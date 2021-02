Repassez-moi l'standard... "Samba de Verão - So Nice" des frères Paulo Sérgio & Marcos Valle (1964)

"Composée en 1964, alors que Marcos Valle et son frère qui en a écrit le texte ont la vingtaine, Samba de Verão évoque l’atmosphère insouciante de Rio au début des années 60, où les 2 frangins passent leur temps à faire du surf, à draguer les filles d’Ipanema, à écouter la Bossa-nova..." L. Valero

"Une chanson brésilienne qui met en valeur l’été et la samba, rien de tel pour traverser l’hiver et nous donner un avant goût de soleil et de vacances." Laurent Valero

Une rareté Marcos Valle & Andy Williams...

Marcos Valle, teclado. Jessé Sadoc, fugelhorn. Marcelo Martins, sax. Renato Massa, bateria. Mazinho Ventura, baixo elétrico...

Marcos Valle & Cris Delanno...

"Samba de Verão, certainement la plus célèbre chanson de Marcos Valle, chanteur et compositeur brésilien, né en 1943, dont les camarades de classe étaient Edu Lobo et Dori Caymmi." Laurent Valero

♫Repassez-moi l'standard – Générique

♪Stefano Bollani, piano solo : “Bar Biturico” – De l'album "Les Fleurs Bleues (2001)" – Label Bleu ‎LBLC 6635

♫Repassez-moi l'standard – Programme

Recorded September 21, 1966 at A&R Recording Studios, New York City...

♪Marcos Valle, piano. Orchestre Eumir Deodato : "So Nice" (Marcos / Paulo Sergio Valle) – De l’album "Marcos Valle And His Music – Braziliance ! (1966)" – LP label Warner Bros Records W 1654

♪Marco Valle, voix :"Samba de Verão" (Marcos & Paulo Sergio Valle) – De l’album "Marcos Valle - O Compositor E O Cantor (1965)" – LP label Odeon MOFB 3413

Recorded September 1966 in Englewood Cliffs, New Jersey...

♪Astrud Gilberto, voix. Walter Wanderley, orgue. Jose Marino, basse. Bobby Rosengarden, percussions. Claudio Slon, batterie : "Summer Samba" (Marcos & Paulo-Sergio Valle / Norman Gimbel) – De l’album "A certain smile, a certain sadness (1966) – Label Verve Records 831 369-2

♪Billy May & His Orchestra (arrgts et direction) : "Summer Samba (So Nice) Walter Wanderly Version" (Marcos & Paulo-Sergio Valle) – De l’album "Billy May And His Orchestra - As You Remember Them : Great Instrumentals & Other Favorites (1972)" – LP label Capitol Records STL 243

♪The Sérgio Mendes Trio & Wanda De Sah, voix. Rosinha De Valença, guitare. Bud Shank sax alto : "So Nice (Samba De Verão)" (Marcos & Paulo Sergio Valle / Norman Gimbel) – De l’album "The Sérgio Mendes Trio Introducing Wanda De Sah with Rosinha De Valenca–Brasil '65" – LP label Capitol Records ST 2294

Recorded December 21, 22 & 23, 1966 at RCA Studios, Chicago...

♪Ramsey Lewis, piano. avec un orchestre arrangé et dirigé par Richard Evans « Summer samba » (Marcos & Paulo Sergio Valle) – De l’album "Ramsey Lewis – Goin' Latin (2008)" – Label Verve Records 0602517685727

♪Elza Soares, voix. Wilson das Neves, batterie. Lyrio Panicali & His Orchestra : "Samba De Verão"(Marcos & Paulo-Sergio Valle) – De l’album "Elza Soares Baterista - Wilson Das Neves (2002)" – Label Odeon 541534 2

♪The Arbors : Ed Farran & Fred Farran, Jack Ransom, Scott Herrick & Tom Herrick :"So Nice" (Marcos & Paulo-Sergio Valle / Norman Gimbel) – De l’album "The Sergio Mendes Trio – So Nice (1972)" – Label Pickwick/33 Records SPC 3149

♪David Whittaker Orchestra :"Samba de Verão" (Marcos & Paulo Sergio-Valle) – De l’album "The David Whitaker Orchestra - Latin In The Night (1967)" – LP label Deram SML 13703

♪Marcel Amont, chant. Orchestre Michel Colombier : "Samba d’été" (Marcos & Paulo Sergio-Valle / Marcel Amont) (1967) – De l'album "Marcel Amont : Anthologie 1959-1975" – Label Marianne Mélodie 2790.343

♪Marcos Valle, voix &piano Rhodes. Lincoln Olivetti, piano. Robson Jorge, guitare. Serginho "Trombone" synthés : "Samba de Verão" (Marcos & Paulo Sergio-Valle) – De l’album "Marcos Valle (2006) – Label Som Livre 0514-2

♪Patricia Barber, voix &piano. Marc Johnson, basse. Adam Nussbaum, batterie : "Summer Samba" (Marcos & Paulo Sergio Valle / Norman Gimbel) – De l’album Night Club (2000) – Label BLUE NOTE 5272902

♪Diana Krall, voix & piano. Orchestre Claus Ogerman : "So Nice" (Marcos & Paulo Sergio Valle / Norman Gimbel) – De l’album Quiets Nights (2009) – Label VERVE 602517981256

♪Duo Quadron : Coco O, voix & Robin Hannibal, guitare, claviers : "Samba De Verão" (Marcos & Paulo Sergio Valle) – De l'album "Red Hot + Rio 2 (2011)" – Label Som Livre 2387-2

♪Candeias & Maggie Grebowicz, voix. Andy Langham, piano. Stan Killian sax ténor, Hamilton Price, basse. Kyle Thompson, batterie : "Summer Samba" (Marcos & Paulo Sergio Valle) – De l’album Com Você (2007) – Label NOCTURNE 411

♪Duo Fabrizio Bosso, bugle & Irio De Paula, guitare :"Summer Samba" (Marcos & Paulo Sergio Valle) – De l’album "Once I loved (2003)" – Label L'espresso Café Chill Out