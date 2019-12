Repassez-moi l'standard: "Cuando Vuelva a Tu Lado"~"What a Diff'rence a Day Makes" María Grever/Stanley Adams

À l’origine, en 1934, un boléro de Maria Grever (1885-1951) compositrice mexicaine, qui étudie en France la musique avec Claude Debussy. Elle ne connaîtra pas le succès planétaire de Dinah Washington, Grammy Award 1959 !

Habitant New York, très amie avec les icônes du jazz de l’époque, Maria Grever (1885-1951) compose plus d’un millier de chansons et de musiques de films pour les studios d’Hollywood.

Depuis 1934, "Cuando Vuelva a Tu Lado" ~ "What a Diff'rence a Day Makes" est repris par de très nombreux interprètes : Dean Martin, Julie London, Bobby Darin, Diana Ross, Franck Sinatra, Aretha Franklin...

Avec Esther Phillips, ce standard devient le tube dico de l’année 1975 !

♪Stefano Bollani, piano solo : Bar biturico - De l'album "Les Fleurs Bleues (2001)" -Label Bleu ‎LBLC 6635

What a difference a day made

Twenty-four little hours

Brought the sun and the flowers

Where there used to be rain...

First recorded in 1935, written by Maria Grever, The original version of "What A Diff’rence A Day Makes"...

♪Trio vocal mexicain : "Cuando Vuelva a Tu Lado" (Maria Grever) - Label Excalibur Recordings, 2011

♪Eddie Gorme & Le Trio Los Panchos : "Cuando Vuelva a Tu Lado" (Maria Grever) - De l’album Amor (1964) - Label CBS 62457

♪Tito Puente, vibraphone & Son Orchestre :"What a Diff'rence a Day Makes" (Maria Grever / Stanley Adams) (Cuando vuelvo a tu lado) - De l’album Mucho Puente (1957) - Label RCA 74321 16445 2

♪Dinah Washington, chant. Orchestre direction Belford Hendricks : "What a Diff'rence a Day Makes" (Maria Grever / Stanley Adams) - De l’album _"_What a Diff'rence a Day Makes (1959)" - Label MERCURY 830700-2

♪Bobby Darin, chant. Orchestre direction Bobby Scott : "What a Diff'rence a Day Makes" (Maria Grever / Stanley Adams) - De l’album Winners (Atlantic /1964) Anthologie Messieurs les Crooners / Les plus belles chansons, les plus belles voix - Label WARNER MUSIC 50531059622525

My yesterday was blue, dear

Today I'm a part of you, dear

My lonely nights are through, dear

Since you said you were mine...

♪Dean Martin, chant. Orchestre direction Don Costa : "What a Diff'rence a Day Makes" (Maria Grever / Stanley Adams) - De l’album Dino Latino ( Reprise /1963) Anthologie Dean Martin A Million and More - Label GOLDIES 25368

♪Aretha Franklin, chant. Orchestre direction Robert Mersey : "What a Diff'rence a Day Makes" (Maria Grever / Stanley Adams) - De l’album " Tribute to Dinah Washington (Columbia / 1964) Anthologie Portrait / Aretha Franklin - Label COLUMBIA 4978722

♪Stéphane Grappelli, violon. Barney Kessel, guitare. Fini Rossso, guitare. Michel Gaudry, contrebasse. Jean-Louis Viale, batterie : "What a Diff'rence a Day Makes" (Maria Grever / Stanley Adams) - De l’album Stéphane Grappelli Meets Barney Kessel (Paris / 1969) - Label BLACK LION 760150

♪Lonnie Johnson, chant & guitare :"What a Diff'rence a Day Makes" (Maria Grever / Stanley Adams) - De l’album Losing games (Prestige / 1961) Anthologie The complete Folkways recordings - Label SMITHONIAN FOLKWAYS

♪Gato Barbieri, sax ténor. Orchestre direction Chico O’Farrill : "Cuando Vuelva a Tu Lado" (Maria Grever) - De l’album "Chapter three / Viva Emiliano Zapata (1974) - Label IMPULSE 0602517995703

Lord, what a difference a day makes

There's a rainbow before me

Skies above can't be stormy

Since that moment of bliss

That thrilling kiss...

Recorded April, 1975 at Van Gelder Studios...

♪Esther Phillips, chant. Orchestre direction Beck : "What a Diff'rence a Day Makes" (Maria Grever / Stanley Adams) - De l'album "Esther Phillips W/ Beck ‎– What A Diff'rence A Day Makes (1975) - LP label Kudu ‎KU-23 S1

♪Sherri Taylor,"What a Diff'rence a Day Makes" (Maria Grever / Stanley Adams) Anthologie Divas Former ladies of Motown - Label CHARLY RECORDS

♪Renée Marie, chant. Mulgrew Miller, piano. Ugona Okegwo, contrebasse. Gerald Cleaver, batterie : "What a Diff'rence a Day Makes" (Maria Grever / Stanley Adams) - De l’album How can I keep from singing (2000) - Label MAXJAZZ 109

♪Dee Alexander, chant. Scott Hesse, guitare. Junius Paul, contrebasse : "What a Diff'rence a Day Makes" (Maria Grever / Stanley Adams) - De l’album Songs my mother loves (2014) - Label BLUE JAZZ 3415

...It's heaven when you

Find romance on your menu

What a difference a day made

And the difference is you.