Des artistes en résidence chez Henri Dutilleux

La demeure d’Henri Dutilleux et de son épouse Geneviève Joy, dans le Val de Loire, va bientôt se transformer en résidence d’artistes. Fin octobre, le lieu a déjà accueilli le tout premier festival musical dédié au compositeur.

Dans l'Indre-et-Loire, une association perpétue la mémoire et l'œuvre d'Henri Dutilleux, célèbre compositeur décédé en 2013. Passionnés par la discographie comme par l'homme, ces mélomanes ont réinvesti la dernière demeure de l'artiste et de son épouse, Geneviève Joy, où une résidence d'artiste va bientôt voir le jour. À la limite entre la Touraine et l'Anjou, où la Vienne rejoint la Loire, une maison de tuffeau trône sur la rive, derrière un jardin de rosiers. Cette maison de Candes-Saint-Martin a été acquise en 1981 par Henri Dutilleuxet Geneviève Joy. Pendant près de 30 ans, le couple s'y ressource, mais surtout il compose, joue, enrichit sa culture musicale. « C’est un lieu de détente et de composition pour le maître, raconte Ann Chevallier, la présidente de l'association Henri Dutilleux-Geneviève Joy. À l’étage, dans son bureau-chambre, un lieu presque monacal, il se retire pour créer, tournant le dos à cette confluence, car le paysage le distrayait beaucoup trop dans son travail. »

Dans ces lieux, autant les salles de travail que celles de séjour ont été sanctuarisées. Après des mois de travaux, l'aménagement d'une bibliothèque musicale et d'un studio, la maison du compositeur et de son épouse, pianiste et grande professeure de musique, se refait une jeunesse. Cet espace de création et de passion ne s'est pas éteint avec la mort de Dutilleux, en 2013. Elle a été, fin octobre, l'épicentre du premier festival musical dédié au compositeur. Et des artistes vont bientôt établir résidence dans ces lieux.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

en savoir plus AUDIO 3 min émission Au fil de l'actu Après de longs travaux, la maison de Dutilleux devient un lieu de résidence artistique

Un lieu de création pour toujours

« Il ne voulait surtout pas, quand il a légué ce lieu à la commune de Candes-Saint-Martin, que cela devienne un musée, mais plutôt que cela reste un lieu vivant, de création, ouvert aux jeunes artistes, explique Jean-Loup Graton, le directeur artistique du festival. C’est dans ce sens que dès la fin de l’année, nous allons accueillir notre premier résident, Dmitry Batalov, 2e prix du dernier Concours d’Orléans de piano. »

Des jeunes artistes, Henri Dutilleux en a accompagné toute sa vie. Il a été par exemple le mentor de Sonia Wieder-Atherton. Lors de sa participation au concours Rostropovitch 1986, Henri Dutilleux l'a prise sous son aile, l'a accompagnée notamment pour son interprétation de ses Trois Strophes. La violoncelliste sera finalement lauréate du concours cette année-là. « J’ai demandé à Henri Dutilleux si je pouvais venir chez lui jouer l'œuvre, il a tout de suite accepté, se souvient la musicienne. Je suis donc allée chez lui avec mon violoncelle, et là, il y a eu ce moment que je n’oublierai jamais. Il a fait de nombreux commentaires sur l'œuvre, m’a aiguillée dans l’interprétation, m’a donné de nombreux conseils. Ensuite, nous nous sommes vus et écrits très souvent. »

Pour le festival, Sonia Wieder-Atherton est revenue dans cette maison de Dutilleux, pour perpétuer l'œuvre de l'artiste, sous le regard des mélomanes de la région. « Quoi de plus beau pour dire ‘ça y est elle existe, ça y est elle vibre, ça y est elle est belle, ça y est elle est visitable et va accueillir de nouveau des musiciens' que de jouer du Dutilleux lors d’un festival qui lui est entièrement dédié ? », se réjouit la soliste.

en savoir plus AUDIO 27 min émission Les grands entretiens Sonia Wieder-Atherton, "Avec Dutilleux, une note pouvait être presque une question de vie ou de mort" (3/5)

Avec cette résidence d'artiste, les compositions de Dutilleux vont continuer à résonner dans le Chinonais. Le festival devrait revenir au printemps pour une nouvelle édition. Au cœur de cette nature, qu’affectionnait le maître, et dont on retrouve les couleurs dans la grande majorité des pièces, de ses œuvres pour soliste à ses compositions pour orchestre.