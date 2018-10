Repassez-moi l'standard... Autour des chansons d'Aznavour devenues des standards internationaux !

Bob Dylan chantant une chanson d'Aznavour en 1998....

1960, Charles Aznavour signe chez Barclay, le succès est immédiat ! Ce coffret sorti en octobre 2018 : Les années Barclay, retrace deux décennies de succès incontournables !

Charles Aznavour :Les Années Barclay (1960-1983)-Découvrir ! Réserver ! Label Universal Music France

À travers les décennies, Charles Aznavour devient le chanteur français le plus connu, le plus célébré, le plus honoré dans le monde.

♪Stefano Bollani, piano solo : Bar biturico - De l'album "Les Fleurs Bleues (2002)" - Label Bleu ‎LBLC 6635

♪Bobby Scott chant. Orchestre direction Richard Rome : Paris is at her best in May (Charles Aznavour / Pierre Roche / Herbert Kretzmer) - De l'album "Star (1968)" - Label Columbia LP9779

♪Oscar Brown Jr, chant :A Young Girl (Charles Aznavour / Oscar Brown Jr) - De l'album "Oscar Brown Jr. – Tells It Like It Is ! (1963)" - Label Columbia Records CL 2025

♪Nina Simone, chant. Orchestre direction Horace Ott : Tomorrow Is My Turn(Charles Aznavour / Marcel Stellman / Yves Stéphane) - De l'album "Nina Simone – I Put A Spell On You (2006) - Label Verve Records ‎B0006005-02

♪Liza Minelli, chant :There Is a Time (Le temps) (Charles Aznavour / Gene Lees / Jeff Davis) (1966) Arrgts Ray Ellis - De l'album "Liza Minnelli – Live At The Olympia In Paris (1972) - Label A&M Records ‎AMLS 64345

♪Ray Charles, chant :For Mama "La Mamma" (Charles Aznavour / Don Black) - De l'album "Ray Charles – Renaissance (1975)" - Label Crossover Records CR 9005

♪Tommy Tune, chant & The Manhattan Rhythm Kings : The Old Fashioned Way(Garvarentz / Aznavour / Hirshorn / Kasha) - De l'album "Slow Dancin' Comédie Musicale (1997)" - Label RCA Victor 09026- 68322-2

♪Shirley Bassey, chant. Orchestre direction Johnny Harris : Yesterday When I Was Young (Charles Aznavour / Herbert Kretzmer) - De l'album "Shirley Bassey – Something (1970)" - Label United Artists Records ‎UAS 29100

♪Elvis Costello, chant : She (Charles Aznavour / Herbert Kretzmer) - De la B.O. du film Notting Hill : Coup de foudre à Notting Hill de Roger Mitchell (1999) - Label Island 546196-2

Voici une relecture unique des chansons de Charles Aznavour en douze instrumentaux...

♪Perrine Mansuy, piano & François Cordas, saxophone ténor : Comme ils disent (Charles Aznavour) - De l'album "LeDUO plays Charles Aznavour (2006)" - Label Douglas Spirale AD 14

♪Marc Almond, chant :What Makes A Man (Charles Aznavour / Bradford Craig) - De l'album "Wigstock The Movie : Music From The Original Soundtrack (1995) - Label Sire ‎61818-2

Recorded on june 15 & 16, 2001 at GSU Studio, Lugano, Switzerland...

♪Franco Ambrosetti, bugle & Dado Moroni, piano :Tu Te Laisse Aller (Charles Aznavour) - De l'album "Franco Ambrosetti ‎– European Legacy (2003) - Label Enja Records ‎ENJ 9429 2

♪Ornella Vanoni, chant : L'Amore È Come Un Giorno (L'Amour C'Est Comme Un Jour) direction Gianfranco Lombardi (Charles Aznavour / Yves Stéphane / Sergio Bardotti) - De l' album "Ornella Vanoni ‎– Ah ! L'Amore L'Amore Quante Cose Fa Fare L'Amore (1971) - Label Ariston Records ‎AR LP 12050

Bohemia de París, alegra lo que es gris, de un tiempo ya pasado. En donde en un desván con traje de can-can posabas para mi y yo con devoción pintaba con pasión, tu cuerpo fatigado. Hasta el amanecer, aveces sin comer y siempre sin dormir...

3e album de Buika, née à Palma de Majorque dans une famille originaire de Guinée équatoriale. Un piano jazzy, des cuivres afro-cubains viennent étoffer son propos. L'adaptation de La Bohème d'Aznavour, est réussie...

♪Concha Buika, chant& Ivan "Melon" Lewis, piano :La Bohemia (Charles Aznavour / Rafael de Leon / Jacques Plante) - De l'album "Niña de Fuego (2008)" - Label Warner Music 2008

Hommage à Stelvio Cipriani, compositeur Italien de musique de films disparu le 1er Octobre 2018...

♪Stelvio Cipriani (1937-2018) : Anonimo Veneziano, B.O. du film de Enrico Maria Salerno (1970) - Label CAM ‎CSE 022

♪Nancy Wilson, chant. Orchestre direction James Mack : To Be The One You Love (S. Cipriani / N. Newell) from the film "The Anonymous Venetian - De l'album "Kaleidoscope (1971)" - Label Capitol Records 852