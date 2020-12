Repassez-moi l'standard... "Senza Fine" de l'auteur-compositeur & interprète Gino Paoli (1961)

"Senza fine, chanson italienne dont le succès a largement dépassé les frontières. Elle fut crée en 1961 par Gino Paoli, un des artistes majeurs de la chanson italienne. Ce morceau sentimental en forme de valse, fut inspiré par son histoire d’amour avec la chanteuse Ornella Vanoni..." Laurent Valero

"C’est grâce au succès de l’enregistrement de la chanteuse, que Gino Paoli qui ne souhaitait graver le thème qu’avec le seul accompagnement d’un piano, va introduire les cordes et l’accordéon pour étoffer le tout, et donner à cette chanson cette touche française avec la présence de l’accordéon." Laurent Valero

Senza fine

Tu trascini la nostra vita

Senza un attimo di respiro

Per sognare

Per potere ricordare

Quel che abbiamo già vissuto...

Live 2005, Gino Paoli & Ornella Vanoni, they sing "Senza Fine"...

Live at the Holland Festival in Amsterdam, Mike Patton's Mondo Cane...

Non m'importa della luna

Non m'importa delle stelle

Tu per me sei luna e stelle

Tu per me sei sole e cielo

Tu per me sei tutto quanto

Tutto quanto io voglio avere...

Live 2012, Andrea Bocelli sings "Senza Fine"...

♫Repassez-moi l'standard – Générique

♪Stefano Bollani, piano solo :Bar Biturico – De l'album "Les Fleurs Bleues (2001)" – Label Bleu ‎LBLC 6635

♫Repassez-moi l'standard – Programme

Pubblished on 1961 by Ricordi...

♪Gino Paoli, voix. Orchestre direction Gianfranco Reverberi : "Senza Fine" (Gino Paoli) ‎– De l’album "Gino Paoli (1961) ‎– EP label Ricordi ‎MRL 6006

♪Ornella Vanoni, voix. Orchestre direction Gianfranco Reverberi : "Senza Fine" (Gino Paoli) – De l'album "Ornella Vanoni – Senza Fine / Se Qualcuno Ti Dirà (1962) – EP label Ricordi ‎SRL 10-186

♪Ornella Vanoni, voix. Orchestre direction Gianfranco Reverberi : "Sans Attendre" – De l'album "Ornella Vanoni - Festival De San Remo 1966 - Chante En Français (1966)" – EP label Festival FX 1483

Recorded at A&R Studios, New York City, November 11 & 16, 1963...

♪Wes Montgomery, guitare. Orchestre direction Johnny Pate : "Senza fine" (Gino Paoli) – De l’album "Wes Montgomery ‎– Movin' Wes (1964)" – LP label Verve Records V6-8610

♪Peggy Lee, voix. Orchestre direction Lou Levy The Phoenix Love Theme : "Senza Fine" (Gino Paoli / Alec Wilder) ‎– De l’album "Peggy Lee - In The Name Of Love (1964)" ‎– Label CAPITOL RECORDS

♪Buddy Merril, guitare : "The Phoenix Love Theme" (Senza fine) (Gino Paoli) ‎– De l’album Latin Festival / The Guitar Sounds of Buddy Merril (1966) ‎– LP label VOGUE 133

♪Trombones Unlimited : "The Phoenix Love Theme" (Senza fine) (Gino Paoli) (Super 45T / 1966) ‎– Label LIBERTY 2 254

♪Dean Martin, voix. Orchestre Neal Hefti : "Senza Fine" (Gino Paoli / Alec Wilder) – De l'album "Dean Martin ‎– Collected Cool – Everybody Loves Somebody 1962-1985" – Label UMe B0016819-00

♪Aldo Romano, batterie. Franco D’Andrea, piano. Paolo Fresu, trompette. Furio Di Castri, batterie : "Senza fine" (Gino Paoli) ‎– De l’album Canzoni (1997) ‎– Label ENJA RECORDS

♪Sarah Lancman, voix. Giovanni Mirabassi, piano : "Senza fine" (Gino Paoli) ‎– De l’album Intermezzo (2019) ‎– Label JAZZ ELEVEN 11004

♪Luciano Biondini, accordéon :"Senza fine" (Gino Paoli) ‎– De l’album Senza Fine (2015)" ‎– Label INTAKT 25

♪Zizi Possi, voix :"Senza Fine" (Gino Paoli) ‎– De l’album Per Amore (1997) ‎– Label MERCURY

♪Patrick Saussois, guitare. Orchestre direction Richie Cole : "Senza Fine" (Gino Paoli) ‎– De l’album Patrick Saussois Meets Richie Cole and Madness Orchestra (2003) ‎– Label DJAZ RECORDS 551 2

♪Mike Patton, voix :"Senza Fine" (Gino Paoli / Arrgts Daniele lui & Mike Patton) – De l’album "Mike Patton ‎– Mondo Cane (2010)" – Label Ipecac Recordings IPC 119

♪Gino Paoli, voix. Danilo Rea, piano. Enrico Rava, trompette. Rosario Bonaccorso, basse. Roberto Gatto, batterie : "Senza fine" (Gino Paoli) ‎– De l’album "Gino Paoli, Enrico Rava, Flavio Boltro, Danilo Rea, Rosario Bonaccorso, Roberto Gatto ‎– Milestones - Un Incontro In Jazz‎ (2007)" ‎– Label Blue Note 5099920740528

