Repassez-moi l'standard... Stolen Moments d'Oliver Nelson

Aujourd'hui... "Whisper not" de Benny Golson

♪Stefano Bollani piano solo : Bar biturico - De l'album "Les fleurs bleues (2002)" - Label Bleu ‎LBLC 6635

♪Toots Thielemans, harmonica en duo avec Fumio Karashima, piano : "Stolen moments" (Oliver Nelson) - De l'album "Rencontre (1999)" - Label EmArcy 547 954-2

♪Tina May, chant avec David Newton piano, Nick Hutton, contrebasse. Clark Tracey, batterie et arrgts avec le Locrian String Quartet : "Stolen moments" (Oliver Nelson / Mark Murphy) - De l'album "Time Will Tell (1995)" - Label 33JAZZ029

♪Oliver Nelson, saxophone alto et arrgts avec Mike Wofford, piano. Bobby Bryant, trompette. Bobby Bryant Jr et Buddy Colette, saxophones. Jerome Richardson, flûte. Chuck Domanico basse et Shelly Manne, batterie : "Stolen moments" (Oliver Nelson) - De l'album "Stolen Moments (1975)" - Label East Wind ‎UCCJ-9017

♪How Many Sisters : Anna-Mari Kähärä, Mervi Hiltunen, Pirjo Aittomäki, chant avec Le Umo Jazz Orchestra : Kirmo Lintinen, piano. Tuure Koski, contrebasse. Tomi Salesvuo, batterie : "Stolen moments" Arrgts Ralph Nyqvist (Oliver Nelson / Mark Murphy) - De l'album "How Many Sisters ‎– Stolen Moments (Finland 2002)" - Label Proprius ‎ PRCD 2023

♪Jean-Marc Padovani Septet : Jean-Marc Padovani, Bruno Wilhelm saxophones. Claudia Solal, chant. Paul Brousseau, claviers. David Chevallier, guitare. Frédéric Monino, basse. François Laizeau, batterie : "Stolen moments" (Oliver Nelson / Mark Murphy) - De l'album "Sketches (2008)" - Label YAK PRODUCTIONS 02/01

♪Jack Wilson, piano avec Roy Ayers, vibraphone. Monk Montgomery, contrebasse. Warner Barlow, batterie : "Stolen moments" (Oliver Nelson) - De l'album "Ramblin - Jack Wilson Quartet (Los Angeles 1966)" - Label Fresh Sound Records FSR-CD 152

♪Betty Carter en duo avec Carmen McRae, chant. Eric Gunnison, piano. Jim Hughart, contrebasse. Winard Harper, batterie : "Stolen moments" (Oliver Nelson / Mark Murphy) - De l'album "The Carmen McRae and Betty Carter duets live at The Great American Hall San Francisco (1987)" - Label Verve 529579-2

♪Mark Murphy, chant avec Smith Dobson, piano. Richie Cole, saxophone alto. Mark Levine, trombone. Warren Gale, trompette. Jim Nichols, guitare et basse. Chuck Metcalf, contrebasse. Jack Gabetti, percussions. Vince Lateano, batterie : "Stolen moments" (Oliver Nelson / Mark Murphy) - De l'album " Mark Murphy ‎– Stolen Moments (1978)" - Label Muse Records ‎ MR 5102

♪United Future Organisation : "Stolen moments" (Oliver Nelson) - De la compilation "Red Hot + Cool Stolen Moments (1994)" - Label Brownswood Records ‎ PHCL-3035