Repassez-moi l'standard... "Laura" de David Raksin, paroles Johnny Mercer pour le film D'Otto Preminger "Laura" (1944)

David Raksin (1912-2004) est à Hollywood au milieu des années 30 pour travailler avec Charlie Chaplin sur la musique des Temps modernes. Chaplin fredonnait et sifflotait les mélodies, tandis que Raksin les notait et les arrangeait.

Bien qu'il ait signé les musiques de près de 170 films et émissions de télévision, son oeuvre la plus connue est le thème de "Laura" qu'il écrit après que sa première femme eut décidé de se séparer de lui.

"Le studio avait vu un mystère... Il y a vu une histoire d'amour" a souligné Alex Raksin. La chanson, dont les paroles furent écrites par Johnny Mercer, sera interprétée par Frank Sinatra, Rosemary Clooney et Ella Fitzgerald...

♪Stefano Bollani, piano solo : Bar biturico - De l'album "Les Fleurs Bleues (2002)" - Label Bleu ‎LBLC 6635

David Raksin est l'un des principaux compositeur de bandes originales à Hollywood durant les années 1940 et 1950. Auteur du thème obsédant du film Laura en 1944...

♪"Laura" main title" (David Raksin) de la BO film d'Otto Preminger (1944) - De l'album "Various ‎– Murder Is My Beat: Classic Film Noir Themes And Scenes (1997)" - Label TCM Turner Classic Movies Music ‎ R2 72466

♪Clifford Brown, trompette. Richie Powell, piano. Barry Galbraith, guitare. George Morrow, contrebasse. Max Roach, batterie plus 16 cordes. Direction Neal Hefti : "Laura" (David Raksin) - De l'album 4CD "Clifford Brown ‎– The Emarcy Master Takes (2009) - Label Verve Records ‎ B0012918-02

♪André Previn, piano. Orchestre direction Johnny Williams : "Laura" (David Raksin) - De l'album "André Previn ‎– André Previn In Hollywood (1963) - Label Columbia ‎ CS 8834

♪Ralph Marterie and His Orchestra : "Laura" (David Raksin) - De l'album "Ralph Marterie And His Orchestra ‎– Swing Baby (1955)" - Label Mercury ‎ MG 20124

♪Jean Sablon, chant. Orchestre Mario Bua "Laura" (David Raksin / adapt française Jacques Larue) (1961) - De l'album "Jean Sablon - Le crooner français" - Label Believe / Forlane 2001

♪Danièle Darrieux, chant. Orchestre direction Christian Chevallier : "Laura" (David Raksin / adapt française Jacques Larue) - de l'album "Danielle Darrieux : 50 succès essentiels 1941 - 1967" - Label Marianne Mélodie 335734

♪The Oscar Pettiford Orchestra : "Laura" (David Raksin) - De l'album "The Oscar Pettiford Orchestra* ‎– Oscar Pettiford - Complete Big Band Studio Recordings (1978) - Label ABC-Paramount ‎ YW-8555-AB

♪Julie London, chant. Barney Kessel, guitare. Ray Leatherwood, contrebasse : "Laura" (David Raksin / Johnny Mercer) - De l'album "Julie London ‎– Julie Is Her Name (1956) - Label Liberty ‎ LRP 3006

♪Barney Kessel, guitare. Red Mitchell, contrebasse : "Laura" (David Raksin) - De l'album "Music To Listen To Barney Kessel By Contemporary 1957" - Label Contemporary Records ‎ LAC 12068

♪Sonny Stitt, saxophone alto. Jimmy Rowles, piano. Jimmy Giuffre, sax ténor. Jack Sheldon, Lee Katzman trompettes, Frank Rosolino, trombone. Al Pollen, tuba. Buddy Clark, contrebasse. Lawrence Marable, batterie : "Laura" (David Raksin) - ♪Sonny Stitt, saxophone alto. Jimmy Jones, piano. Aaron Bell, contrebasse. Charles Persip; batterie : "Laura" (David Raksin) - De l'album "Sonny Stitt ‎– Plays Jimmy Giuffre Arrangements (2010) - Label American Jazz Classics ‎ 99 007

♪Robert Wyatt, chant. Gilad Atzmon, saxophone soprano. Richard Price, contrebasse. Sigamos String Quartet : "Laura" (David Raksin / Johnny Mercer) - De l'album "Wyatt - Atzmon - Stephen – For The Ghosts Within (2010)´ - Label Domino ‎ WIGCD263X

♪Mina, chant. Orchestre direction Gianni Ferrio : "Laura" (David Raksin / Johnny Mercer) - De l'album "Mina (3) ‎– L'Allieva (2005) - Label Sony BMG Music 82876745652

♪Paul Bley, piano solo : "Laura" (David Raksin) - De l'album "Paul Bley ‎– Jazz 'n (E)Motion (1998) - Label BMG France ‎ 7432 1559342