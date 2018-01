Repassez-moi l'standard... "Bésame Mucho" de Consuelo Velázquez (1941)

Aujourd'hui... "Bésame Mucho" boléro composé en 1941 par la chanteuse mexicaine Consuelo Velázquez (1920-2005) d'après une aria d'Enrique Granados.

Ce titre est devenu l'une des chansons les plus reprises du XXe siècle...

Générique

♪Stefano Bollani, piano solo : Bar biturico - De l'album "Les Fleurs Bleues (2002)" - Label Bleu ‎LBLC 6635

♪Programme

♪Pascal Comelade, pianos jouets : "Bésame Mucho" (Consuelo Velázquez) - De l'album "Pascal Comelade ‎– Haikus De Pianos (1992) - Label Les Disques Du Soleil Et De L'Acier ‎ CDSA 54020

Voici réuni pour la première fois des enregistrements de Joséphine Baker accompagnée par l'orchestre de son mari Jo Bouillon. Un disque digne de cette irremplaçable Joséphine Baker...

♪Joséphine Baker chant. Orchestre Jo Bouillon : "Bésame Mucho" (Consuelo Velázquez / S. Skylar) - De l'album "Joséphine Baker - Paris Mes Amours " - Label Pathé Marconi 7480042

♪Oscar Aleman y su Quinteto de swing : "Bésame Mucho" (Consuelo Velázquez) - De l'album "Oscar Aleman - Buenos-Aires 1938-1943) - Label Frémeaux et Associés FA020

♪Nat King Cole, chant-piano. Oscar Moore chant-guitare. Johnny Miller, chant-contrebasse : "Bésame Mucho" (Consuelo Velázquez / S. Skylar) - De l'album "The Nat King Cole Trio ‎– Any Old Time (1985) - Label Giants Of Jazz Productions ‎GOJ-1031

♪Michel Magne et son Grand Orchestre : "Bésame Mucho" (Consuelo Velázquez) - De l'album "Michel Magne Et Son Grand Orchestre ‎– Tropical Fantasy (1962) - Label Bel Air ‎ 7087

♪Michel Legrand et son Orchestre : "Bésame Mucho" (Consuelo Velázquez) - De la compilation 15CD "Michel Legrand ‎– Anthology (2013) - Label EmArcy ‎ 534 556 9

♪The Coasters : "Bésame Mucho" (Consuelo Velázquez) - De l'album "The Coasters ‎– Besame Mucho (1960)" - Label ATCO Records ‎ 45-6163

♪Lucho Gatica, chant. Orchestre Roberto Inglez : "Bésame Mucho" (Consuelo Velázquez) - De l'album "Anthologie Vereda Tropical - 36 chefs d'oeuvres d'Amérique Latine 1933-1956 - Label Frémeaux et Associés FA5176

♪Freddy, chant. Orchestre direction Humberto Suarez : "Bésame Mucho" (Consuelo Velázquez) - De l'album 'Freddy (40) ‎– La Voz Del Sentimiento (1995)" - Label Mélodie ‎ 79599-2

♪Pérez Prado and His Orchestra : ""Bésame Mucho" (Consuelo Velázquez / Sunny Skylar) - De l'album "Perez Prado And His Orchestra ‎– Havana, 3 A.M." - Label BMG International 2444-2-RL

♪Carmen Mc Rae, chant. Marshall Otwell, piano. Cal Tjader, vibraphone. Rob Fisher, basse. Poncho Sanchez, percussions. Vince Lateano, batterie : "Bésame Mucho" (Consuelo Velázquez / Sunny Skylar) - De l'album "Cal Tjader - Carmen McRae ‎– Heat Wave (1982)" - Label Concord Jazz ‎CCD-4189

♪The Three Sounds : Gene Harris, piano. Andrew Simpkins, contrebasse. Bill Dowdy, batterie : "Bésame Mucho" (Consuelo Velázquez) - De l'album "Bottoms Up ! ‎– The Three Sounds (1960)" - Label Blue Note ‎BST 4014

♪Andy Bey and the Bey Sisters : Geraldine et Salome Bey : Barry Galbraith, guitare. Jerome Richardson, saxophone. Milt Hinton, contrebasse. Osie Johnson, batterie : "Bésame Mucho" (Consuelo Velázquez / S. Skylar) - De l'album "Andy Bey And The Bey Sisters (1964)" - Label Prestige ‎PRCD-24245-2

♪João Gilberto, chant. Orchestre direction Oscar Castro-Neves : "Bésame Mucho" (Consuelo Velázquez) - De l'album "João Gilberto En Mexico (1970)" - Label Orfeon ‎ TCI 10.012

♪Tania Maria chant-piano. Eddie Gomez, contrebasse Julinho. Mestre Carneiro, percussions. Fabien Haimovici, batterie : "Bésame Mucho" (Consuelo Velázquez) - De l'album "Tania Maria ‎– Intimidade (2005) - Label Blue Note ‎ 51935

Loro propongono per la gran parte loro composizioni eccezion fatta per una rumbetta di Corea ed un Besame Mucho sovralimentato, intelligenza, humor, ovviamente creatività !

♪Trio Rodriguez / Zanchini / Bartoli : Emiliano Rodriguez, saxophone soprano. Simone Zanchini, accordéon. Roberto Bartoli, contrebasse : "Bésame Mucho" (Consuelo Velázquez) - De l'album "Terre di Mezzo - Trio Rodriguez / Zanchini / Bartoli (1999) - Label Philology 147.2