Repassez-moi l'standard... "Ruby my dear" de Thelonious Monk (1947)

Thelonious Monk interprète une de ses célèbres compositions : Ruby, My Dear (1947) extraite du film : Straight No Chaser de Bruce Ricker (1969)...

♫Repassez-moi l'standard - Générique

♪Stefano Bollani, piano solo : Bar biturico - De l'album "Les Fleurs Bleues (2002)" - Label Bleu ‎LBLC 6635

♫Programme

♪Thelonious Monk, piano. Gene Ramey, contrebasse. Art Blakey, batterie : Ruby My Dear (Thelonious Monk) (1947) - De l'album "Thelonious Monk ‎– Round Midnight: The Complete Blue Note Singles (1947-1952) - Label Blue Note ‎0021693-02

♪René Thomas, guitare. Hod O'Brien, piano. JT Monterose, saxophone ténor. Teddy Kotick, contrebasse. Albert Heath, batterie : Ruby, My Dear (Thelonious Monk) - De l'album "René Thomas Quintet ‎– Guitar Groove (1960) - Label Jazzland ‎JLP-927

♪Junior Mance, piano. Jimmy Rowser, contrebasse. Paul Gusman, batterie : Ruby, My Dear (Thelonious Monk) - De l'album "The Junior Mance Trio ‎– Big Chief ! (1960) - Label Jazzland JLP53

♪Milt Jackson, vibraphone. Jimmy Jones, piano. Richard Davis, contrebasse. Connie Kay, batterie & Big Brass direction Melba Liston : "Ruby my dear" (Thelonious Monk) - De l'album "Milt Jackson And Big Brass – For Someone I Love (1963) - Label Riverside Records ‎RS 9478

♪Carmen Mc Rae, chant. Eric Gunisson piano, Clifford Jordan saxophone ténor, George Mraz contrebasse et Al Foster batterie : Dear Ruby (Ruby, My Dear)(Thelonious Monk / Sally Swisher) - De l’album "Carmen McRae ‎– Carmen Sings Monk (1998)" - Label Bluebird 09026-63841-2

Recorded Milano, July 22 & 23, 1982...

♪Max Roach Quartet : Cecil Bridgewater, trompette. Odean Pope, saxophone ténor. Calvin Hill, contrebasse. Max Roach, batterie : Ruby My Dear (Thelonious Monk) - De l’album "Max Roach Quartet ‎– In The Light (1983)" - Label Soul Note 1053

♪Kevin Mahogany, chant. Orchestre direction Don Sickler. Soliste Roy Hargrove, flugelhorn : Dear Ruby (Thelonious Monk) - De l'album "Kevin Mahogany ‎– Big Band (2005)" - Label Zebra Records 54675-2

Seul album de bandonéon entièrement dédié à la musique de Thelonious Monk...

♪Olivier Manoury, bandonéon & Yves Torchinsky, contrebasse :Ruby My Dear (Thelonious Monk) Arrgts John Warren - De l'album "Olivier Manoury ‎– Bando Monk (2005) - Label Amoc ‎032001

♪Valérie Graschaire, chant & Pierre-Alain Goualch, piano :Ruby My Dear (Thelonious Monk / Sally Swisher) - De l’album "Valérie Graschaire, Pierre-Alain Goualch – Honky Monk Woman (2001)" - Label EMD ‎0001

♪Guillaume de Chassy, piano & Jacques Bernard, contrebasse : Ruby my dear (Thelonious Monk) - De l'album "Pour Monk (1995)" - Label Bem 111