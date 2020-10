Repassez-moi l'standard... "In Walked Bud" du pianiste et compositeur Thelonious Monk (1947)

"Toutes les compositions de Thelonious Monk (1917-1982) sont marquées du sceau de l’originalité, aucune n’échappe à la règle, y compris quand Monk rend hommage à son ami le pianiste Bud Powell. C'est "In Walker Bud" sur la progression harmonique du thème "Blue Skies" d’Irving Berlin" Laurent Valero

"In Walk Bud" ce thème est celui d’une des personnalités majeures de l’histoire du jazz : le pianiste et compositeur Thelonious Monk, qui a donné à cette musique quelques-uns de ses standards les plus fascinants et personnels.

"In Walk Bud" fait partie des thèmes les plus immédiatement reconnaissables de Monk, le pianiste le jouera tout au long de sa carrière." Laurent Valero

1983 - Recorded live John Hendricks & Co : Charlie Rouse (ts) Ben Riley (d) Larry Gales (b) Walter Davis, Jr. (p)...

1988 - Recorded live at the Newport Jazz Festival, Carmen McRae...

"Monk l’a vraisemblablement composé en raison de l’amitié et l’admiration qu’il portait à Bud Powell, mais aussi parce-que ce dernier avait eu l’occasion de prendre sa défense lors d’une altercation avec la police ;Bud ayant déclaré aux policiers qu’ils avait tort de s’en prendre au plus grand pianiste de tous temps, selon ses propres termes." Laurent Valero

♪Stefano Bollani, piano solo :Bar Biturico – De l'album "Les Fleurs Bleues (2001)" – Label Bleu ‎LBLC 6635

Recorded at WOR Studios, NYC, October 15, 1947...

♪Thelonious Monk, piano en Quintet : Sahib Shihab, sax alto., George Taitt, trompette. Bob Paige, basse, Art Blakey, batterie : "In Walked Bud" (Thelonious Monk) ‎– De l'album "Thelonious Monk ‎– Genius Of Modern Music (1985)" ‎– LP label Blue Note BST 81510

Released on 1968-04-15...

♪Thelonious Monk, piano. Jon Hendricks, voix. Charlie Rose, sax ténor. Larry Gales, basse. Ben Riley, batterie : "In Walked Bud" (Thelonious Monk / Jon Hendricks) ‎– De l’album "Thelonious Monk ‎– Underground (1968)" ‎– LP label Columbia CS 9632

Recorded October 11, 1984 New York, USA...

♪Don Pullen, piano :"In Walked Bud" (Thelonious Monk) ‎– De l’album "Don Pullen ‎Plays Monk (2010)" ‎– Label Candid Records ‎WNCD 79418

Enregistré les 16 et 17 juillet 2018 et mixé par Julien Reyboz au Studio Ohm Sweet Ohm, Paris...

♪Magic Malik flûte & voix. Damien Varaillon, basse : "In Walked Bud" (Thelonious Monk) ‎– De l’album Jazz Association (2019) ‎– Label Jazz & People 19005

Enregistré, mixé par Antony Soler à l'Atelier de Musiques Improvisées en janvier 2019. 30e anniversaire de l'Atelier...

♪Capucine Ollivier, voix. Jean-Claude Bergesol, sax. Bruno Chiambretto, guitare. Alain Soler, orgue. Yves Roux, harmonica. Lionel d’Hauenens, basse. Anthony Soler, batterie : "In Walked Bud" (Thelonious Monk) ‎– De l’album "L’AMI Joue Monk - Le Collectif de l'AMI (2019)" ‎– Label Durance 52019

Release Dec 31, 1991...

♪Tete Montoliu, piano :"In Walked Bud" (Thelonious Monk) ‎– De l’album "The Music I Like To Play - Vol. 3 - Let’s Call This (1991) ‎– Label Soul Note 121230-2

Enregistré au Studio Mesa à Soignolles-en-Brie, 24-26 mars 2015...

♪David Patrois, vibraphone. Jean-Charles Richard, sax baryton. Luc Isenmann, batterie : "In Walked Bud" (Thelonious Monk) ‎– De l’album "David Patrois Trio ‎– Flux Tendu (2015)" ‎– Label Arts Et Spectacles 150301

♪Claudia Sola, voix & Benjamin Moussay, piano : "In Walked Bud" (Thelonious Monk) ‎– De l’album "Claudia Sola +Benjamin Moussay - Porridge Days (2005)" ‎– Label Chant Du Monde 274 1402

Recorded by Åke Linton and Johan Ekelund at Swedish Radio, Studio 9, January 1996...

♪Esbjörn Svensson, piano en Trio (E.S.T) : Dan Berglund, basse. Magnus Öström, batterie : "In Walked Bud" (Thelonious Monk) ‎– De l’album "Esbjörn Svensson Trio Plays Monk (1996)" ‎– Label ACT Music 9010-2

♪Judy Niemack, voix & Le Danish Radio Big Band, direction Jim McNeely : "In Walked Bud" (Thelonious Monk/ Jon Hendricks) ‎– De l’album "Judy Niemack With Jim McNeely & The Danish Radio Big Band ‎– New York Stories (2018)" ‎– Label Sunnyside SSC1515

♪Yoko Miwa, piano en Trio : Will Slater, basse. Scott Goulding, batterie : "In Walked Bud" (Thelonious Monk) ‎– De l’album "Yoko Miwa Trio ‎– Keep Talkin' (2019)" ‎– Label Ocean Blue Tear Music OBTM-0011

2009 - Helen Sung & Ron Carter at the Rubin Museum in Harlem, New York...

