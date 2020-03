Repassez-moi l'standard... "Bésame Mucho" de la pianiste mexicaine Consuelo Velázquez (1941)

"Je devais étudier plusieurs heures par jour, et comme pause, j'improvisais une mélodie ou une autre dont je ne me souvenais pas le lendemain. Un beau jour j'ai décidé d'essayer de mémoriser une de ces petites choses qui me sont venues à l'esprit, une s'appellerait "Bésame mucho". Consuelo Velázquez

Hollywood en 1944, Consuelo Velázquez & Walt Disney , © Sinafo.INAH, Pachuca, Mexico