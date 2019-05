Repassez-moi l'standard... "Zingaro" de Antonio Carlos Jobim (1965)

Já conheço os passos dessa estrada

Sei que não vai dar em nada

Seus segredos sei de cór

Já conheço as pedras do caminho

E sei também que ali sozinho

Eu vou ficar, tanto pior

O que é que eu posso contra o encanto

Desse amor que eu nego tanto...

♫Repassez-moi l'standard - Générique

♪Stefano Bollani, piano solo : Bar biturico - De l'album "Les Fleurs Bleues (2002)" - Label Bleu ‎LBLC 6635

Evito tanto

E que no entanto

Volta sempre a enfeitiçar

Com seus mesmos tristes velhos fatos

Que num álbum de retratos

Eu teimo em colecionar...

♫Programme

♪Antonio Carlos Jobim, piano & guitare. Dom Um Romao, batterie. Orchestre direction Claus Ogerman : Zingaro (Antonio Carlos Jobim) - De l'album "Antonio Carlos Jobim ‎– A Certain Mr. Jobim (1967) - Label Warner Bros. Records ‎WS 1699

♪Chico Buarque De Hollanda, chant. Orchestre direction Gaya : Retrato Em Branco E Preto (Tom Jobim / Chico Buarque) - De l'album "Chico Buarque De Hollanda – Volume 3 (1968) - Label RGE ‎– XRLP-5.320

♪Michel Grailler, piano :Portrait In Black And White (Antonio Carlos Jobim) - De l'album "Michel Graillier ‎– Fairly (1992) - Label Quantum QM 6920

♪Joao Gilberto, chant & guitare. Stan Getz, saxophone ténor. Albert Dailey, piano. Clint Houston, contrebasse. Billy Hart, batterie. Airto Moreira, percussions : Retrato En Branco E Preto (Antonio Carlos Jobim / Chico Buarque) - De l'album "Stan Getz Featuring Joao Gilberto ‎– The Best Of Two Worlds (1976) - Label CBS ‎– CS-10.236

♪Joanne Brackeen, piano. Brandford Marsalis, saxophone soprano. Cecil Mc Bee, contrebasse. Al Foster, batterie : Zingaro (Antonio Carlos Jobim) - De l'album "Joanne Brackeen And Special Friends ‎– Fi-Fi Goes To Heaven (1987)" - Label Concord Jazz ‎CJ-316

♪Phil Woods, clarinette. Irio De Paula, guitare : Retrato Em Branco E Preto (Tom Jobim) - De l'album "Phil Woods - Irio De Paula – Encontro (On Jobim) (2001) - Label Philology ‎W 301.2

Lá vou eu de novo como um tolo

Procurar o desconsolo

Que cansei de conhecer

Novos dias tristes, noites claras

Versos, cartas, minha cara

Ainda volto a lhe escrever...

♪Elis Regina, chant. Antonio Carlos Jobim, piano. Cesar Mariano, cordes : Retrato Em Branco E Preto (Antonio Carlos Jobim / Chico Buarque) - De l'album "Elis & Tom (1974) - Label Philips ‎6349.112

♪Æon Trio : Maya Fridman, violoncelle. Atzko Kohashi, piano. Frans Van Der Hoeven, contrebasse : Zingaro (Antonio Carlos Jobim) - De l'album Elegy (2017) - Label TRPTK 0010

♪Dave Liebman, flûte & saxophone soprano : Zingaro (Antonio Carlos Jobim) - De l'album Balladsapes (2015) Label INTUITION RECORDS 3444 2

Pra lhe dizer que isso é pecado

Eu trago o peito tão marcado

De lembranças do passado

E você sabe a razão

Vou colecionar mais um soneto

Outro retrato em branco e preto

A maltratar meu coração.

Hommage à la chanteuse Beth Carvalho, madrinha do samba, aos 72 anos...

Beth Carvalho, cantando a musica O meu Guri, acompanhada pelo fantastico Quinteto em branco e preto...

♪Beth Carvalho, chant : Meu guri (Chico Buarque) ♪Beth Carvalho :As Rosas Não Falam (Cartola) - De l'album "Canta O Samba De São Paulo (1993)" - Label RYM MUSIQUE 191985-2