Repassez-moi l'standard... "Mas, Que Nada !" chanson écrite et interprétée par Jorge Ben (1963)

"Cap sur le Brésil avec le chanteur auteur compositeur Jorge Ben Jor dit Jorge Ben né à Rio en 1945 qui composa entre autres grands succès de la chanson brésilienne "Mas que Nada" en 1963. Musicien novateur très lié au monde du football, il aura frotté la samba traditionnelle au rock" Laurent Valero

"Jorge Ben personnage central de la musique populaire brésilienne des années 60 / 70. "Mas que Nada" sa chanson la plus célèbre, atteindra une popularité bien plus grande encore avec l’interprétation de cette autre immense figure parmi les musiciens brésiliens : le pianiste Sergio Mendes..." Laurent Valero

Oh lariá laiô obá obá obá

Oh ooô ooô lariá laiô obá obá obá

Mas que nada sai da minha frente eu quero passar

Pois samba está animado que eu quero é sambar

Esse samba que é misto de maracatu

É samba de preto velho samba de preto tu

Mas que nada...

Um samba como esse tão legal

Você não vai querer que eu chegue no final

Oh lariá laiô obá obá obá

Oh ooô ooô lariá laiô obá obá obá

Esse samba que é misto de maracatu

É…

♫Repassez-moi l'standard - Générique

♪Stefano Bollani, piano solo :Bar Biturico - De l'album "Les Fleurs Bleues (2001)" -Label Bleu ‎LBLC 6635

♫Repassez-moi l'standard - Programme

♪Jorge Ben : _"_Mas, Que Nada !" (Jorge Ben) - De l’album "Jorge Ben – Samba Esquema Novo (1963)" - Label Philips ‎518 115-2

"Une des versions les plus fameuses ! telle qu’enregistrée par Sergio Mendes et son groupe Brasil 66..." Laurent Valero

♪Sergio Mendes & Brasil ’66 :"Mas, Que Nada !" (Jorge Ben) - De l'album"Sérgio Mendes & Brasil '66 ‎– The Very Best (1986)" - Label A&M Records 396 907-2

♪Hank Jones, piano & clavecin. Orchestre direction Oliver Nelson :"Mas, Que Nada !" (Jorge Ben) – De l’album "Hank Jones & Oliver Nelson ‎– Happenings (1967)" - LP label Impulse ! AS-9132

♪Odell Brown And The Organizers : Odell Brown, orgue. Arlee "Duke" Payne. Tommy Purvis, saxophones, Louis Satterfield, basse. Curtis Prince, batterie :"Mas, Que Nada !" (Jorge Ben) - De l’album "Baz Fe Jazz Presents Jazz Dance 2 - Do It Like You Feel It (1967)" – Label Argo Jazz ‎ARGO 1002

Group formed in 1964 in Ann Arbor, Michigan (USA). Group members included 2 sets of brothers, Tom & Scott Herrick and Ed & Fred Farran...

♪The Arbors : Ed Farran & Fred Farran, Jack Ransom, Scott Herrick & Tom Herrick :"Mas, Que Nada !" (Jorge Ben) – De l’album "The Arbors – A Symphony For Susan (1966) – Label Revola 213

♪Ronnie Aldrich and His two pianos & London Festival Orchestra : "Mas, Que Nada !" (Jorge Ben) - De l’album"Ronnie Aldrich And His Two Pianos With The London Festival Orchestra ‎– This Way "In" (1968) – LP label London Records SP 44116

♪Tamba Trio : Bebeto Castilho, chant-contrebasse-sax. Luiz Eça, chant-piano. Helcio Milito, chant-batterie : "Mas, Que Nada !" (Jorge Ben) - De l'album "Bossa Nova (Bossa Nova And The Rise Of Brazilian Music In The 1960s)" - Label Soul Jazz Records ‎SJR CD239

♪Luis Henrique : "Mas, Que Nada !" (Jorge Ben) - De l’album Barra Limpa (Verve / 1967) Best of Bossa Nova" - Label VERVE 833289-2

♪Pedro Miguel y sus Macaraibos : "Mas, Que Nada !" (Jorge Ben) - De l’album Con Sabor a Cuba ( Columbia / 1974) Erotico Rythmotropicalomanie Vol 4 - Label LP PATHE MARCONI 05480875

♪Carlos "Patato" Valdes, congas. Eugene "Totico" Arango, chant : "Mas, Que Nada !" (Jorge Ben) - De l’album Patato y Totico (1967) - Label VERVE 0602498624456

♪Elsa Soares : "Mas, Que Nada !" (Jorge Ben) - De l’album "Samba & Mais Sambas (Odeon / 1970) Arrgts Maestro Nelsinho" - Label BLUE NOTE 5936572

♪Claus Ogerman y su Orquestra : "Mas, Que Nada !" (Jorge Ben) - De l’album Yambo (1970) - Label RCA 900107

♪Los Angeles Guitar Quartet : John Deraman, Matthew Greif, William Kanengiser guitares avec Katisse Buckingham flûte alto. Kevin Ricard, percussions : "Mas, Que Nada !" (Jorge Ben) - De l’album "Brazil (2007)" - Label TELARC 80686

♪Clara Moreno, chant. Joao Cristal, piano. Paulo Mlheiros, trombone. Thiago Alves, contrebasse. Paulinho Vicente, batterie : "Mas, Que Nada !" (Jorge Ben) - De l’album Samba Esquema Novo (De Novo) (2016)" - Label FAR OUT RECORDINGS 192

♪Sérgio Mendes, piano & The Black Eyed Peas : "Mas, Que Nada !" (Jorge Ben) - De l’album "Sergio Mendes ‎– Timeless (2006)" – Label Concord Records CCD-2263-2