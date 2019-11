Repassez-moi l'standard... "Manhã de Carnaval" compositeur Luiz Bonfá & paroliers Antônio Maria, Carl Sigman

1959, Palme d’Or du Festival de Cannes & 1960, Oscar du meilleur film étranger.

1959, Orfeu Negro, tourné au Brésil par Marcel Camus, s'inspire de la pièce Orfeu da Conceição de Vinicius de Moraes, le mythe grec Orphée et d'Eurydice, transposé dans une favela de Rio de Janeiro pendant le carnaval.

En résumé... Orphée fiancé à Mira, vit à Rio. Conducteur de tramway, pendant le carnaval, il tombe amoureux d’Eurydice, persécutée par un inconnu. La jeune femme meurt électrocutée, Orphée porte son corps à la favela, avant d’être lui-même tué par Mira.

Marcel Camus, transpose l’amour tragique au pays de la danse et du carnaval, dans une ambiance de fête, permit au réalisateur de faire découvrir le Brésil et sa musique, la bossa nova ! Une célébration enchantée des corps et de la danse, à travers la réécriture d’un des plus beaux mythes.

Film mondialement connu par sa bande originale des compositeurs brésiliens Antônio Carlos Jobim avec A felicidade, qui ouvre le film, et Luiz Bonfá : "Manhã de Carnaval" et "Samba d'Orpheus" devenus des classiques de la Bossa nova !

♫Repassez-moi l'standard - Générique

♪Stefano Bollani, piano solo : Bar biturico - De l'album "Les Fleurs Bleues (2001)" -Label Bleu ‎LBLC 6635

♫Repassez-moi l'standard - Programme

♪Luiz Bonfa, guitare solo. Elisete Cardoso, chant : Manhã de Carnaval Luiz Bonfá / Antonio Maria) - De la "B.O. film de Marcel Camus Orfeu Negro (1959)" - Label Universal Music 530 877 1

♪Astrud Gilberto, vocal :Manhã de Carnaval (Luiz Bonfá / Antonio Maria) - De l’album "Astrud Gilberto : The Shadow of Your Smile (1965)" - LP label Verve Records 557 184-2

♪João Donato, piano. Orchestre direction Claus Ogerman : Manhã de Carnaval (Luiz Bonfá) - De l’album "João Donato ‎– The New Sound Of Brazil (1965)" - Label RCA Victor 74321965082

♪Henri Salvador, chant :La chanson d’Orphée (Luiz Bonfá / M. Camus / F. Llenas) (1960) - 45T label Barclay 70 311

♪Ronnie Fraser, chant. Jan Block, guitare. Tom Dissevelt, contrebasse. Chris Dekker, batterie : La chanson d’Orphée (Luiz Bonfá / M. Camus / F. Llenas) - De l’album "Ronnie Fraser – A Canadian In Amsterdam (1966)"- LP label Relax 33 001

♪Vince Guaraldi, piano. Monty Budwig, contrebasse. Colin Bailey : Manhã de Carnaval (Luiz Bonfá) - De l’album "Vince Guaraldi Trio ‎– Jazz Impressions Of Black Orpheus (2014)" - LP label Fantasy 8089

Recorded in Rio de Janeiro, June 1st 1966 at Studio Riosom...

♪Baden Powell, guitare. Sergio, contrebasse ; Manhã de Carnaval (Luiz Bonfá) - De l’album "Baden Powell – Tristeza On Guitar (1966)" - Label MPS Records ‎68.093

♪Louie Ramirez and His Latin Jazz Ensemble :Manhã de Carnaval (Luiz Bonfá) - De l’album "Louie Ramirez & His Orchestra ‎– Latin Au Go Go (1965) - Label ATCO Records ‎33-179

♪Claudine Longet, Orchestre direction Nick de Caro ; Manhã de Carnaval (Luiz Bonfá / Antonio Maria) - De l’album "Claudine Longet ‎– The Look Of Love (1967) - LP label A&M Records SP-4129

♪Stanley Turrentine, sax ténor. Donald Byrd, trompette. Joe Farrell & Pepper Adams, sax. Jerry Dodgian, flûte. Julian Prester, trombone. Bucky Pizzarelli, guitare. Kenny Baron, piano. Ron Carter, contrebasse. Mickey Rocker, batterie : Manhã de Carnaval (Luiz Bonfá) - De l’album "Stanley Turrentine – New Time Shuffle (1979)" - LP label Blue Note LBR 1026

♪Jimmy Rowles, piano. Ray Brown, contrebasse : Manhã de Carnaval (Luiz Bonfá) - De l’album "Ray Brown · Jimmy Rowles ‎– As Good As It Gets (1978)" - Label Concord Jazz 2-4938-2

♪Toni Garrido, chant. Josimar Monteiro, guitare à sept cordes : Manhã de Carnaval (Luiz Bonfá / Antonio Maria) - De l'album "Caetano Veloso ‎– Orfeu (1999)" - Label Nonesuch 79579-2

♪Trio Da Paz : Romero Lubambo, guitare. Nilson Matta, contrebasse & Duduka Da Foseca, batterie : Manhã de Carnaval (Luiz Bonfá) - De l'album "Trio Da Paz ‎– Black Orpheus (1994)" - Label Kokopelli Records KOKO 1299

Recorded and Mixed at Studio 5, Chicago IL. June 28-30, July 1, 1994...

♪Patricia Barber, vocal. Mark Walker, percussions : Manhã de Carnaval (Luiz Bonfá) - De l'album "Patricia Barber ‎– Cafe Blue (1994)" - LP label Premonition Records 737