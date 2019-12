Repassez-moi l'standard... "Song For My Father" du pianiste Horace Silver & paroles Ellen May Shashoyan (1965)

Horace Silver : "J’ai le sentiment d’avoir retrouvé une fraîcheur revigorante avec ce nouveau groupe, confie le pianiste à la sortie du studio, et nous travaillons désormais dans le bon sens pour être aussi soudés que les musiciens jouant ensemble depuis longtemps." Song for My Father, enregistré en octobre 1964 pour le label Blue Note.

Recorded live in Copenhagen, Denmark, April 1968...

If there was ever a man

Who was generous, gracious and good

That was my dad

The man...

A human being so true

He could live like a king

'Cause he knew

The real pleasure in life...

Recorded on October 31st, 1963, and October 26th, 1964...

♪Horace Silver, piano. Joe Henderson sax ténor. Carmel Jones, trompette. Teddy Smith, contrebasse : Song For My Father (Horace Silver) - De l’album " Song Song For My Father – The Horace Silver Quintet (1964)" - LP label Blue Note ‎84185

To be devoted to

And always stand by me

So I'd be unafraid and free...

♪Dee Dee Bridgewater, chant. Horace Silver, piano. Stéphane Belmondo, trompette. Lionel Belmondo, sax ténor. Hein Van de Geyn, contrebasse. André Ceccarelli, batterie : Song For My Father (Horace Silver / Ellen May Shashoyan) - De l'album "Love and Peace ‎– A Tribute to Horace Silver (1995)" - Label Verve 527470-2

♪Young-Holt Unlimited (Young-Holt Trio) : Hysear Don Walker, piano. Eldee Young, contrebasse. Isaac "Red" Holt, batterie : Song For My Father (Horace Silver) - De l'album "The Young Holt Trio ‎– Wack Wack (1966)" - LP label Brunswick ‎BL 754121

If there was ever a man

Who was generous, gracious and good...

♪Carmen Souza, chant. Ben Burrell, piano. Theo Pascal, basse. Elias Kacomanolis, percussions : Song For My Father (Horace Silver / Ellen May Shashoyan) - De l’album "Carmen Souza ‎– Live At Lagny Jazz Festival (2014)" - Label Galileo Music Communication

Recorded January, 1997...

♪Quartette Indigo : Regina Carter & Marlene Rice, violons. Ron Lawrence, alto. Akua Dixon, leader & arrgts : Song For My Father (Horace Silver) - De l’album "Quartette Indigo – Afrika ! Afrika ! (1997)" - Label Savant Records SCD 2003

That was my dad

The man

A human being so true...

Recorded July and August 2012...

♪Mansur Scott, chant. Donald Smith, piano. Paul Zauner, trombone & leader. Barney Girlinger, trompette. Klaus Dickbauer & Klemens Pliem, saxophones. Wolfram Derschmidt, contrebasse. Howard Curtis, batterie : Song For My Father (Horace Silver / Ellen May Shashoyan) - De l'album "Great Voices Of Harlem (2014)" - Label PAO Records11210

He could live like a king

'Cause he knew

The real pleasure in life...

Recorded in Zürich, Switzerland, January 26, 2014...

♪Duo Daniel Schläppi, contrebasse& Marc Copland, piano :Song For My Father (Horace Silver) - De l'album "Daniel Schläppi, Marc Copland – More Essentials (2015)" - Label Catwalk CW 150013-2

Recorded October 21 & 22, 1969...

♪Leon Thomas, chant. Lonnie Liston Smith, piano. James Spaulding, flûte. Cecil Mc Bee, contrebasse. Richard Laundrum, bongos. Roy Haynes, batterie : Song For My Father (Horace Silver / Ellen May Shashoyan) - De l'album "Leon Thomas ‎– Spirits Known And Unknown (1969)" - LP label Flying Dutchman ‎FD-10115

To be devoted to

And always stand by me

So I'd be unafraid and free...

Recorded live at the Berlin Jazz Festival - Berlin Philharmonic Hall, November 4th and 7th, 1971...

♪Don "Sugar Cane" Harris, violon. Wolfgang Dauner, clavier. Volker Kriegel, guitare. Neville Whitehead, basse. Robert Wyatt, batterie : Song For My Father (Horace Silver) - De l'album "Don "Sugar Cane" Harris ‎– Sugar Cane's Got The Blues (1972)" - LP label MPS Records 15079

If there was ever a man

Who was generous, gracious and good

That was my dad

The man, The man.