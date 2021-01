Repassez-moi l'standard... “Libertango” du compositeur & bandonéoniste Astor Piazzolla (1974)

"Faire sortir le tango des salles de bal pour les salles de concert, un tango non plus à danser mais à écouter pour la haute valeur artistique de cette musique urbaine, une des toutes premières née à la fin du 19e siècle, un but que Piazzolla aura atteint au-delà de ses espérances..." Laurent Valero

"Quand il compose Libertango, en 1974 lors d’un séjour en Italie, le bandonéoniste et compositeur argentinAstor Piazzolla, a déjà derrière lui des centaines de compositions ; sa place dans l’univers de la musique populaire argentine est très particulière, si sa musique est ancrée dans la plus grande tradition du tango, il n’a eu de cesse de vouloir hisser ce genre à une autonomie musicale plus grande, en clair faire sortir le tango des salles de bal pour les salles de concert." Laurent Valero

Astor Piazzolla a donné durant plus de 30 ans des conférences sur le tango dans de nombreuses universités à travers le monde. Mais sa connaissance du tango n'était de loin pas que théorique, l'Argentin le jouait aussi divinement au bandonéon.

♫Repassez-moi l'standard – Générique

♪Stefano Bollani, piano solo : “Bar Biturico” – De l'album "Les Fleurs Bleues (2001)" – Label Bleu ‎LBLC 6635

♫Repassez-moi l'standard – Programme

♪Astor Piazzolla, bandonéon. Felice Da Viapiano (orgue) Gianni Zilioli (marimba) Marlaena Kessick, Hugo Heredia, Gianni Bedori (flûtes) Umberto Benedetti-Michelangeli (violon) Elsa Parravicini (alto)Paolo Salvi (violoncelle) Pino Presti (basse) Filippo Dacco (guitare) Andrea Poggi (percussions) Tullio de Piscopo (batterie) : Libertango (Astor Piazzolla) ‎– De l’album "Astor Piazzolla – Piazzollissimo (1974-1983)" ‎– Label Just A Memory JAM 9103-2

Strange, I've seen that face before

Seen him hanging 'round my door

Like a hawk stealing for the prey

Like the night waiting for the day...

♪Grace Jones, voix :I've Seen That Face Before-Esa Cara Me Es Conocida (A. Piazzolla, B. Reynolds, D. Wilkey, N. Delon) – EP label Island Records WIP 6700

