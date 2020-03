Repassez-moi l'standard... "Fly Me to the Moon"-"In Other Words" auteur-compositeur Bart Howard (1954)

"Fly Me to the Moon" initialement "In Other Words" chanson écrite en 1954 par Bart Howard (1915-2004). En 1954, 1er enregistrement par la chanteuse Kaye Ballard. 1964, la version de Frank Sinatra associée aux missions Apollo sur la lune, était sur le vaisseau spatial de l'alunissage en 1969 !

Bart Howard (1915-2004) auteur-compositeur, © @barthowardfoundation