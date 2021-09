La chanson, un sujet très sérieux

La 3ème Biennale internationale d'études sur la chanson se tient jusqu'au jeudi 16 septembre, entre Paris et Marseille. L'occasion pour ces drôles de chercheurs - dévoués à la chanson - de se retrouver et d'affirmer le sérieux et l'importance de la chanson. Un reportage de Marie Gicquel.

Une biennale pour rappeler que la chanson est un art majeur., © Marie Gicquel