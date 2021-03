Repassez-moi l'standard... "La Bicyclette" texte Pierre Barouh & musique Francis Lai (1968)

"Je voyais presque tous les soirs un mec qui travaillait dans une agence de publicité. Il m’a proposé d’écrire un texte pour une pub sur le vélo. J’ai refusé, j’ai dit, pas question ! Ce copain m’avait mis le poison, et en marchant dans les rues pour rejoindre Montmartre..." Pierre Barouh

https://www\.youtube\.com/watch?v=iB9hWbHTTgI"[Roland Dyens](https://www.discogs.com/fr/artist/995353-Roland-Dyens) – Paris Guitare"Et mon ami Francis Lai, accordéoniste, j’ai commencé à penser aux paroles d’une chanson sur la bicyclette. J’ai confié le texte à Francis, il a composé la musique, et puis le temps a passé..."Pierre Barouh

Lors d’un dîner mondain, Pierre Barouhse met à fredonner La Bicyclette, son voisin n’est autre que l’acteur et chanteur Yves Montand : il est conquis !

Quand on partait de bon matin

Quand on partait sur les chemins

À bicyclette

Nous étions quelques bons copains

Y avait Fernand, y avait Firmin

Y avait Francis et Sébastien

Et puis Paulette...

♪Stefano Bollani, piano solo : “Bar Biturico” – De l'album "Les Fleurs Bleues (2001)" – Label Bleu ‎LBLC 6635

Cie Zic Zazou, création en 1987, et ce sont aujourd'hui les mêmes personnes qui la composent, depuis près de 40 ans !

9 musiciens-comédiens-chanteurs jouent de multiples instruments parfois incongrus, dans le genre fanfare des Beaux-Arts, mâtiné de musette et de funk...

♪Les Zic Zazou :A Bichiclette d’après La Bicyclette – De l’album "En 1000 morceaux (2007)" – Label Sicalines 72 33

♪Yves Montand, chant. Bob Castella, piano. Hubert Rostaing Et Son Orchestre : La Bicyclette (Francis Lai / Pierre Barouh) – De l’album "Yves Montand - À L'Olympia (1968)" – LP label Philips 844.894

Septembre 1982, Yves Montand se produit au Met Opera, salle gigantesque ! la première fois qu’un chanteur populaire montait sur la grande scène new-yorkaise...

♪Yves Montand, chant. Hubert Rostaing Et Son Orchestre : On bicycle (Francis Lai / Pierre Barouh / adapt David Mc Neil) – De l’album "Montand in English - Metropolitan Opera New-York (1983)" – LP label Philips 6313 489

♪Roland Dyens, guitare solo :La Bicyclette (Francis Lai / Pierre Barouh) – De l’album Roland Dyens - Paris Guitare (1997) – Label L'Empreinte Digitale ED 13064

♪Duo Adrien Moignard & Antoine Boyer, guitares :La Bicyclette (Francis Lai / Pierre Barouh) – De l'album "Selmer 607 - Anniversary Songs - Vol III (2016)" – Label Cristal Records LDC 08

♪Pierre Barouh, chant :La Bicyclette (Francis Lai / Pierre Barouh) – De l’album Viking Bank (1977) – Label Saravah 2114

♪Ego System, Sextet Vocal A Capella : Lea Castro, alto. Célia Tranchant, soprano. Emily Allison, mezzo. Loïs Le Van, baryton. Manu Domergue, ténor. Olivier Houser, basse : La Bicyclette (Francis Lai / Pierre Barouh) – De l’album "Ego System - Tombés du Ciel (2015)" – Label EPM Musique 4776522

♪Indigo / Pascal Bertin, Frédéric Lair contre-ténors, Edmond Hurtrait ténor, Philippe Choquet baryton basse et Fabrice Chomienne basse avec Dominique Godin piano et arrgts : La Bicyclette (Francis Lai / Pierre Barouh) – De l’album Quintet à Voix (1991) – Label OMD 1530

♪Yvan Marc, chant :La Bicyclette (Francis Lai / Pierre Barouh) – De l’album "Yvan Marc - La grève (2008)" – Label Boxson 118

♪Tomuya Endo, chant. Nicolas Dri, orgue Hammond. Michel Taïeb, guitares & basse. Gonzalo Campo, percussion & batterie : La Bicyclette (Francis Lai / Pierre Barouh) – De l’album "Tomuya Endo - Un Japonais à Paris (2007)" – Label Beluga Productions BELCD 7

♪Olivier Ker Ourio, harmonica. Sylvain Luc, guitare. Laurent Vernerey, basse. Lukmil Perez, batterie : La Bicyclette (Francis Lai / Pierre Barouh) – De l’album "Olivier Ker Ourio - French Songs (2017)" – Label Bonsaï Music 145922

♪Mélanie Dahan, chant. Giovanni Mirabassi, piano. Pierrick Pedron, sax alto. Marc-Michel Le Bevillon, basse. Matthieu Chazarenc. batterie : La Bicyclette (Francis Lai / Pierre Barouh) – De l’album "Mélanie Dahan - La Princesse et les Croque-Notes (2008)" – Label Cristal Records 08-14

♪Laurent Voulzy, chant : La Bicyclette (Francis Lai / Pierre Barouh) – De l’album "La septième vague (2006)" – Label ARIOLA FRANCE

♪Bertrand Belin, chant :La Bicyclette (Francis Lai / Pierre Barouh) – De l’album "Les 50 ans de Saravah (2016)" – Label SARAVAH 2140

♪Michel Zenino, basse. André Villéger, sax. Alain Jean-Marie, piano. Stéphane Foucher, batterie : La Bicyclette (Francis Lai / Pierre Barouh) – De l’album "Dérive gauche (2002)" – Label EX-TENSION RECORDS 01

♪Big Band Musique de l’Air, direction Stan Laferrière : La Bicyclette (Francis Lai / Pierre Barouh) – De l’album "Birth of The Air Band (2007)" – Label DJAZ RECORDS 573-2

...Prendre furtivement sa main

Oublier un peu les copains

La bicyclette

On se disait c'est pour demain

J'oserai, j'oserai demain

Quand on ira sur les chemins

À bicyclette !