Repassez-moi l'standard... "Sunny" de Bobby Hebb

Aujourd'hui... "Sunny" de Bobby Hebb

Générique

♪Stefano Bollani, piano solo : Bar biturico - De l'album "Les Fleurs Bleues (2002)" - Label Bleu ‎LBLC 6635

Programmation musicale

♪Les Mc Cann, piano. Jimmy Georgantones, guitare. Leroy Vinnegar, contrebasse. Johnny Pacheco, congas. Booker T Robinson, batterie : "Sunny" (Bobby Hebb) - De l'album "Les Mc Cann Plays The Hits (1966)" - Label Limelight ‎ LS 86041

♪Leonard Nimoy chant. Orchestre direction Bill Stafford : "Sunny" (Bobby Hebb) - De l'album "Leonard Nimoy ‎– The Way I Feel (1968)" - Label Dot Records ‎ DLP 25883

♪Robert Mitchum, chant. Orchestre direction Bill Justis : "Sunny" (Bobby Hebb) - De l'album "Robert Mitchum ‎– That Man Robert Mitchum... Sings" - Label Monument ‎ SLP18086

♪Nancy Wilson, chant. Orchestre direction Sid Feller : "Sunny" (Bobby Hebb) - De l'album " Nancy Wilson ‎– Lush Life (1967)" - Label Capitol Records ‎ ST 2757

♪Morgana King, chant. Orchestre direction Don Costa et Sid Feller : "Sunny" (Bobby Hebb) - De l'album "I Have Loved Me A Man Sunny By Bobby Hebb - Morgana King (1967)" - Label Reprise Records ‎ ED 6257-1

♪The Mills Brothers (Harry, Herbert et Donald) and The Count Basie Orchestra : "Sunny" (Bobby Hebb) - De l'album "The Mills Brothers and Count Basie (1968)" - Label Gambit Records 69223

♪Booker T. and The MG's : Booker T Jones, orgue. Steve Crooper, guitare, percussions. Donald "Duck" Dunn, basse. Al Jackson jr, batterie : "Sunny" (Bobby Hebb) - De l'album "Booker T. and The MG's ‎– Hip Hug-Her (1967) - Label Stax ‎ S 717

♪Georgie Fame chant et piano : "Sunny" (Bobby Hebb) - Du 45T "Georgie Fame ‎– Sunny (1966)" - Label Columbia ‎ DB 8015

♪Wilson Pickett, chant : "Sunny" (Bobby Hebb) - De l'album "The Wicked Pickett (1967)" - Label Atlantic ‎ SD 8138

♪Ella Fitzgerald, chant. Orchestre direction Gerald Wilson : "Sunny" (Bobby Hebb) - De l'album "Ella Fitzgerald ‎– Things Ain't What They Used To Be (And You Better Believe It) (1970) - Label Reprise Records ‎ RLP 6432

♪Darrow Fletcher, chant :"Sunny" (Bobby Hebb) - Album "Darrow Fletcher ‎– Crossover Records 1975-79 Soul Sessions" - Label Kent Soul ‎ CDKEND 382

♪Hampton Hawes, piano. Ray Brown, contrebasse. Shelly Manne, batterie : "Sunny" (Bobby Hebb) - De l'album "Hampton Hawes ‎– At The Piano" - Label Contemporary Records ‎ OJCCD 877-2

♪The Head Shop : "Sunny" (Bobby Hebb) - De l'album "The Head Shop ‎– The Head Shop (1969) - Label Epic ‎ BN 26476





♪James Brown duo avec Marva Whitney, chant. Le Dee Felice Trio : Frank Vincent, piano. Lee Tucker, basse. Dee Felice, batterie : "Sunny" (Bobby Hebb) - De l'album "Mr. James Brown - Gettin' Down To It (1969)" - Label Verve A32KM8

♪Bobby Hebb, chant et guitare en duo Pat Appelton (en français) : "Sunny" (Bobby Hebb) arrgts Veit Lange / Single (Allemagne 2005) - Label Finetunes 13844