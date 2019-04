Repassez-moi l'standard... "You Go to My Head" Musique de J. Fred Coots, paroles Haven Gillespie (1938)

Don Elliott jouant du mellophone, sorte de mélange de bugle, de trombone en forme de cor d'harmonie spécialement construit pour ce musicien...

♪Stefano Bollani, piano solo : Bar biturico - De l'album "Les Fleurs Bleues (2002)" - Label Bleu ‎LBLC 6635

♫Programme

Columbia / New-York 1938...

♪Billie Holiday & His Orchestra : Billy Kyle, piano. Danny Barker, guitare. Babe Russin, saxophone ténor. Charlie Shavers, trompette. Buster Bailey, clarinette. John Kirby, contrebasse. Cozy Cole, batterie : You Go To My Head (J.Fred Coots / Haven Gillespie) - De l'album "Billie Holiday ‎– You Go To My Head (2018)" - Label Dreyfus Jazz ‎4050538421323

Paris, April 29, 1955...

♪Martial Solal, piano solo :You Go To My Head (J. Fred Coots / Haven Gillespie) - De l'album "Martial Solal ‎– Martial Solal Trio (1955)" - Label Disques Vogue ‎88985343122

♪The Joe Mooney Quartet : Joe Mooney, chant-accordéon : You Go To My Head (J. Fred Coots / Haven Gillespie) - De l'album "Joe Mooney Quartet ‎– You Go To My Head (1955)" - Label Decca ED 726

♪Stan Kenton Orchestra :You Go To My Head (J. Fred Coots / Haven Gillespie) - De l'album "Kenton ‎– New Concepts Of Artistry In Rhythm (1952)" - Label Capitol 32-5184

♪Johnny Richards and his Orchestra :You Go To My Head (J. Fred Coots / Haven Gillespie) - De l'album "Softly… Wild… And Something Else (1959)" - Label Fresh Sound Jazz City Series FSRCD2207

♪Dolores Gray, chant. Sid Feller Orchestra : You Go To My Head (J. Fred Coots / Haven Gillespie) - De l'album "Dolores Gray ‎– Warm Brandy (1957)" - Label Capitol Records T897

♪Julie London, chant. Don Bagley, arrgts : You Go To My Head (J. Fred Coots / Haven Gillespie) - De l'album "Julie London ‎– The End Of The World / Nice Girls Don't Stay For Breakfast (1997) - Label LRP-3493/LST-7493

♪Paul Desmond Quintet : Paul Desmond, saxophone alto. Don Elliott, mellophone. Norman Bates, contrebasse. Joe Dodge, batterie : You Go To My Head (J. Fred Coots / Haven Gillespie) - De l'album "The Paul Desmond Quartet Featuring Don Elliott ‎(1956)" - Label Fantasy 3235

♪Colette Magny, chant. Maurice Vander, piano. Henri Texier, contrebasse : You Go To My Head (J. Fred Coots / Haven Gillespie) - De l'album "Colette Magny – Bluesy, Bluesy / Chansons Pour Titine (1990)" - Label Le Chant Du Monde ‎LDX 274776

Recorded Live At Caruso's And L'Auditori In Barcelona (Spain) In March 4th, 5th, 6th, 1987...

♪Bob Dorough, chant-piano. Art Farmer, buggle. Bill Takas, basse : You Go To My Head (J. Fred Coots / Haven Gillespie) - De l'album "Bob Dorough ‎– Songs Of Love Songs of love (1987)" - Label Orange Blue OB 001

♪Jeanne Lee, chant & Ran Blake, piano :You Go To My Head (J. Fred Coots / Haven Gillespie) - De l'album "Ran Blake / Jeanne Lee – You Stepped Out Of A Cloud (1990)" - Label Owl Records 7898212

♪Stéphane Huchard Cultisongs Trio : Stéphane Huchard, batterie. Stéphane Guillaume, saxophone ténor. Thomas Bramerie, contrebasse : You Go To My Head (J. Fred Coots / Haven Gillespie) - De l'album "Off-Off Broadway (2018)" - Label Jazz Eleven 11003

Séquence le standard est ouvert… aux auditeurs"

Proposé par Joël Brégant à Brest...

The Trio revisits Beyond The Sea with a straight approach, piano and bass trading leads on the original notes of the song...

♪Roger Kellaway Trio : Roger Kellaway, piano. Bruce Forman, guitare. Dan Lutz, contrebasse : Beyond The Sea (Lasry / Lawrence / Trenet) - De l'album "Remembering Bobby Darin (2005)" - Label Ipo Recording 2005