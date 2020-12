Michèle Bernard : "Anne Sylvestre a visité l'ensemble des émotions humaines avec proximité et simplicité"

La grande chanteuse Michèle Bernard est avec nous ce matin pour rendre hommage à sa "soeur de scène", saluant la foule des gens qui sont tristes, comme elle...

Bien qu'elle connaissait Anne Sylvestre par ses chansons depuis son enfance, Michèle Bernard a véritablement rencontré "Madame Anne" en 1978 alors qu'elle faisait sa première partie à Bordeaux. A la fin d'un des concerts, Anne Sylvestre est allée la rejoindre afin de la féliciter et depuis elles sont restées en "compagnonnage amical".

Anne Sylvestre, qui avait crée son propre label, a produit trois des disques de Michèle Bernard.

"Ses chansons aident à vivre" déclare Michèle Bernard au micro de Jean-Baptiste Urbain, mettant en avant "la patte d'auteur" remarquable de son idole. Selon Michèle Bernard, dès que l'on entend une chanson d'Anne Sylvestre, elle est immédiatement reconnaissable : "On entend par la musique et la qualité du langage employé que c'est elle".

Toutefois, pour la chanteuse lyonnaise, l'autre aspect d'Anne Sylvestre que l'on retrouvait dans ses textes était la colère, en se faisant la porte-parole des plus grandes injustices que notre société pouvait produire.