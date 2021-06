Chiche ! La minute foot : les choeurs des supporters

Alors que l’Euro est bel et bien lancé, Marina Chiche nous prouve encore une fois que le foot est une discipline hautement musicale. Cette fois-ci, la productrice et violoniste s'intéresse aux différents choeurs qui résonnent dans les tribunes.

Avec les supporters de la Mannschaft, nous ne sommes pas au stade mais bien à l’opéra avec le Vaisseau Fantôme de Richard Wagner. Ce chœur des marins fantômes s’inscrit dans la lignée des choeurs d’hommes de l’opéra allemand, qui commencent avec la Flute enchantée de Mozart, Fidelio de Beethoven ou le Freischütz de Weber. Le choeur est une expression collective puissante.

Au stade, les choeurs se répondent depuis les tribunes. Ce principe de stéréophonie, de double-chœur on le trouve déjà en Italie à la fin du XVIe siècle. Les compositeurs de l’école vénitienne exploitent les potentialités acoustiques particulières de la basilique San Marco de Venise où deux tribunes se font face et dans lesquelles sont installés deux orgues et deux choeurs. Il est ainsi possible d'obtenir des effets d'écho en faisant alterner différentes masses sonores comme chez Gabrieli.

Mais revenons à nos supporters de foot... Si on attend que les joueurs mouillent le maillot sur le terrain, on attend aussi que les supporters donnent de la voix en tribune et pour cela il existe un répertoire assez exceptionnel de chants de supporters. Et les supporters font preuve d'une grande créativité ! Il n’est pas rare d’entendre le thème du finale de la Symphonie du nouveau monde de Dvorak au stade Gerland à Lyon.

Mais le roi des chants, le top n°1 est le chant que l’on entend aussi bien en Angleterre qu’en Allemagne. Il s'agit de You will never walk alone. A l’origine, ce chant provient de la comédie musicale Carousel écrite en 1945 par Richard Rogers et Oscar Hammerstein. Il fait vibrer les stades des Reds de Liverpool, du Borussia Dortmund mais aussi les salles de concert.