Repassez-moi l'standard... "Ne Me Quitte Pas / If You Go Away" de Jacques Brel & Gérard Jouannest (1959)

"Ne me quitte pas", au début, ne marchait pas tellement. Au bout de quelques années, Jacques Brel ne l’a plus chantée. Mais quand il est mort, de très nombreux artistes comme Nina Simone ... ont repris sa chanson, et puis c’est devenu un Succès Mondial ! Il y a des mystères ..." Gérard Jouannest

Comment est née la célébrissime chanson par Gérard Jouannest, le pianiste de Brel ...

Live ! The Greatest ...

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

1985, Live ! at Lulu White's Mahogany Hall Bourbon Street, New Orleans, USA ...

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

2006, Live ! Petra Magoni e Ferruccio Spinetti via al Premio Tenco Targa, il miglior interprete ...

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

10 chansons pour raconter Brel ...

à lire aussi article 10 chansons pour raconter Jacques Brel

♫ Repassez-moi l'standard – Générique

, © Radio France

♪ Stefano Bollani, piano solo : “Bar Biturico” – De l'album "Les Fleurs Bleues (2001)" – Label Bleu ‎LBLC 6635

♫ Repassez-moi l'standard – Programme

♪ Barbara chant, piano :Ne Me Quitte Pas (Jacques Brel / Gérard Jouannest) - Album Barbara chante Brel (Odéon / 1961) - Coffret 22CD "Barbara - Comme Un Soleil Noir – Intégrale 1955–1996 (2017)" - Label Mercury 5377195

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

♪ Jacqueline Danno, voix. Orchestre direction Léo Chauliac : Ne Me Quitte Pas (Jacques Brel / Gérard Jouannest) (1959) - EP label La Voix De Son Maître 7 EGF 456

♪ Simone Langlois, voix. François Rauber Et Son Orchestre : Ne Me Quitte Pas (Jacques Brel / Gérard Jouannest) - EP label Philips 432 424

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

♪ Nina Simone, voix. Orchestre direction Hal Mooney :Ne Me Quitte Pas (Jacques Brel / Gérard Jouannest) (1959) - Album Ne me quitte pas (1965) - EP label Philips 452.045

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

♪ Ray Bryant, piano. Art Farmer & Snooky Young, trompettes. Richard Davis, basse. Freddie Waits, batterie : If You Go Away (Jacques Brel / Gérard Jouannest) - Album "Slow Freight (1967)" - LP label Cadet 781

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

♪ Damita Jo, voix. Orchestre direction Leroy Glover : If You Go Away (Jacques Brel / Gérard Jouannest / Rod McKuen) - EP label Epic 5-10061

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

♪ Scott Walker, voix. Orchestre direction Wally Stott :If You Go Away (Jacques Brel / Gérard Jouannest / Rod McKuen) - Album "Scott 3 (1969) - Label Philips 844 236

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

♪ The Dells, vocal group :If You Go Away (Jacques Brel / Gérard Jouannest / Rod McKuen) - Album "The Dells - Freedom Means.... (1971)" - Label Chess 6310 102

♪ Ray Charles, voix. Orchestre Sid Feller : If You Go Away (Gérard Jouannest / Jacques Brel / Rod McKuen) - Album "Come Live With Me (1974)" - LP label London Records 278033

♪ Toots Thielemans, harmonica. Karel Boehlee, piano. Hein Van de Geyn, contrebasse. Hans Van Oosterhout, batterie : Ne Me Quitte Pas (Gérard Jouannest / Jacques Brel) - Album "European Quartet Live (2010)" - Label Challenge Jazz CHR 70160

♪ Jean-Paul Celea, contrebasse solo :Ne Me Quitte Pas (Gérard Jouannest / Jacques Brel) - Album "Jean-Paul Celea, François Couturier – Passaggio (1991)" - Label bleu LBLC 6543

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

♪ Duo Musica Nuda : Petra Magoni, chant & Ferruccio Spinetti, contrebasse : Non Andare Via / Ne Me Quitte Pas (Gérard Jouannest / Jacques Brel / Gino Paoli) - Album "Musica Nuda 2 (2006)" - Label Bonsaï Music BON 06 02 01

♪ Eva, voix. Pierre Grimard, piano : Bitte Geh' Nicht Fort / Ne Me Quitte Pas (Jacques Brel / Gérard Jouannest / Max Colpet) - Album "Eva - À Marlene (2010)" - Label Le Chant Du Monde 274 1884

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

♪ Jacques Brel, voix. Orchestre direction François Rauber :Ne Me Quitte Pas (Gérard Jouannest / Jacques Brel) - Album "Jacques Brel - Enregistrement Public À L'Olympia (1962)" - Label Philips B 77.386

2005, enregistré Studio 26 à Antibes, France ...

♪ Pierre-Alain Goualch, piano. Rémi Vignolo, contrebasse. André Ceccarelli, batterie :Ne Me Quitte Pas (Gérard Jouannest / Jacques Brel) - Album "Pierre-Alain Goualch Trio – Anatomy Of A Relationship (2005)" - Label Cristal Records CRCD04-24

Et pour Le Plaisir !