Repassez-moi l'standard... "Time After Time" by Jule Styne & Sammy Cahn from "It Happened in Brooklyn" (1947)

"Ils régnèrent en maîtres sur Broadway, au cinéma comme à la télévision pendant des années. Jules Styne d’origine anglaise, installé aux États-Unis en est le compositeur. Sammy Cahn, musicien aussi, mais ici parolier, ont à eux deux collectionné les succès parmi lesquels : Time After Time" L. Valero

1946, Frank Sinatra in "Time After Time" lyrics written by Sammy Cahn (1913-1993) & music by Jule Styne (1905-1994)...

70's TV Live ! Jule Styne, piano, dans cette rare apparition télévisée de "Cafe Manhattan"...

1988, Live in Germany ! Miles Davis, Munich Philharmonic Concert Hall...

1979, TV Live ! Shirley Bassey dans son émission télévisée, publié sur le LP "Yesterdays''

♫Repassez-moi l'standard – Générique

♪Stefano Bollani, piano solo : “Bar Biturico” – De l'album "Les Fleurs Bleues (2001)" – Label Bleu ‎LBLC 6635

♫Repassez-moi l'standard – Programme

♪André Previn, piano solo & Frank Sinatra, voix :Time After Time (Jule Styne / Sammy Cahn) B.O. film de Richard Whorf : "It Happened in Brooklin" (Tout le monde chante) (1947)LP HOLLYWOOD SOUNDSTAGE 5 0006

♪Chet Baker, chant & trompette : Russ Freeman piano, Carson Smith contrebasse et Bob Neal batterie « Time after time » (Jule Styne / Sammy Cahn) Extrait de l’album Chet Baker Sings (Pacific Jazz / 1954) Chet Baker Le poète du Jazz l’anthologie définitive EMI 581698 2

♪Curtis Counce Group / Harold Land saxophone ténor avec Carl Perkins piano, Jack Sheldon trompette, Curtis Counce contrebasse et Frank Buttler batterie « Time after time » (Jule Styne / Sammy Cahn) Extrait de l’album The Curtis Counce Group (Contemporary / 1956) Anthologie Complete Studio Recordings GAMBIT RECORDS 9258

♪Dinah Whashington chant avec un orchestre arrangé et dirigé par Belford Hendricks « Time after time » (Jule Styne / Sammy Cahn) Extrait de l’album What a diff’rence a day makes (1959)MERCURY

♪Patachou chant avec l’orchestre de Jo Basile (Joss Baselli) « Time after time » (Jule Styne / Sammy Cahn) Extrait de l’album Patachou at Carnegie Hall (1963)LP AUDIO FIDELITY

♪Ben Webster saxophone ténor avec Don Trenner piano, Don Bagley contrebasse et Frank Capp batterie et un orchestre à cordes arrangé et dirigé par Johnny Richards « Time after time » (Jule Styne / Sammy Cahn) Extrait de l’album The Warm Moods / Ben Webster with Strings (Reprise / 1960)DISCOVERY RECORDS 818

♪Nancy Wilson chant avec un orchestre arrangé et dirigé par Sid Feller « Time after time » (Jule Styne / Sammy Cahn) Extrait de l’album Gentle is my love (1965)CAPITOL

♪Chris Montez chant avec un orchestre arrangé et dirigé par Nick De Caro « Time after time » (Jule Styne / Sammy Cahn) Extrait de l’album Time after time (A&M Records / 1966)45T COLUMBIA 1 827

♪Margaret Whiting chant avec un orchestre arrangé et dirigé par Arnold Goland « Time after time » (Jules Styne / Sammy Cahn) Extrait de l’album The wheee of Hurt ( London Stereophonic /1966)REAL GONE MUSIC

♪Erma Franklin chant « Time after time » (Jule Styne / Sammy Cahn) Extrait de l’album Her name is Erma (Epic / 1962) Anthologie Piece of her heart / The Epic and Shout Years LEGACY RECORDINGS

♪James Brown chant avec Dee Felice Trio / Frank Vincent piano avec Lee Tucker contrebasse et Dee Felice batterie « Time after time » (Jule Styne / Sammy Cahn) Extrait de l’album Gettin’ down to it (1969)EMARCY

♪Duke Pearson Big Band « Time after time » (Jule Styne / Sammy Cahn) Extrait de l’album Introducing Duke Pearson’s Big Band (1968)LP BLUE NOTE 84276

♪Screamin’ Jay Hawkins chant « Time after time » (Jule Styne / Sammy Cahn) Extrait de l’album I put a spell on you (1977)VERSATILE RECORDS 1125

♪Carly Simon chant en duo avec Michael Kosarin piano « Time after time » (Jule Styne / Sammy Cahn) Extrait de l’album My Romance (1990) (produit par Marty Paich) ARISTA 260602

♪Ray Brown Trio : Gene Harris, piano. Ray Brown, basse & Jeff Hamilton, batterie : Time After Time (Jule Styne / Sammy Cahn) Album "Three Dimensional (1992)" Label CONCORD JAZZ 4520

2003 Concert Live ! Rod Stewart dans "Time After Time"...