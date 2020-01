Repassez-moi l'standard – Janvier 2020... Les versions auxquelles vous avez échappé !

Jean-Pierre Daubresse (1945-2019) organisateur du premier Jazz Band Ball en 1964. . Séjours à la Nouvelle-Orléans où il côtoie des musiciens oubliés, organise leurs venue en France dès 1970, dont Jabbo Smith, redécouvert dans un garage de Milwaukee... Il produit des disques lors des tournées, contribue au programme de réédition mis en route par RCA, Barclay, MCA, Vogue...

Jean-Pierre Daubresse collabore à Jazz Hot 1967-1981, Télérama, Jazz Classique, Jazzman jusqu’en 2009. Producteur d’émissions sur France Musique 1977-1996. Consultant dans plusieurs festivals, Jean-Pierre Daubresse anime depuis 1997, Jazz à Chevilly- Association pour la promotion et la diffusion du Jazz à Chevilly-Larue (Val-de-Marne).



2013, Jean-Pierre Daubresse développe le CEMJAZZ (Centre Européen des Musiques de Jazz) à Chevilly-Larue, en mettant à disposition des musiciens, professionnels, chercheurs, des milliers de documents sur tous supports !

♪Stefano Bollani, piano solo : Bar biturico - De l'album "Les Fleurs Bleues (2001)" -Label Bleu ‎LBLC 6635

East Of The Sun (22 septembre 2019)...

♪Ella Fitzgerald, chant. Orchestre direction Frank DeVol : East Of The Sun (West Of The Moon) (Brooks Bowman) - De l’album "Ella Fitzgerald ‎– Ella Fitzgerald Sings Sweet Songs For Swingers (1959)" - Label Verve Records ‎MG V-4032

Recorded in New York City, May, 1964 – Skylark (17 novembre 2019)...

♪Bob Brookmeyer, trombone. Herbie Hancock, piano. Gary Burton, vibraphone. Stan Getz, sax ténor, Ron Carter, contrebasse. Elvin Jones, batterie : Skylark (Hoagy Carmichael / Johnny Mercer) - De l’album "Bob Brookmeyer & Friends (1964)" - Label Columbia COL 468413 2

But Beautiful (10 novembre 2019)...

♪Carmen McRae, chant. Orchestre direction Jack Pleis : But Beautiful (Jimmy Van Heusen / Johnny Burke) - De l’album "Carmen McRae - The Complete Ralph Burns Sessions featuring Ben Webster (1955)" - Label Phoenix 131553

Recorded July 2012 and August 2012 – Watermelon Man (20 octobre 2019)...

♪Gregory Porter, chant. Donald Smith, piano. Paul Zauner, trombone. Barney Girlinger, trompette. Klaus Dickbauer, sax & Klemens Pliem, sax, Wolfram Derschmidt, contrebasse. Howard Curtis, batterie : Watermelon Man (Herbie Hancock) - De l'album "Great Voices Of Harlem (2012)" - Label PAO Records CD11210

Recorded May 12 & 13, 1999 – Manha de carnaval (24 novembre 2019)...

♪Jon Faddis, trompette & Chuck Loeb, guitare :Black Orpheus (Luiz Bonfa) - De l'album "The Dizzy Gillespie Alumni Allstars ‎– Dizzy's World (1999)" - Label Shanachie 5060

I Didn't Know What Time It Was (8 septembre 2019)...

♪Doris Day, chant. Orchestre direction John Rarig : I Didn't Know What Time It Was (Richard Rodgers / Lorenz Hart) - De l'album "Doris Day - You're My Thrill - Released on 1949-08-01" - LP label Columbia Records 5533

♪Quartette Très bien : Jeter Thompson, piano. Richard Simmons, contrebasse. Percy James, bongos. Albert St James, batterie : I Didn't Know What Time It Was (Richard Rodgers / Lorenz Hart) - De l’album "Kilimanjaro (1964)" - Label Decca

Have you met Miss Jones ? (29 septembre 2019)...

♪Raymond Fol, piano : Have you met Miss Jones ? (Richard Rodgers / Lorenz Hart) - De l’album "Jazz piano solo Raymond Fol n°2 (1971)" - LP label RCA 541071

Close To You (13 octobre 2019)...

♪Ronald Isley, chant. Orchestre direction Burt Bacharach : Close To You (Burt Bacharach / Hal David) - De l’album "Isley Meets Bacharach – Here I Am (2003)" - Label Dreamworks Records 06445050075

River man (1er décembre 2019)...

♪Ilona Knopfler, chant. Eugene Maslov, piano. Pat Kelley, guitare. David Carpenter, contrebasse. Skeeto Valdez, batterie : River man (Nike Drake) - De l’album "Some kind of wonderful (2003)" - Label Mack Avenue 1010

Alfonsina y el Mar (15 décembre 2019)...

♪Evita Delgado, chant & Jean-Pierre Mas, piano :Alfonsina y el Mar (Ariel Ramirez / Felix Luna) - De l’album "Latinalma – Jean-Pierre Mas (2012)" - Label Outnote OTN018

Hommage à Jack Sheldon...

"Musicien du courant West Coast, Jack Sheldon a participé à un nombre considérable de sessions en Californie, fût membre des grands orchestres : Benny Goodman, Woody Herman, Stan Kenton...

Jack Sheldon participa comme beaucoup de ses collègues de la côte ouest à de nombreuses B.O. pour le cinéma dont le célèbre Chevalier des sables de Minelli, Le Privé de Robert Altman.

Jack Sheldon était aussi un remarquable chanteur, poursuivit une carrière d’acteur comique et d’animateur de télévision dans de célèbres shows musicaux..." Laurent Valero

Recorded August 29 & September 12, 1991...