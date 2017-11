Repassez-moi l'standard... "Smile" de Charles Chaplin / J. Turner / G. Parsons - du film "Les Temps modernes"

Aujourd'hui... "Smile" music by Charles Chaplin, lyrics by John Turner and Geoffrey Parsons

La bande son du film est instrumentale, mais les paroles de Turner et Parsons furent certainement inspirées par cette scène !

Générique

♪Stefano Bollani, piano solo : Bar biturico - De l'album "Les Fleurs Bleues (2002)" - Label Bleu ‎LBLC 6635

Programmation musicale

♪Nat King Cole, chant. Orchestre direction Nelson Riddle : "Smile" (Chaplin / J. Turner / G. Parsons) (1954) - De l'album " Nat King Cole ‎– Ballads Of The Day" - Label Capitol Records T680

♪Dexter Gordon saxophone ténor. Kenny Drew, piano. Paul Chambers, contrebasse. Philly Joe Jones, batterie : "Smile" (Charles Chaplin) - De l'album "Dexter Gordon ‎– Dexter Calling . . . (1961)" - Label Blue Note CDP 7 46544 2

♪Dean Martin, chant. Ken Lane piano, Barney Kessel, guitare, Red Mitchell contrebasse, Irv Cottler, batterie : "Smile" (Chaplin / J. Turner / G. Parsons) - De l'album "Dean Martin ‎– Dream With Dean and Everybody Loves Somebody (1964)" - Label Collectors' Choice Music ‎ CCM-254-2

♪Avishai Cohen, contrebasse. Nitai Hershkovits, piano.Daniel Dor, batterie : "Smile" (Charles Chaplin) - De l'album "Avishai Cohen Trio ‎– From Darkness (2015)" - Label Razdaz Recordz ‎ RD 4616

♪Holly Cole, chant. Aaron Davis, piano. David Piltch, contrebasse. Jimmy Cobb, batterie : "Smile" (Chaplin / J. Turner / G. Parsons) - De l'album "Holly Cole Trio ‎– Blame It On My Youth (1992)" - Label Manhattan ‎ 077779734924

♪Jacques Hélian et son orchestre avec Lou Darley chant : "Ton sourire est dans mon coeur" (C. Chaplin / Henri Contet / Yves Furet) - De l'album "Nos plus belles chansons, vol. 11: 1954-1955" - Label Idol / Marianne Melodie 2015

Enzo Enzo avec son énergie et son goût des belles mélodies transmet ces chansons aux enfants afin que ces films féériques ne s’échappent pas de l’imaginaire. Alors, sifflons, chantons, (re)découvrons la magie de ces films !

♪Enzo Enzo chant. Ton sourire est dans mon coeur (Smile) arrangements d'Angelo Zurzolo (Charles Chaplin / Henri Contet) - De l'album "Clap ! (2009)" - Label Naïve U318186

♪Palle Mikkelborg, trompette et claviers avec Gunnar Andreas Berg guitare "Smile" (Charles Chaplin) - De l'album "Palle Mikkelborg ‎– Anything But Grey (1992)" - Label Columbia ‎ COL 471614 2

♪Etta Cameron, chant. Nicolaj Hess, piano. Palle Mikkelborg, trompette. Klaus Hovman, contrebasse. Marilyn Mazur, batterie : "Smile" (Chaplin / Turner / Parsons) - De l'album "Etta (2009)" - Label Stunt Records STULP 09171

♪Eric Clapton, chant et guitare : "Smile" (Chaplin / J. Turner / G. Parsons) - De l'album "Eric Clapton - Timepieces, Vol. II: 'Live' In the Seventies (1974)" - Label Polydor 811 835-2

Studio de l'Ermitage, Paris 2012 Le groupe Post Image invite John Greaves dans "Smile" de C.Chaplin...

"Smile" qui ouvre l’album montre John Greaves en empathie avec le groupe Post Image. L’univers onirique et poétique qu’affectionne le chanteur gallois, s’accorde à merveille avec les arrangements du groupe...

♪John Greaves, chant invité du groupe Post Image : Frédéric Feugas, Fender Rhodes. Jean-Christophe Jacques, saxophone soprano. Patricio Lameira, guitare. Dany Marcombe, basse. Eric Perez, batterie : "Smile" (Chaplin / Turner / Parsons) - De l'album "In an english garden (2012)" - Label Aqui Label Musique 399222

♪Michael Bublé, chant. Orchestre direction David Horn : "Smile" (Chaplin / Turner / Parsons) - De l'album "Michael Bublé - Caught In The Act ct (2005)" - Label Reprise Records 9362-49444-2

♪Leila Josefowicz, violon. John Novacek, piano : "Smile" (Charles Chaplin) - De l'album "Leila Josefowicz - Americana (2000)" - Label Philips 462948-2