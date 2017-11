Repassez-moi l'standard... "When Sunny Gets Blue" de Jack Segal & Marvin Fisher (1956)

Aujourd'hui... "When Sunny Gets Blue" de Jack Segal (musique) et Marvin Fisher (paroles) (1956)

Générique

♪Stefano Bollani, piano solo : Bar biturico - De l'album "Les Fleurs Bleues (2002)" - Label Bleu ‎LBLC 6635

Programmation musicale

When Sunny gets blue / Her eyes get gray and cloudy

♪Charlie Rouse, saxophone ténor. Guido Mahones, piano. Reggie Workman, contrebasse. Art Taylor, batterie : "When Sunny Gets Blue" (Jack Segal / Marvin Fisher) - De l'album "Charlie Rouse‎–Unsung Hero ( New-York 1961)" - Label CBS 466972 1

Then the rain begins to fall / Pitter patter, pitter patter

♪Anne Phillips, chant. Orchestre direction Kermit Leslie : "When Sunny Gets Blue" (Jack Segal / Marvin Fisher) - De l'album "Anne Phillips–Born To Be Blue (1959)" - Label Roulette ‎ R 25090

Love is gone so what can matter / No sweet lovin' man comes to call

♪Anita O'Day, chant. Orchestre direction Russell Garcia : "When Sunny Gets Blue" (Jack Segal / Marvin Fisher) - De l'album "Anita O'Day–Waiter; Make Mine Blues (1961)" - Label Verve Records ‎ MG V-2145

When Sunny gets blue / She breathes a sigh of sadness

♪Jimmy Heath, saxophone ténor et arrgts avec Cedar Walton. Freddie Hubbard, trompette. Julius Watkins, cor. Percy Heath, contrebasse. Albert "Tootie" Heath, batterie : "When Sunny Gets Blue" (Jack Segal / Marvin Fisher) - De l'album "Jimmy Heath‎–The Quota (1961)" - Label Riverside Records ‎ RLP 372

Like the wind that stirs the trees / Wind that sets the leaves to swayin'

♪Dakota Staton, chant. Orchestre direction Sid Feller : "When Sunny Gets Blue" (Jack Segal / Marvin Fisher) - De l'album "Dakota Staton–Dynamic ! (1961)" - Label Capitol Records ‎ T1054

Like some violins are playin' / Weird and haunting melodies

♪Blossom Dearie, chant. Orchestre direction Jack Marshall : "When Sunny Gets Blue" (Jack Segal / Marvin Fisher) - De l'album "Blossom Dearie–May I Come In ? (1964)" - Label Capitol Records ‎ ST 2086

People used to love to / Hear her laugh, see her smile

♪Sarah Vaughan, chant. Barney Kessel, guitare. Joe Comfort, contrebasse : "When Sunny Gets Blue" (Jack Segal / Marvin Fisher) - De l'album "The Many Faces Of Jazz –Vol. 22–Sarah + 2 (1964)" - Label Disques Vogue ‎ CMDR 9671

That's how she got her name / Since that sad affair

♪Charlie Davis, saxophone baryton. Tommy Flanagan, piano. Edward "Butch" Warren, contrebasse. Arnold "Buddy" Enlow, batterie : "When Sunny Gets Blue" (Jack Segal / Marvin Fisher) - De l'album "Kenny Dorham–The Arrival of Kenny Dorham (1960) - Label Fresh Sound Records FSRCD 352

She's lost her smile / Changed her style / Somehow she's not the same.

♪Chris Connor, chant. Orchestre direction Richard Wess : "When Sunny Gets Blue" (Jack Segal / Marvin Fisher) - De l'album "Chris Connor–Witchcraft (1959) - Label Atlantic ‎ 8032

But mem'ries will fade / And pretty dreams will rise up

♪George Shearing, piano. Israel Crosby, contrebasse. Vernel Fournier, batterie : "When Sunny Gets Blue" (Jack Segal / Marvin Fisher) - De l'album "The George Shearing Trio–Jazz Moments (1962)" - Label Capitol Records ‎ ST 1827

Where her other dreams fell through / Hurry, new love, hurry here

♪Mel Tormé, chant. George Shearing, piano. John Leitham, contrebasse. Donny Osborne, batterie : "When Sunny Gets Blue" (Jack Segal / Marvin Fisher) - De l'album "TorméA Vintage Year - Mel Tormé. Shearing (1988)" - Label Concord Jazz 4341

To kiss away each lonely tear / And hold her near when Sunny gets blue

♪Jeanne Lee, chant en duo avec Ran Blake, piano : "When Sunny Gets Blue" (Jack Segal / Marvin Fisher) - De l'album "Jeanne Lee With Ran Blake–The Newest Sound Around (1962)" - Label BMG 74321221122