Assister à l'enregistrement de son œuvre, avec Betsy Jolas à Metz

Cette semaine, à l’Arsenal, l’Orchestre National de Metz enregistrait "A Little summer suite", pièce de Betsy Jolas. En présence de la compositrice, qui veillait au grain tout en laissant le chef et l'orchestre s'exprimer.

Crayon de papier et partitions à la main, Betsy Jolas donne ses dernières indications au chef d’orchestre David Reiland. Dans quelques minutes, l’Orchestre National de Metz, dont il est à la tête, va commencer l’enregistrement de la pièce A Little Summer Suite, pour un disque Femmes de légende, qui sortira chez la Dolce Volta. Et la présence de la compositrice à l'origine de l’œuvre ravit le directeur du label, Michael Adda : « Très régulièrement, lorsqu'on enregistre des pièces contemporaines, c’est un véritable plus que de pouvoir compter sur la présence du compositeur ou de la compositrice. Un véritable échange se passe ailleurs que sur les partitions. Le fait que la compositrice soit présente aujourd’hui permet de ressentir ses émotions, qu’elle réussit à faire passer à toute la phalange. Il y a une véritable valeur ajoutée, une qualité supplémentaire à l’enregistrement. »

« Certains ont du mal à abandonner le bébé »

En cabine, le directeur artistique Dominique Daigremont écoute attentivement tout ce qui est enregistré par les micros installés sur la scène de l’Arsenal. Betsy Jolas est à ses côtés, et ensemble, ils font des retours au chef entre chaque prise. Dominique Daigremont a l’habitude de travailler en présence de compositeurs ou de compositrices, et toutes et tous ne se ressemblent pas : « Certains sont très distants, nous disent ‘on vous confie le bébé et vous vous débrouillez’, d’autres ont du mal à abandonner le bébé. Avec Betsy Jolas c’est intéressant parce qu’elle est méticuleuse, elle fait attention à ce à quoi elle tient, tout en laissant les musiciens s’exprimer et l’enregistrement se faire ».

Betsy Jolas a composé A Little Summer Suite pour l’Orchestre Philharmonique de Berlin et le chef Simon Rattle en 2015. Elle évoque une promenade d’été. Nous avons demandé à la compositrice, âgé aujourd’hui de 95 ans, comment se passait cette journée d’enregistrement : « Ça se passe très bien je suis très bien entourée. Heureusement parce que toute seule je ne pourrais pas, il y a des choses qu'à mon âge je n'entends plus. Mais là, il suffit que je dise quelque chose et tout de suite, c’est répercuté. C’est vraiment une joie et je crois que ça va être très bien. »

La sortie du disque est prévue au printemps 2023, de façon à coïncider avec une série de concerts qui sera donnée notamment à la Philharmonie de Paris. Et aux côtés de la femme de légende Betsy Jolas, on y entendra du Lili Boulanger, du Mel Bonis, ou encore du Augusta Holmès.