencontre de gens, avec un projet de randonnée musicale, une musirando, qui ne serait pas née sans la crise sanitaire : « Mon but c'était de faire quelque chose tout simplement. J'avais l’habitude de donner à peut près une centaine de dates par an dans le monde entier, et quand on se retrouve à en faire zéro, ce n'est pas possible. Je me suis dit il n'y a pas de concert, donc pas de musicien, pas de public, mais le public existe lui, et les musiciens existent aussi donc j'ai décidé d'aller chez les gens, leur proposer un petit concert, en échange de quoi je suis nourri et logé. Ca peut être des mélomanes, des musiciens amateurs, des professionnels et on partage toujours un bon moment de musique. C’était ça qui était le plus important pour moi ».

Des concerts dans la forêt, une cour d'école ou au milieu des chevaux

Le musicien se promène ainsi d’école en école, dans les villes, les villages, les conservatoires, les EHPAD, les médiathèques. Il y joue, y donne des master-class ou présente son projet. La veille de notre entretien, il participait à un projet organisé par Christine Hoffmann, professeure de violon. « C’était extraordinaire. Elle a organisé une petite randonnée dans une forêt. Il y avait tous ses élèves, mais aussi des violoncellistes, quelques parents et j’ai croisé d’anciens élèves de quatuor à cordes. On était une petite cinquantaine à marcher dans la forêt et à s’arrêter tous les kilomètres, pour faire une petite aubade. On était au milieu des gens qui faisaient leur jogging, du vélo, ou qui promenaient leur chiens, pas mal se sont arrêtés. C’est émouvant ».

C’est via la page facebook Musirando et son site internet que les gens peuvent entrer en contact avec le musicien en fonction de son itinéraire. Pour l’instant, s’il a rencontré des élèves, ce sont surtout des personnes qui lui étaient jusqu’alors inconnues qui l’ont contacté. Et en échange de ses performances, une participation libre est proposée, pour être versée à l’Association Zazakely : « C’est une association qui travaille beaucoup à Antsirabe qui est la troisième ville de Madagascar et là-bas il y a des musiciens, des artistes, des comédiens, qui n’ont pas de lieu pour répéter, pour se produire, et j’ai trouvé ça chouette d’essayer de trouver des sous pour essayer de construire une salle polyvalente dont le terrain a été acheté. Je demande aux gens de faire un petit don à l’association via le lien HelloAsso qui est sur le site internet de Musirando. Et quand je vais travailler dans une structure, comme je suis intermittent du spectacle, les conservatoires me versent une somme que moi je m’engage à reverser à l’association. »

Marc Vieillefon marche en moyenne 6h par jour. Ou est-il en ce moment ? 5 jours après notre discussion ? « Vers 8h20 ce samedi je partirai de Reichshoffen, donc je suis en route pour arriver à Strasbourg, Reichshoffen en Alsace ». Rendez-vous donc en juin 2022 pour la fin de ce voyage, avec notamment une étape à Lyon chez lui, pour célébrer, avec la ville, la fête de la musique.