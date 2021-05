Repassez-moi l'standard... En ce joli mois de mai 2021 - Les versions auxquelles vous avez échappé !

"Ce soir, Session de rattrapage de versions que pour la plupart j’avais failli programmer dans les émissions et qui auront aujourd’hui une nouvelle chance de parvenir à vos oreilles. Il est souvent cruel de se passer de telle où telle belle interprétation de nos chers standards..." Laurent Valero

"Une émission un peu particulière ce soir, puisqu’elle ne sera pas consacrée à un seul thème, mais fonctionnera plutôt comme une session de rattrapage de quelques versions..." Laurent Valero

♫Repassez-moi l'standard – Générique

♪Stefano Bollani, piano solo : “Bar Biturico” – De l'album "Les Fleurs Bleues (2001)" – Label Bleu ‎LBLC 6635

♫Repassez-moi l'standard – Programme

♪Annie Fratellini, voix. Raymond Fol, piano. Sacha Distel, guitare. Roger Guérin, trompette. Pierre Michelot, basse. Kenny Clarke, batterie : It Had to Be You (Isham Jones / Gus Khan) – Album "Anthologie Annie Fratellini (1958)" – LP label Ducretet Thomson 260 V 102

♪Pierre Michelot And His Orchestra :Cherokee (Hank Mobley) – Album "Pierre Michelot – Sous Les Ponts De Paris (1963)" – EP label Mercury 152.008 MCE

Reprise d'un tube des Beatles le plaisir d'entendre Michèle Arnaud...

♪Michèle Arnaud, voix. Orchestre direction Michel Colombier : Je Croyais-Yesterday (H. Auffray / G. Aber / Paul Mc Cartney) – Album "Anthologie La France et les Beatles Vol 3 (1966)" – EP label Pathé EG 908

♪André Previn & His Orchestra :Stormy Weather (Harold Arlen / Ted Koehler) – Album "André Previn And His Orchestra – Misty (1965)" – LP label Harmony HL 11148

♪Tony Mottola, guitare. Dominic Cortese, accordéon. Orchestre direction Lew Davies : So Nice-Summer Samba (Marcos Valle) – Album "Tony Mottola – A Latin Love-In (1967) – LP label Project 3 Records 5010SD

"La scène, c'est là où je me sens le plus fort du monde. Je n'ai peur de rien ni de personne" Mai 2003, Live ! Espace Kiron, Paris 2e...

♪Karim Kacel, voix & Angelo Zurzolo, piano :Syracuse (Henri Salvador / Bernard Dimey) – Album "Karim Kacel – En Scène (2003)" – Label Créon Music 596112

♪Amanda Lear, voix :Senza Fine (Gino Paoli) – Album "Amanda Lear – With Love (2006)" – Label Edina Music YC 151166

♪Jeanette Lindström, voix. Bobo Stenson, piano. Palle Danielsson, basse. Magnus Öström, batterie : Lush Life (Billy Strayhorn) – Album "Jeanette Lindström – Whistling Away The Dark (2006)" – Label Amigo AMCD 916

♪ Matt Wilson’s Art & Crafts : Gary Versace, piano. Martin Wind, basse. Matt Wilson, batterie : Bridge Over Troubled Water (Paul Simon) – Album "Matt Wilson's Arts & Crafts – An Attitude For Gratitude (2011)" – Label Palmetto Records PM 2154

1977, sortie du premier album du Radka Toneff Quintet : Winter Poem, où elle reçoit un Spellemannprisen, équivalent norvégien d’un Grammy Award. 1977, enregistré au Arne Bendiksen Studio, Oslo, Norway...

♪Quintet Radka Toneff, voix. Lars Janssons, piano. Jon Eberson, guitare. Arild Andersen, basse. Jon Christensen, batterie & Orchestre Knut Riisnæs : Ballad Of The Sad Young Men (Tommy Wolf / Frances Landesman) – Album "Radka Toneff – Winter Poem (1977) – LP label Zarepta 1439

♪Stefano Bollani, piano. Santiago Segret, bandonéon. Orquesta Sin Fin, direction Exequiel Mantega : Libertango (Astor Piazzolla) – Album "El Chakracanta - Live in Buenos-Aires (2021)" Label ALOBAR 1009

Hommages à Milva et Rolando Faria...

♪ Milva, chant & le Quintette d’Astor Piazzolla : Astor Piazzolla, bandonéon. Fernando Suarez-Paz, violon. Pablo Ziegler, piano. Oscar Lopez-Ruiz, guitare. Hector Console, basse : Suonerrano le Sei (Morire en Buenos-Aires) (Astor Piazzolla / Horacio Ferrer / adapt italienne Angela Tarenzi) Album Live aux Bouffes du Nord (Paris 1984)" Label RICORDI

♪ Rolando Faria, voix & Antoine Hervé, piano :Chega de Saudade (Antônio Carlos Jobim / Vinicius De Moraes) – DVD Antoine Hervé - La leçon de Jazz (2012) – Label RV Productions 111