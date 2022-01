Repassez-moi... "Somewhere" comédie musicale "West Side Story" de Leonard Bernstein & Stephen Sondheim(1957)

"Adaptation libre du Roméo et Juliette de Shakespeare, dans l’univers des quartiers populaires de New-York, sur fond de guerre des gangs entre communautés rivales, connut un immense succès à sa création en 1957. Somewhere, résonne en ce début d’année comme le vœu d’un monde meilleur." Laurent Valero

"La comédie musicale de Leonard Bernstein & Stephen Sondheim, avec il ne faut pas l’oublier, la chorégraphie de Jerome Robbins ! " Laurent Valero

Live ! scene & song Somewhere from West Side Story 1961 ...

Live ! Behind the scenes with Steven Spielberg - West Side Story 2021 ...

♫ Repassez-moi l'standard - Générique

♪ Stefano Bollani, piano solo :Bar biturico - De l'album "Les Fleurs Bleues (2001)" - Label Bleu ‎LBLC 6635

♫ Repassez-moi l'standard - Programme

_"_Nous sommes quasiment à la fin de West Side Story lorsque l’on entend Somewhere, puisque la chanson est interprétée par Maria et Tony après la mort de Bernardo dans la rixe qui oppose les Jets et les Sharks ... "Laurent Valero

♪Marnie Nixon (doublure vocale Nathalie Wood pour Maria) & Jimmy Bryant (doublure vocale Richard Beymer pour Tony) Orchestre direction Irwin Kostal, Sid Ramin & Johnny Green : Somewhere (Leonard Bernstein / Stephen Sondheim) BO film West Side Story de Robert Wise et Jerome Robbins (1961) - Label CBS

♪ Manny Albam & His Jazz Greats :Somewhere (Leonard Bernstein / Stephen Sondheim) - Album Manny Album and His Jazz Greats Play Music From The Broadway Musical (Coral / 1957) - Label FRESH SOUNDS RECORDS

♪ Stan Kenton Orchestra :Somewhere (Leonard Bernstein / Stephen Sondheim) - Album Kenton’s West Side Story (1961) - LP label CAPITOL 1599381

♪ Dave Brubeck, piano. Paul Desmond, sax alto, Eugene Wright contrebasse et Joe Morello batterie : Somewhere (Leonard Bernstein / Stephen Sondheim) - Album Brubeck Plays Bernstein (1960) Anthologie Legacy of a legend - Label COLUMBIA

♪ Esther Ofarim, vocals & Bobby Scott Orchestra : Somewhere (Leonard Bernstein / Stephen Sondheim) - Album Esther Ofarim in New-York with Bobby Scott and His Orchestra (Philips / 1965) - Label BUREAU B 04

♪ Bill Barron Orchestra : Bill Barron, sax ténor. Steve Kuhn; piano. Skeeter best guitare, Willie Thomas trompette, Henry Grimes, basse. Jose Soares, percussions. Charles Persip, batterie : Somewhere (Leonard Bernstein / Stephen Sondheim) - Album West Side Story Bossa Nova (Dauntless / 1963) - Label AUDIO FIDELITY

♪ Dionne Warwick, vocals & O.B Masingill Orchestra : Somewhere (Leonard Bernstein / Stephen Sondheim) - Album The Windows of The World (Scepter Records / 1967) - Label RHINO / EDSEL RECORDS

♪ Marlena Shaw, vocals & Wade Marcus Orchestra : Somewhere (Leonard Bernstein / Stephen Sondheim) - Album Marlena (1972) - LP label BLUE NOTE 84422

♪ Aretha Franklin, vocals & piano. Phil Woods, sax alto : Somewhere (Leonard Bernstein / Stephen Sondheim) (tiré de West Side Story) arrgts et production Quincy Jones - Album Hey Now Hey (The Other side of the Sky) (1973) - Label ATLANTIC

♪ Tom Waits, vocals :Somewhere (Leonard Bernstein / Stephen Sondheim) - Album Blue Valentine (1978) - Label ELEKTRA

♪ Henry Butler, vocals & piano. Ivan Neville, orgue Hammond. Leo Nocentelli, guitare. George Porter Jr, basse. Raymond Weber, batterie : Somewhere (Leonard Bernstein / Stephen Sondheim) - Album Sing Me Back Home / The New Orleans Social Club SONY

♪ Nils Landgren Quartet : Nils Landgren, vocals & trombone. Jan Lundgren, piano. Dieter Ils, basse. Wolfgang Haffner, vocals & batterie : Somewhere (Leonard Bernstein / Stephen Sondheim) - Album Some Other Time / A tribune to Leonard Bernstein (2016)ACT 9813-2

♪ Rita Moreno, vocals. Orchestre direction Gustavo Dudamel : Somewhere (Leonard Bernstein / Stephen Sondheim / arr. David Newman) - BO du film Steven Spielberg - West Side Story (2021)" Label HOLLYWOOD RECORDS

♪ June Tabor, vocals. Huw Warren, piano. Iain Ballamy, sax ténor : Somewhere (Leonard Bernstein / Stephen Sondheim) - Album "Nightfall (2017)" - Label ECM Records 574 3078

Et pour le Plaisir !

En 1962, cet album de la Bande Originale est n°1 pendant 54 semaines !!!

Live ! Barbra Streisand singing Somewhere ...

There's a place for us Somewhere a place for us Peace and quiet and open air Wait for us somewhere There's a time for us Someday a time for us Time together with time to spare Time to learn And a time to care Someday Somewhere.