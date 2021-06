Repassez-moi l'standard... "La Javanaise" de Serge Gainsbourg (1963)

"C’est l’histoire d’une chanson, née de l’insomnie de son auteur, Serge Gainsbourg, à Paris une nuit de 1962. C’est en rentrant d’une soirée joyeuse et arrosée au champagne avec son amie Juliette Gréco, que le beau Serge qui n’avait pas sommeil griffonne sur un papier La Javanaise..." Laurent Valero

"Voilà Gainsbourg le lendemain qui se repointe chez Juliette au 33 rue de Verneuil, où il habitera plus tard, sa chanson à la main dans la forme que nous lui connaissons.

La Javanaise, née dans les bulles de champagne, une des chansons qui feront sa gloire et qui deviendra un classique du répertoire français."Laurent Valero

J'avoue j'en ai bavé pas vous

Mon amour

Avant d'avoir eu vent de vous

Mon amour

Ne vous déplaise

En dansant la Javanaise

Nous nous aimions

Le temps d'une Chanson...

...À votre avis qu'avons-nous vu

De l'amour?

De vous à moi vous m'avez eu

Mon amour

Ne vous déplaise

En dansant la Javanaise

Nous nous aimions

Le temps d'une Chanson...

♫ Repassez-moi l'standard – Générique

♪ Stefano Bollani, piano solo : “Bar Biturico” – De l'album "Les Fleurs Bleues (2001)" – Label Bleu ‎LBLC 6635

♫ Repassez-moi l'standard – Programme

♪ Serge Gainsbourg chant et piano pour l’émission Jam Sessions Chanson / Poésie de Luc Bérimont au studio 104 de la Maison de l’O.R.T.F. « La javanaise » (Serge Gainsbourg) Maxi 45T Serge Gainsbourg à la Maison de la Radio (1964 -1966)INA / DIGGERS FACTORY

♪ Juliette Gréco chant avec un orchestre arrangé et dirigé par Jean-Michel Defaye « La javanaise » (Serge Gainsbourg)(Philips / Studio Blanqui / Janvier 1963) Anthologie Juliette Gréco /Comme je suisLP PHILIPS 846823-2

♪ Jean-Michel Defaye et son orchestre « La javanaise » (Serge Gainsbourg) Extrait de l’album Slow pour les jeunes (196..)PHILIPS 9 516

♪ Michèle Arnaud chant avec un orchestre arrangé et dirigé par Alain Goraguer « La javanaise » (Serge Gainsbourg) (1963) Anthologie Gainsbourg et ses interprètes PHILIPS 846823-2

♪ Prélude sonnet à Gainsbourg / Claude Nougaro chant avec un orchestre dirigé et arrangé par Maurice Vander « La javanaise » (Serge Gainsbourg) Extrait de l’album Récréation (Philips / 1974) Intégrale Le Feu Sacré / Studio 1959 / 2004MERCURY 5386857

♪ Maurice Vander piano solo « La javanaise » (Serge Gainsbourg) Extrait de l’album Récidive (2002)SERGENT MAJOR COMPANY 529122

♪ Jacky Terrasson piano avec Pierre Michelot contrebasse et Alvin L. Queen batterie « La javanaise » (Serge Gainsbourg) Extrait de la compilation Jazz à St Germain ( 1997)VIRGIN / EMI 3435882

♪ Mathilde chant en duo avec Jacky Terrasson piano « La javanaise » (Serge Gainsbourg) Extrait de l’album Je les aime tous (2016)NAIVE 628211

♪ David Patrois Quintet / David Patrois marimba avec Pierre Durand guitare, Jean-Charles Richard saxophone et Luc Isenman batterie (en public au théâtre de Viviers (2009)ATRS & SPECTACLES 120801

♪ Trio Patrick Bouffard / Patrick Bouffard vielle à roue, Raphael Maurel accordéon diatonique et Rémy Villeneuve musette béchonnet ,Violaine Jourdren chant et Frédéric Paris clarinette « La javanaise » (Serge Gainsbourg) Extrait de l’album Force mineur (2001)BUDA RECORDS 860203

♪ Laura Littardi chant avec Cong Minh Pham piano, Simon Teboul contrebasse et Clément Lefebvre batterie « La javanaise » (Serge Gainsbourg) Extrait de l’album Gainsbourg etc...(2017)VLF PRODUCTIONS 240

♪ M’zaza / Pauline Maudy chant «Dying to dance with the devil» (Gainsbourg adapt Boris Bergman) Extrait de l’album Ghosts (2015) Anthologie Boris Bergman et ses interprètes DCC JAZZ 608

♪ Antony Soler batterie avec Alexandre Saada piano électrique, Thomas Puybasset saxophone soprano et Laurent David basse « La javanaise » (Serge Gainsbourg)Extrait de l’album Melody to my skull (2019)DURANCE 122019

♪ Madeleine Peyroux chant et guitare avec Sam Yael piano, Larry Goldings celesta, Dean Parks guitare, David Pilch contrebasse, Jay Bellerose batterie et un quatuor à cordes arrangé par Mark Orton « La javanaise » (Serge Gainsbourg) Extrait de l’album Half the perfect world (2006)EMARCY

♪ Jean-Philippe Collard-Neven piano en duo avec Jean-Louis Rassinfosse contrebasse « La javanaise » (Serge Gainsbourg)Extrait de l’album Chansons d’automne (2017)RADIO-FRANCE 050

...La vie ne vaut d'être vécue

Sans amour

Mais c'est vous qui l'avez voulu

Mon amour

Ne vous déplaise

En dansant la Javanaise

Nous nous aimions

Le temps d'une Chanson.