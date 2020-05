Repassez-moi l'standard... "Smoke Gets in Your Eyes" compositeur Jerome Kern & parolier Otto Harbach (1932)

"Destin contrarié à ses débuts, ce thème devait initialement figurer dans la célèbre comédie musicale "Show Boat", pour se retrouver après quelques péripéties dans le show "Roberta" en 1933. C’est avec le célèbre orchestre de Paul Whiteman, qu’elle deviendra un tube en 1934 !" Laurent Valero

Repassez-moi l'standard...Fred Astaire & Ginger Rogers dance the "Smoke Gets In Your Eyes" number from "Roberta"...

"Smoke gets in your eyes" at The Judy Garland Show. Judy at her best !!!

2004, The original Platters sing their No 1 hit single "Smoke Gets In Your Eyes"...

♫Repassez-moi l'standard - Générique

♪Stefano Bollani, piano solo :Bar Biturico - De l'album "Les Fleurs Bleues (2001)" -Label Bleu ‎LBLC 6635

♫Repassez-moi l'standard - Programme

♪Teddy Wilson, piano solo :"Smoke Gets In Your Eyes" (Jerome Kern / Otto Harbach) (1941) ‎– De l'album "Teddy Wilson And His Orchestra – 1939–1941" ‎– Label The Classics Chronological Series 620

♪Nat King Cole, piano. Oscar Moore, guitare. Johnny Miller, contrebasse :"Smoke Gets In Your Eyes" (1946) ‎– De l'album "Nat King Cole Trio With Oscar Moore & Johnny Miller 1946-1947" ‎– Label Giants Of Jazz CD 53151

Great Clip Enjoy it !

1958, album studio de la chanteuse de jazz américaine Sarah Vaughan. Le titre fait référence au fait que Vaughan était accompagné par le Count Basie Orchestra, mais sans Count Basie !

♪Sarah Vaughan, chant. Orchestre de Count Basie :"Smoke Gets In Your Eyes" (Jerome Kern / Otto Harbach) ‎– De l’album "Sarah Vaughan – No Count Sarah (1958) ‎– Label EmArcy ‎824 057-2

Recorded January 18, 19 & 20, 1955...

♪Clifford Brown, trompette. Orchestre Neal Hefti avec Richie Powell piano, George Morrow, contrebasse. Max Roach, batterie :"Smoke Gets In Your Eyes" (Jerome Kern / Otto Harbach) ‎– De l’album "Clifford Brown ‎– Clifford Brown With Strings (1955) ‎– LP label EmArcy ‎MG 36005

Recorded May 11, 1954 at the house of Rudy Van Gelder's parents in Hackensack, New Jersey...

♪Thelonious Monk Quintet : Thelonious Monk, piano. Frank Foster, sax ténor. Ray Copeland, trompette. Curly Russell, basse. Art Blakey, batterie :"Smoke Gets In Your Eyes" (Jerome Kern / Otto Harbach) ‎– De l’album "Thelonious Monk ‎– Smoke Gets In Your Eyes / Let's Call This" ‎– Label Prestige ‎EPR 9003

Recorded At Hollywood California, January 20, 1947...

♪Art Tatum, piano solo :"Smoke Gets In Your Eyes" (Jerome Kern / Otto Harbach) ‎– De l'album "Art Tatum 1945-1947" ‎– Label Classics 982

♪The Mallet Men & Their Orchestra :"Smoke Gets In Your Eyes" (Jerome Kern / Otto Harbach) ‎– De l'album "Various – Rhapsodesia (1996)" ‎– Label Capitol Records ‎CDEMS 1593

Recorded in 1962 at 42 Street & Broadway Studios, New York...

♪Nana Mouskouri chant. Orchestre direction Torrie Zito :"Smoke Gets In Your Eyes" (Jerome Kern / Otto Harbach) ‎– De l’album "Nana Mouskouri In New York - The Girl From Greece Sings (1999)" ‎– LP label Mercury 546 232-1

Recorded The Blackhawk, San Francisco 31/1-1/2/1962...

♪Ahmad Jamal, piano. Israel Crosby, contrebasse. Vernel Fournier, batterie :"Smoke Gets In Your Eyes" (Jerome Kern / Otto Harbach) – Du coffret "Ahmad Jamal Trio – The Complete Ahmad Jamal Trio Argo Sessions 1956 / 1962" ‎– Label Mosaic Records MD9-246

♪The Platters, groupe vocal :"Smoke Gets In Your Eyes" (Jerome Kern / Otto Harbach) BO film "Cœurs perdus en Atlantide - Hearts in Atlantis" – De l'album "Mychael Danna ‎– Hearts In Atlantis – Music From The Motion Picture (2001) ‎– Label Decca 016 035-2

♪The Trio de Billy Bean, guitare - Hal Gaylor, basse & Walter Norris, piano :"Smoke Gets In Your Eyes" (Jerome Kern / Otto Harbach) ‎– De l’album "The Trio : Billy Bean, Hal Gaylor, Walter Norris (1961)" ‎– LP label Riverside Records RLP 380

♪Theo Bleckmann, chant. Fumio Yasuda, piano. Orchestre de chambre de Bâle, direction Bernd Ruf : _"Smoke Gets In Your Eyes" (_Jerome Kern / Otto Harbach) ‎– De l’album "Theo Bleckmann, Fumio Yasuda ‎– Las Vegas Rhapsody - The Night They Invented Champagne (2006)" ‎– Label Winter & Winter 910 116-2

Le duo Roxane Roussel(chant) et Yves Arques (piano préparé) explore librement des standards de jazz en se focalisant sur le sens des paroles. Enregistré à Paris les 24, 25 et 26 février 2016...

♪Duo Roxane Roussel, chant & Yves Arques, piano :"Smoke Gets In Your Eyes" (Jerome Kern / Otto Harbach) ‎– De l’album "Eclipse (2017)" ‎– Label AUTOPROD

Joe Pass et Ray Brown s'associent pour un set exceptionnel avec André Previn...

♪André Previn, piano. Joe Pass, guitare. Ray Brown, contrebasse :"Smoke Gets In Your Eyes" (Jerome Kern / Otto Harbach) ‎– De l’album "André Previn With Joe Pass & Ray Brown ‎– After Hours (1989)" ‎– Label Telarc Jazz 83302