Repassez-moi l'standard ... "A Night in Tunisia" composition du trompettiste Dizzy Gillespie (1942)

"Je me suis mis au piano, j’ai plaqué quelques accords, et peu à peu en égrenant les notes, je me suis aperçu qu’elles formaient une mélodie à laquelle il ne manquait plus qu’un pont et un support rythmique. Dès que je suis sorti de cette séance, j’ai vite noté mon idée..." Dizzy Gillespie (1942)

"J’aime jouer, j’aime les gens, j’adore faire rire et je fais exactement ce qui me chante"Dizzy Gillespie

1944, Sarah Vaughan, l'une des premières à enregistrer A Night In Tunisia, dans une version lente sous le nom d'Interlude ...

1970, Live ! Maison de la radio, Paris 16e, studio 104 : Dizzy Gillespie, trompette. Mike Longo, piano. George Davis, guitare. Red Mitchell, basse. David Lee, batterie ...

1981, Live ! Dizzy Gillespie - A Night In Tunisia ...

2011, Live ! From the United States Air Force Band, Arturo Sandoval ...

♫ Repassez-moi l'standard – Générique

♪ Stefano Bollani, piano solo : “Bar Biturico” – De l'album "Les Fleurs Bleues (2001)" – Label Bleu ‎LBLC 6635

♫ Repassez-moi l'standard – Programme

Enregistrement décembre 1944 ...

♪ Sarah Vaughan, voix & Her All-Stars : Dizzy Gillespie, trompette. Georgie Auld, sax ténor. Aaron Sachs, clarinette. Leonard Feather, piano. Jack Lesberg, basse. Morey Feld, batterie : Interlude (Night in Tunisia) (Dizzy Gillespie / Frank Paparelli / Sid Robin) - Coffret 10CD "André Francis et Jean Schwarz – Présentent L'Histoire Du Jazz Vocal - The Story Of Vocal Jazz (1941-1953)" - Label Le Chant Du Monde 574 1311.20

Enregistrement janvier 1945 ...

♪ Dizzy Gillespie, trompette. Boyd Raeburn & His Orchestra : Interlude (Night in Tunisia) - Album "The Dizzy Gillespie Story 1939-1950 - Label Proper Records 30

Enregistrement février 1946, New York City, USA ...

♪ Septet Dizzy Gillespie, trompette. Al Haig, piano, Milt Jackson, vibraphone, Don Byas, sax ténor. Bill de Arango, guitare. Ray Brown, basse. J.C Heard, batterie : Night in Tunisia (Dizzy Gillespie / Frank Paparelli) - EP label RCA Victor WHJ-9-47-3279

Enregistrement mars 1946 ...

♪ Septet Charlie Parker, sax alto. Dodo Marmarosa, piano. Arvin Garrison, guitare. Miles Davis, trompette. Lucky Thompson, sax ténor. Vic Mc Millian, basse. Ray Porter, batterie : Night in Tunisia (Dizzy Gillespie / Frank Paparelli) - Album "Charlie Parker – A Night In Tunisia (2002)" - Label Sunflower Records SUN 2082

♪ Frank Minion, voix. Jimmy Jones, piano. Kenny Burrell, guitare. Joe Benjamin, basse. Ed Thigpen, batterie : Night in Tunisia (Dizzy Gillespie, Frank Paparelli, Frank Minion) - Album "Frank Minion – The Forward Sound (1958)" - LP label Bethlehem Records 6033

♪ Eddie Cano, piano & His Sextet : Larry Bunker, vibraphone. Tommy Tedesco, guitare. Tony Reyes, basse. Eddie Aparecio, timbales. Carlos Mejía, congas. Carlos Vidal, batterie : Night in Tunisia (Dizzy Gillespie / Frank Paparelli) - Album "Eddie Cano & His Sextet - Deep In A Drum (1958)" - LP label RCA Victor LPM-1645

♪ Babs Gonzales, voix. Horace Parlan, piano. Ray Crawford, guitare. Johnny Griffin, sax ténor. Charlie Rose, clarinette basse. Lee Spann, flûte. Peck Morisson, basse. Roy Haynes, batterie : Night in Tunisia (Dizzy Gillespie / Frank Paparelli / Babs Gonzales) - Album "Babs Gonzales – Voila (2003)" - Label Fresh Sound Records FSR-CD 340

Enregistrement juin 1958, New York City, USA ...

♪ Michel Legrand & son Orchestre (Phil Woods & Gene Quill, sax alto. Seldon Powell, sax ténor. Teo Macero, sax baryton. Donald Byrd, Ernie Royal, Joe Wilder, trompettes. Frank Rehak & Jimmy Cleveland, trombones, Don Elliot vibraphone. Nat Pierce, piano. Milt Hinton, basse. Osie Johnson, batterie : Night in Tunisia (Dizzy Gillespie / Frank Paparelli) - Coffret 20CD "Les Moulins De Son Coeur (2018)" - Label Decca 6 0075384832

♪ Lambert, Hendricks & Ross (Dave Lambert, Jon Hendricks & Annie Ross, voix. Gildo Mahones, piano. Tony Poindexter, sax alto. Ron Carter, basse. Stu Martin, batterie : Night in Tunisia (Dizzy Gillespie / Frank Paparelli / Jon Hendricks) - Album "Lambert, Hendricks & Ross – The Hottest New Group In Jazz (1996)" - Label Columbia C2K 64933

♪ Charlie Shavers & His Orchestra :Night in Tunisia (Dizzy Gillespie / Frank Paparelli) - Album "Charlie Shavers & Ray Bryant Quartet - Complete Recordings 3 (2005)" - Label Lone Hill Jazz LHJ10184

♪ Les Double Six (Mimi Perrin, Claudine Barge, Jean-Claude Brioudin, Claude Germain, Eddy Louiss, Ward Swingle) Michel Gaudry, basse. Jean-Pierre Drouet, bongos. Daniel Humair, batterie : Night in Tunisia (Dizzy Gillespie / Frank Paparelli / Mimi Perrin) - Label OMD CD 1518

Enregistrements décembre 1961 à février 1962 ...

♪ Eddie Jefferson, voix. Wynton Kelly, piano. Barry Galbraith, guitare. James Moody & Arthur Clarke, sax. Ernie Royal & Joe Newman, trompettes. Jimmy Cleveland, trombone. Sam Jones, basse. Osie Johnson, batterie : Night in Tunisia (Dizzy Gillespie / Frank Paparelli / Frank Minion) - Album "Letter From Home (1987)" - Label Riverside Records RLP-9411

Enregistrement 1976, New York City, USA ...

♪ Rashaan Roland Kirk, sax ténor. Steve Turre, trombone. Cornell Dupree, guitare. Hilton Ruiz, piano. Gordon Edwards, basse. James Madison, batterie : Night in Tunisia (Dizzy Gillespie / Frank Paparelli) - Album "Kirkatron (1977)" - LP label Warner Bros. Records BS 2982

♪ Jesús Molina, piano. Stan Smith, basse. Nicolas Guerrero, batterie : Night in Tunisia (Dizzy Gillespie / Frank Paparelli) - Album "Departing (2020)"

♪S-Mos, piano.Stefano Di Battista, sax soprano. DJ Green : Night in Tunisia (Dizzy Gillespie / Frank Paparelli) - Album "S. Mos – Eleven Jazz Standards (2015)" - LP label Savant Savage Records M5997

Et pour le plaisir ...