Repassez-moi l'standard... "The Man I Love" musique George Gershwin & paroles Ira Gershwin, son frère (1924)

1924, les producteurs Alex A.Aarons et Vinton Freedley rêvent de monter un spectacle pour Fred et Adele Astaire. Ils proposent à George Gershwin d’en composer la musique et à son frère Ira, le livret. C'est la comédie musicale "Lady, Be Good !"...

17 novembre 1924, le spectacle est rodé à Philadelphie. Tout se passe à merveille excepté pour l’un des titres : "The Man I Love". Son tempo de ballade ne convient pas, créant un temps mort au milieu de la dynamique du show.

Après cet accueil mitigé du public, le 1er décembre 1924, "The Man I Love" est retiré de la comédie musicale "Lady, Be Good !" au moment de sa création à Broadway, au Liberty Theater (New York).

"J’étais sans doute trop jeune pour le chanter. On avait l’air tellement gamins, Fred et moi, c’était peu crédible dans ma bouche."Adéle Astaire, première interprète, 1924.

Max Dreyfus, éditeur de Gershwin, convainc le compositeur de sortir "The Man I Love" des comédies musicales, de l’enregistrer à part. Et c’est le début de la gloire pour cette chanson !...

Someday he'll come along

The man I love

And he'll be big and strong

The man I love

And when he comes my way

I'll do my best to make him stay...

♪Stefano Bollani, piano solo :Bar Biturico - De l'album "Les Fleurs Bleues (2001)" -Label Bleu ‎LBLC 6635

♪Vaughn De Leath, chant. Fred Rich & His Hotel Astor Orchestra : "The Man I Love" (George & Ira Gershwin) (1927) – De l'album "The Original Hits of George Gershwin - 50th Anniversary Album (1987)" – LP label Halcyon Records HDL 112

"Gershwin fut indiscutablement un novateur. Ce qu'il a su tirer du rythme, de l'harmonie et de la mélodie n'est pas pure question de style. C'est quelque chose qui diffère essentiellement du maniérisme cher à plus d'un compositeur sérieux."Arnold Schoenberg

♪Coleman Hawkins, sax ténor. Eddie Heywood Jr, piano. Oscar Pettiford, contrebasse. Shelly Manne, batterie : "The Man I Love" (George & Ira Gershwin) (Signature / 1943) – De l'album "A Century of Glory (1898 / 1998)" – Label Frémeaux & Associés FA152

He'll look at me and smile

I'll understand

And in a little while...

♪Duo Dinah Shore, chant & André Previn, piano :"The Man I Love" (George & Ira Gershwin) – De l’album "Dinah Sings, Previn Plays (1959)" –Label Capitol 3698022

...He'll take my hand

And though it seems absurd

I know we both won't say a word.

♪Julie London, chant Orchestre direction Kirk Stuart : "The Man I Love" (George & Ira Gershwin) – De l’album "Julie London – Love On The RocksLady Sex (1962) – LP label Liberty ‎LST 7249

♪Pedro "Peruchin" Justiz, piano. Cachaito, contrebasse. Rogelio "Yeyito" Iglesias, bongo. "Tata" Guines, tumbadora. Gullermo Barreto, batterie : "The Man I Love" (George & Ira Gershwin) – De l’album "Peruchín ‎– The Incendiary Piano Of Peruchín ! (1989)" – LP label Palladium Latin Jazz Records PLP-127

♪Frances Faye, Quartet d’Eddie Grady. Jack Costanzo, bongos : "The Man I Love" (George & Ira Gershwin) – De l’album "Frances Faye ‎– Caught In The Act (1959)" – LP label GNP Crescendo GNPD 41

♪Lucky Thompson, sax ténor. Henri Renaud, piano. Benoit Quersin, contrebasse. Christian Garros, batterie : "The Man I Love (1956)" (George & Ira Gershwin) – De l'album "Lucky Thompson ‎– Modern Jazz Group (2000)" – Label Gitanes Jazz Productions ‎159 823-2

Maybe I shall meet him Sunday

Maybe Monday, maybe not

Still I'm sure to meet him one day

Maybe Tuesday will be my good news day...

♪Michel Magne Et Son Grand Orchestre :"The Man I Love" (George & Ira Gershwin) – De l’album "Michel Magne Et Son Grand Orchestre ‎– Tango Go ! (1963)" – LP label Bel Air ‎7083

♪Michel Magne et son Orchestre & feat. Lionel Guli, violon :"The Man I Love" (George & Ira Gershwin) – De l’album "Michel Magne et son Orchestre – Flirt et fantaisie : les 12 plus célèbres slows (1960)" – Label BNF Collection 2013

Réédition de l'album Epic original de 1962...

♪Erma Franklin, chant :"The Man I Love" (George & Ira Gershwin) -De l’album "Erma Franklin ‎– Her Name Is Erma (2016)" – Label Cornbread Records 16003

♪Ray Charles, piano. Oscar Pettiford, contrebasse. Joe Harris batterie : "The Man I Love" (George & Ira Gershwin) – De l’album "Ray Charles ‎– The Genius After Hours (1961) – Label Atlantic 1369

♪Etta James, chant. Orchestre direction Gene Barge : "The Man I Love" (George & Ira Gershwin) – De l’album "Etta James ‎– Etta James Sings Funk (1970) – Label Cadet LPS-832

He'll build a little home

Just meant for two

From which I'll never roam

Who would, would you

And so, all else above

I'm waiting for the man I love.

♪Carmen McRae, chant &Johnny Mandel and His Orchestra : "The Man I Love" (George & Ira Gershwin) – De l'album Can’t hide love (1976) – LP label Blue Note 635

D'après une performance musicale de Filippo Crivelli, octobre 1977,...

Enregistré en direct au Piccolo Teatro de Milan en octobre 1977...

♪Milva, chant. Roberto Negri, piano. Ettore Cenci & Fernando Nebuloni, violons. Giorgio Azzolini, contrebasse. Mario Lamberti, batterie : "The Man I Love" (George & Ira Gershwin) – De l'album "Milva ‎– Canzoni Tra Le Due Guerre (1978)" – LP label Ricordi ‎SMRL 6217

♪Duo Jeanne Lee, chant & Ran Blake, piano :"The Man I Love" (George & Ira Gershwin) – De l'album "The Newest Sound You Never Heard (1966-1967 European Recordings)" – Label ℗© 2019 A-Side Records 0005