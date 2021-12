Repassez-moi l'standard ... "Você e Eu - You and Me" Carlos Lyra & Vinícius de Moraes (1961)

"Célèbre chanson composée par Carlos Lyra, guitariste et chanteur, considéré avec Tom Jobim, João Gilberto et Vinicius de Moraes, l'un des inventeurs de la Bossa Nova, ce courant musical novateur apparu à la fin des années 50 au Brésil, et qui va connaître une reconnaissance planétaire !" L. Valero

: Você e Eu (: Você e Eu ("Le texte est d'une autre figure tutélaire Vinicius de Moraes avec lequel Carlos Lyra écrira de nombreuses chansons, des grands classiques de ce genre musical comme "Coisa Mais Linda", "Primavera ", "Minha Namorada". Parmi ses autres succès, on connaît "Maria Ningem", "Influência do Jazz" qu’il chantera avec les protagonistes de la Bossa au concert historique du Carnegie Hall en 1962 !" Laurent Valero 2e album de Carlos Lyra paru en 1961, l’année même où fût créé cette chanson ...

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

♫ Repassez-moi l'standard - Générique

♪ Stefano Bollani, piano solo :Bar biturico - De l'album "Les Fleurs Bleues (2001)" - Label Bleu ‎LBLC 6635

♫ Repassez-moi l'standard - Programme

♪ Carlos Lyra :Você e Eu (Carlos Lyra / Vinicius De Moraes) direction musicale Monteiro De Souza - Album Carlos Lyra (Philips / 1961) Anthologie Bossa Nova 1958 / 1961" - Label FREMEAUX & ASSOCIES 5363

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

♪ Roberto Menescal, guitare : Eumir Deodato piano, Henri flûte, Ugo Marotta vibraphone, Sergio Barroso Neto basse, Joao Palma batterie : Você e Eu (Carlos Lyra / Vinicius De Moraes) - Album A Bossa Nova de Roberto Menescal E ses Conjunto (1963) - Label ELENCO 3

♪ Jo Basile (Joss Baselli) accordéon : Luis Carlos Vinhas, piano. Sebastiao Neto, basse et Edson Machado batterie : Você e Eu (Carlos Lyra / Vinicius De Moraes) - Album Os Bossa Três & Jo Basile (Audio Fidelity / 1963) - Label UBATUQUI 311

♪ Herbie Mann, flûte avec Bossa Tres :Você e Eu (Carlos Lyra / Vinicius De Moraes) - Album Do The Bossa Nova with Herbie Mann (Atlantic / 1962) - Label FRESH SOUNDS RECORDS

♪ Joao Gilberto :Você e Eu (Carlos Lyra / Vinicius De Moraes) Arrgts Antonio Carlos Jobim Extrait de l’album Joao Gilberto (Odeon / 1961)LP BARCLAY / ODEON 910 004

♪ Silvia Telles, vocals & Orchestre Gaya :Você e Eu (Carlos Lyra / Vinicius De Moraes) - Album Bossa Balanço, Balada (Elenco / 1963) Anthologie Pure Bossa Nova A View on the music of Silvia Telles - Label UNIVERSAL

♪ Jon Hendricks, vocals & Orchestre Johnny Mandel :You and Me - Você e Eu (Carlos Lyra / Vinicius De Moraes / Jon Hendricks) - Album Salud Joao Gilberto / Originator of the Bossa Nova (Reprise / 1963)

♪ Sambalanço Trio : Raulzihno, trombone. Cesar Mariano, piano. Clayber, basse. Airto Moreira, batterie : Você e Eu (Carlos Lyra / Vinicius De Moraes) - Album A Vontade Mesmo (Rca Victor / 1965) Anthologie The Vibe / The Ultimate Rare Groove series / Bossa Nova, Samba Jazz & Brazilian bop - Label RCA

♪ The Charlie Byrd Trio : Charlie Byrd, guitare. Gene Byrd, guitare. Charlie Hampton, sax ténor. Earl Swope, trombone : Você e Eu (Carlos Lyra / Vinicius De Moraes) - Album Brasilian Byrd (1969) - LP label RIVERSIDE 673 027

♪ Christiane Legrand, chant :Avec des Je avec des Ja (Voce e eu) (Carlos Lyra) paroles françaises d’Eddy Marnay - Album Le Brésil de Christiane Legrand (1976) - LP label AMI RECORDS 33007

♪ LA 4 : Bud Shank, sax alto. Laurindo Almeida, guitare. Ray Brown, basse. Jeff Hamilton, batterie : Você e Eu (Carlos Lyra / Vinicius De Moraes) - Album Executive Suite (1983) - LP label CONCORD JAZZ 215

♪ Maria Bethania, vocals & Orchestre Paschoal Perrota :Você e Eu (Carlos Lyra / Vinicius De Moraes) - Album Que Falta voce me faz (2005) - Label BISCOITO FINO

♪ Paula Morelenbaum, vocals. Leo Gandelman, sax ténor : Você e Eu (Carlos Lyra / Vinicius De Moraes) - Album Berimbaum (2004) - Label EMARCY

♪ Peter Eldridge, vocals & piano. Keith Ganz, guitare. Aaron Heick, flûte alto. Tim Lefebvre, basse. Ben Wittman, percussions & batterie : Você e Eu (Carlos Lyra / Vinicius de Moraes) - Album Mad Heaven (2011) - Label PALMETTO RECORDS 2146

♪ Stefano Bollani, piano. Barbara Cassini, vocals. Phil Woods, sax alto : Você e Eu (Carlos Lyra / Vinicius De Moraes) - Album Você e eu (2000) - Label PHILILOGY 302.2

♪ Eddie Higgins, piano. Jay Leonhardt, basse. Terry Clarke, batterie : Você e Eu (Carlos Lyra / Vinicius de Moraes) - Album Speaking of Jobim (1998) - Label SUNNYSIDE RECORDS 1092

Et pour le Plaisir !