Repassez-moi l'standard ... "You Are The Sunshine Of My Life" de Stevie Wonder (1972)

"1972 l'année où il compose You Are the Sunshine of My Life, il y a déjà longtemps que Stevie Wonder, n’est plus pour le public, Little Stevie, enfant prodige de la musique qui a déjà à son actif plus d’une dizaine d’albums et qui a 22 ans, fait presque figure de vétéran de la musique"Laurent Valero

"1972, Stevie Wonder,réalise "Talking Book", dans lequel figure la chanson, est son 15e album qui lui rapportera avec "Superstition", autre immense succès contenu dans ce disque, deux Grammy Awards en 1973 !" Sur la couverture sont mentionnés le nom deStevie Wonder,et celui de l’album, à l’intérieur ce texte à l’adresse de son public : Voici ma musique, c’est tout ce que j’ai pour vous dire ce que je ressens. Sachez que votre amour maintient le mien au plus haut..." Laurent Valero Stevie Wonder's performance during a White House TV Special for Motown...

1974, Live ! Frank & the Woody Herman Big Band...

1977, Jazz in Montreux : Ella Fitzgerald& The Tommy Flanagan...

You are the sunshine of my life

That's why I'll always be around

You are the apple of my eye

Forever you'll stay in my heart

I feel like this is the beginning ...

"Ce sera aussi première fois aussi qu’un texte en braille est utilisé sur la couverture et à l’intérieur d’un album pour un premier pressage de 2000 exemplaires..." Laurent Valero

♪ Stevie Wonder, voice, claviers, arrgts. Scott Edwards, basse. Daniel Ben Zebulon, congas & chœurs : You Are The Sunshine Of My Life (Steve Wonder) - Album "Talking Book (1972)" - LP label Tamla Motown 523019

♪ Jr Walker & The All Stars : Jr Walker, sax. Stevie Wonder, harmonica : You Are The Sunshine Of My Life (Steve Wonder) - Album "Jr Walker & The All Stars (1975)" - LP label Tamla Motown STML 11274

♪ The Singers Unlimited (Len Dresslar, Bonnie Herman, Don Shelton, Gene Puerling) & The Pat Williams Orchestra : You Are The Sunshine Of My Life (Steve Wonder) - Album "Feeling Free (Los Angeles / 1975) MPS 8218582

Recorded from Sheffield Labs Direct to Disc Vinyl Album...

♪ Lincoln Mayorga & Distinguished Colleagues, direction Jack Feierman : You Are The Sunshine Of My Life (Steve Wonder) - Album "Lincon Mayorga & Distinguished Colleagues / Volume III (1974)" - LP label Sheffield Lab Lab-1

♪ Johnny Mathis, voix. D’Arneil Pershing Orchestra : You Are The Sunshine Of My Life (Steve Wonder) - Album "Killing me softly with her song (1973) LP CBS 65972

♪ Moody / Orchestre arrangé et dirigé par Nick Ingman / Soliste Kenny Wheeler fluglehorn You Are The Sunshine Of My Life (Steve Wonder) - Album "The Gentle Rain (1973) LP POLYDOR 2310 285

♪ Leon Thomas avec un orchestre arrangé et dirigé par Glenn Osser You Are The Sunshine Of My Life (Steve Wonder) - Album "Full Circle produit par Bob Thiele (Flying Dutchman / 1973) RCA / VICTOR / BMG 09026 63875 2

♪ Lou Donaldson saxophone avec un orchestre arrangé et dirigé par Wade Marcus avec Ron Carter contrebasse et Grady Tate batterie You Are The Sunshine Of My Life (Steve Wonder) - Album "Sophisticated Lou (1973) LP BLUE NOTE RECORDS 024

♪ Barney Kessel, guitare solo :You Are The Sunshine Of My Life (Steve Wonder) - Album "Solo (1981) - LP label CONCORD JAZZ 221

♪ Mel Tormé, voix & Buddy Rich Prchestra :You Are The Sunshine Of My Life (Steve Wonder) - Album "Together again / For the First Time (1978) - Label HINDSIGHT RECORDS / RCA 272

1974, Recorded in H. G. Brunner-Schwer's private studio ...

♪ Monty Alexander, piano. Eberhard Weber, basse. Kenny Clare, batterie : You Are The Sunshine Of My Life (Steve Wonder) - Album "Love And Sunshine (1975) - LP label MPS Records BAP 5078

♪ Duo Jacky Terrasson, piano & Stéphane Belmondo, flugelhorn :You Are The Sunshine Of My Life (Steve Wonder) - Album "Mother (2016)" - Label Impulse ! 0602557049466

... You are the sunshine of my life, yeah !

That's why I'll always stay around

You are the apple of my eye

Forever you'll stay in my heart

Love has joined us

Love has joined us

Let's think sweet love.