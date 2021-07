Repassez-moi... quelques Grands Standards avec Rémi Chaurand, trompettiste jazz, journaliste & auteur jeunesse

"Exceptionnellement en compagnie de Rémi Chaurand, un auditeur fidèle de l’émission, L’occasion pour lui et moi, de croiser et de commenter quelques-unes de nos versions préférées de quelques grands standards amoureusement choisis par nos soins !" Laurent Valero

Postmodern Jukebox (PMJ) ensemble créé par le pianiste arrangeur Scott Bradlee en 2011. Il réarrange des musiques populaires dans des styles musicaux vintages de la première partie du 20e siècle...

♫ Repassez-moi l'standard – Générique

♪ Stefano Bollani, piano solo : “Bar Biturico” – De l'album "Les Fleurs Bleues (2001)" – Label Bleu ‎LBLC 6635

♫ Repassez-moi l'standard – Programme

"Material Girl" chanté par Madonna dans l’album "Like a Virgin" en 1985, s'adapte facilement au hot jazz des années 1920...

♪ Gunhild Carling, voix, trombone. Scott Bradlee & Postmodern Jukebox : Material girl (Peter Brown / Robert Rans) – Document L. Valero

Enregistré et filmé en concert "Jazz in Marciac" 8 août 2017...

♪ Emile Parisien, sax soprano. Wynton Marsalis, trompette. Vincent Peirani, accordéon : _Temptation Rag (_Henry Lodge) – Album "Emile Parisien Quintet - Sfumato Live in Marciac (2018)" – Label ACT 6021-2

♪ Duo Jacinta, voix & David Venitucci accordéon, arrgts :Youkali (Kurt Weil / Roger Fernay) – Album "Ofrecer mi Corazon (2016)" – Label SOUPIR EDITIONS

♪ Duo Noelia Moncada, voix & Matias Alvarez, piano :Eu sei que vou te amar (Tom Jobim / Vinicius de Moraes) – Album Un Momento – Label

1961, d'après l'enregistrement de Count Basie & Son Orchestre...

♪ Les Double Six : Claudine Barge (solo trompette Joe Newman) Jean-Claude Briodin, Claude Germain, Eddy Louiss (solo sax ténor Frank Foster) Mimi Perrin & Ward Swingle, voix. Georges Arvanitas, piano. Paul Piguilhem, guitare., Michel Gaudry, basse. Daniel Humair, batterie : Tickle Toe (Lester Young / Mimi Perrin) – LP label Columbia FPX 202

♪ Duo Michel Petrucciani, piano & Eddy Louiss orgue :Autumn leaves (Joseph Kosma) – Album Conférence de presse vol 2 (1975) – Label DREYFUS JAZZ 538

♪ Bobby Mc Ferrin, voix :From Me To You (Lennon / McCartney) Album Spontaneous inventions (1986) – Label BLUE NOTE 7462982

♪ Lester Bowie’s Brass Fantasy : Lester Bowie, trompette. Steve Turre, trombone : My Way (Jacques Revaux / Claude François) Album My way (1990) produit par l’Art ensemble of Chicago – Label DYW RECORDS 835