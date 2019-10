Repassez-moi l'standard... "Mission Impossible" composed by Lalo Schifrin (1965)

"Célèbre thème du compositeur argentin Lalo Schiffrin pour la série Mission impossible, crée par Bruce Geller, sorti aux États-Unis en 1967. Votre mission si vous l'acceptez sera d'en écouter après l'originale arrangée par le compositeur, quelques autres versions choisies par mes soins !" Laurent Valero

Recorded with the Marseille Philarmonic in 1995. Conducted, played by Lalo Schifrin with bass : Jannick Top & drums : André "Dédé" Ceccarelli...

♪Stefano Bollani, piano solo : Bar biturico - De l'album "Les Fleurs Bleues (2002)" -Label Bleu‎LBLC 6635

♪B.O.F. Mission impossible série crée par Bruce Geller (arrgts Lalo Schifrin) - De l'album "B.O.F. / Mission impossible / Anthology (1994) - Label MCAD 22122

♪Duo François Michaux, violon & Viviane Arnoux, accordéon : Mission Impossible" (Lalo Schifrin) - De l'album "Cheval Rouge / A travel for two (1995)" - Label Buda Musique 82906-2

♪Jimmy Smith, orgue Hammond B3. Orchestre direction Oliver Nelson : Mission Impossible (Lalo Schifrin) - De l’album "Jimmy Smith : Livin' it up (1968) - LP label Verve V6 8 750

♪The Ventures :Mission Impossible (Lalo Schifrin) - De l’album "The Ventures : More Golden Greats (1970)" - LP label Liberty 83266 / 7

♪The Roland Shaw Orchestra :Mission Impossible (Lalo Schifrin) - De l'album "Roland Shaw et son orchestre : James Bond Music (1971)" - LP label Decca 4241

♪Lalo Schifrin, piano. Jon Faddis, trompette. James Morrison, buggle. Paquito D'rivera, sax alto. Ray Brown, contrebasse. Grady Tate, batterie : Mission Impossible (Lalo Schifrin) - De l'album "Lalo Schifrin : Firebird (1995)" - Label East West 0630-105-02

♪Jean-Michel Bernard, piano, orgue, arrgts. Eric Giausserand, trompette. Charles Papasoff, flûte. Pierre Boussaguet, contrebasse. Daniel Ciampolini, vibraphone, percussions. François Laizeau, batterie : Mission Impossible (Lalo Schifrin) - De l'album "Jean-Michel Bernard plays Lalo Schifrin (2017)" - Label Cristal Records CR269

♪Brother Jack Mc Duff, orgue Hammond B3. John Hart, guitare. Andrew Beals, sax alto. Chris Potter, flûte. Keep Reed, basse. Rudy Petschauer, batterie : Mission Impossible (Lalo Schifrin) - De l'album "That's the way I feel about it (Concord Jazz / 1997)" - Label Concord Jazz 2-2171-2

♪The Melody Four : Steve Beresford, claviers. Lol Coxhill, sax. Tony Coe, clarinette : Mission Impossible (Lalo Schifrin) - De l'album "The Melody Four – Shopping For Melodies - Volume 1 (1988)" - Label Chabada 0H19

♪Clip Martin Patrzalek, guitare solo :Mission Impossible (Lalo Schifrin)

Version musique classique indienne pour flûte, sitar, tablas...

♪Mission Impossible (Lalo Schifrin) par les étudiants de la Digital School of digital arts (Inde) - Document producteur

♪Mirian Conti, piano solo :Mission Impossible (Lalo Schifrin) - De l’album "Lalo Schifrin : Piano works (2017)" - Label Grand Piano GP776

♪Stan Jack, basson solo & Les musiciens de Non Solo Blues : Mission Impossible (Lalo Shifrin)- De l’album "Les plus belles musiques de film jouées par Stan Jack (2008)" - Label ADN Music 3259130177725

♪B.O. filmMission Impossible 2 de John Woo (2000) (Lalo Shifrin / Hans Zimmer) ♪B.O. filmMission Impossiblede Brian De Palma (1996) (Lalo Shifrin / Danny Elfman) - De l'album "Paramount pictures 90th Anniversary / Memorable scores (2002) - Label Citadel S2K 87736

♪Big Horns B :Mission Impossible (Lalo Schifrin) - De l'album "Various – Saint Germain des Prés Café / Volume XI (2009)" - Label Wagram Music 3208842