Repassez-moi l'standard... "Un Homme Et Une Femme" musique Francis Lai & paroles et chant Pierre Barouh (1966)

"C’était en 1966, la France et le monde découvrait le célèbre da-ba-da -ba-da de la chanson du film "Un homme et une Femme" composée par Francis Lai, jeune compositeur niçois. C’est Pierre Barouh chanteur et auteur des chansons du film, acteur, qui présentera Francis Lai à Lelouch..." Laurent Valero

"Il faut que tu le rencontres, vous êtes faits l’un pour l’autre. Sa musique et tes images, c’est obligé que ça aille ensemble... " Pierre Barouh (1934-2016)

"En 1966 au Studio Davout, nous avons enregistré le thème simplement comme nous l’avions écrit, mais je me souviens très bien que pendant ce temps, Lelouch tournait en rond, les yeux fermés en écoutant la musique et en imaginant déjà ses images et ses fameux mouvements de caméra circulaires. Ce jour-là en studio, il était déjà sur la plage de Deauville avec ses acteurs…"Francis Lai (1932-2018)

_"_Nous avons présentés le thème du film au responsable d’une grande compagnie de disques : "C’est pas mal, mais c’est pas très commercial et c’est pas dansant !" On s’est retrouvé avec notre bande sur les bras à devoir monter notre propre société d’édition puisque personne n’en voulait..."Francis Lai (1932-2018)

1966, Palme d'Or du Festival de Cannes. 1967, Oscar du meilleur film étranger & Oscar du meilleur scénario original à Hollywood ! Et 39 récompenses internationales...

♪Duo Nicole Croisille & Pierre Barouh, chant : _"_Un Homme Et Une Femme" (Francis Lai / Pierre Barouh) B.O. film de Claude Lelouch (1966) ‎– Label Disc'Az ‎AZ EP 1035

♪The Chico O’Farrill Orchestra : "Un Homme Et Une Femme" (Francis Lai) ‎– De l’album "Various ‎– Mambomania Talkin' Verve (1998) ‎– Label Verve Records ‎557 363-2

♪Luiz Bonfa, guitare. Orchestre direction Eumir Deodato : "A Man And A Woman" (Francis Lai / Pierre Barouh) ‎– De l’album "Luiz Bonfa – Plays Great Songs (1968)" ‎– LP label Dot Records DLP 25825

♪Claudine Longet, chant. Orchestre direction Nick De Caro : "A Man And A Woman" (Francis Lai / Pierre Barouh) ‎– De l’album "Claudine Longet – Claudine (1967)" ‎– LP label A&M Records ‎SP-4121

♪Andy Williams, chant. Orchestre direction Robert Mercey : "A Man And A Woman" (Francis Lai / Pierre Barouh adapt Jerry Keller) ‎– De l’album "Andy Williams ‎– In The Arms Of Love (1967) ‎– LP label Columbia ‎CL 2533

♪The Bob Crewe Generation :"A Man And A Woman" (Francis Lai / Pierre Barouh) ‎– De l’album "The Bob Crewe Generation ‎– Music To Watch Girls By (1967) – LP label Dynovoice Records ‎SLP 9003

♪Ella Fitzgerald, chant. Orchestre direction Gerald Wilson : "A Man And A Woman" (Francis Lai /Pierre Barouh adapt Jerry Keller) ‎– De l’album "Ella Fitzgerald – Things Ain't What They Used To Be (And You Better Believe It) (1971) ‎– LP label Reprise Records ‎RLP 6432

♪Gus Levene And His Orchestra :Airborne : Three Moods. A5a-Realization /A5b-A Man And A Woman /A5c-Scott's Rendezvous. (Francis Lai / John Cacavas) ‎– De l'album "John Cacavas ‎– Airport 1975 - Music From The Original Motion Picture Soundtrack (1974)" – Label MCA Records MCA-2082

♪B.O. film "Hustle - La Cité des Dangers (1975)" de Robert Aldrich : "A Man And A Woman" (Francis Lai / arrgts Frank De Vol) – De l'album " " ‎– Label Quartet Records QR279

♪B.O. film "Agathe Cléry (2008)" d’Etienne Chatiliez : "Coup de foudre - Un Homme Et Une Femme" (Francis Lai / Pierre Barouh - arrgts Crapou / Daniel Manzanas) ‎– De l'album "Agathe Cléry - Bande originale du film d'Etienne Chatiliez" – Label Milan Music

♪Louis Winsberg Trio : Louis Winsberg, guitare. Ira Coleman, basse. Stéphane Huchard, batterie :"Un Homme Et Une Femme" (Francis Lai / Pierre Barouh) ‎– De l’album 'Louis Winsberg Trio ‎– Douce France (2007)" ‎– Label E-motive records ‎EMO 702

♪Quatuor de saxophones Gabriel Pierné : Antoine Bélec, Jean-Pierre Solves, Jean-Pierre Baraglioli & Sylvain Frydman :"Un Homme Et Une Femme" (Francis Lai / Pierre Barouh) ‎– De l’album "Quatuor de Saxophones Gabriel Pierné – Musiques De Films (1990) ‎– Label Nocturne Productions ‎NPCD 507

♪Oranj Symphonette : Matthew Brubeck, basse. Rob Burger, piano Wurlitzer. Ralph Carney, sax. Joe Gore, guitare : _"_A Man And A Woman" (Francis Lai / Pierre Barouh) ‎– De l’album "Oranj Symphonette ‎– The Oranj Album (1998)" ‎‎– Label Rykodisc ‎RCD 10455

♪Claire Elzière, chant & Gregory Veux, chant-piano. Dominique Cravic, guitare. Christophe Lampidecchia, accordéon. Mathilde Febrer, violon. Laurent Larcher, contrebasse :"Un Homme Et Une Femme" (Francis Lai / Pierre Barouh) ‎– De l’album "Chansons d’Amour de Paris, d’aujourd’hui et de toujours (2018)" ‎– Label RESPECT RECORD 306

"Mon approche est simple. À travers cet album, j’adopte la démarche des musiciens de jazz qui, depuis toujours, s’approprient des thèmes de films ou de comédies musicales, en y introduisant le swing ou le groove, en y injectant le schéma de l’improvisation."Christian Gaubert

♪Trio Ligne Sud : Christian Gaubert, piano. Andre Ceccarelli, batterie. Diego Imbert, basse. Featuring : Karine Michel, chant. Julien Gaubert, guitare. Thomas Savy, clarinette basse & sax. Christophe Leloil, trompette & bugle :"Un Homme Et Une Femme" (Francis Lai / Pierre Barouh) ‎– De l’album "LIGNE SUD TRIO - Musiques de Film & Jazz (2019)" ‎– Label Cristal Records CR 283

"Europeans Standards" est une exploration des traditions, proposant un voyage à travers l’Europe entre langues germaniques et langues romanes, en passant par le chant des accents slaves...

♪Trio Jan Lundgren, Fender Rhodes. Mattias Svensson, basse. Zoltan Csörsz jr, batterie : "Un Homme Et Une Femme" (Francis Lai / Pierre Barouh) ‎–De l'album "Lundgren Jan Trio : European Standards (2009)"‎– Label Act Music 9482-2

