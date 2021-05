Repassez-moi l'standard... "If You Could See Me Now" composé par Tadd Dameron, paroles de Carl Sigman (1946)

"Contrairement à beaucoup d’autres standards de la même époque "If You Could See Me Now" est une composition originale, qui ne vient ni du cinéma, ni des comédies musicales. Une ballade composée en 1946, créée cette même année par Sarah Vaughan, au début de son immense carrière !" Laurent Valero

"Bien que créditées àCarl Sigman,il semble queSarah Vaughan, en ait aussi écrit les paroles en collaboration avec le compositeur _Tadd Dameron_."Laurent Valero

1946, Tadd Dameron, l'a écrit pour Sarah Vaughan, l'une de ses chansons signature, intronisée au Grammy Hall of Fame en 1998...

Août 1988, Concert à Alice Tully Hall, Lincoln Center, NYC - sous la direction de Don Sickler...

♫Repassez-moi l'standard – Générique

♪Stefano Bollani, piano solo : “Bar Biturico” – De l'album "Les Fleurs Bleues (2001)" – Label Bleu ‎LBLC 6635

♫Repassez-moi l'standard – Programme

Recorded in New York, May 7 1946...

♪Sarah Vaughan, voix. Orchestre Tadd Dameron. Bud Powell, piano. Ted Sturges, basse. Kenny Clarke, batterie. Freddie Webster, trompette : If You Could See Me Now (Tadd Dameron / Carl Sigman) – Album "Sarah Vaughan – 1944-1946 (1997)" – Label Classics 958

Recorded september 9 & October 10, 1957 - Van Gelder Studio, Hackensack, New Jersey, USA...

♪Gil Evans, piano. Jimmy Cleveland, trombone. Paul Chambers, basse. Nick Stabulas, batterie : If You Could See Me Now (Tadd Dameron) – Album "Gil Evans – Gil Evans & Ten (1957)" – LP label Prestige PRLP 7120

Recorded on September 19 & October 12, 1962, Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, New Jersey, USA...

♪Sheila Jordan, voix. Barry Galbraith, guitare. Steve Swallow, basse. Denzel Best, batterie : If You Could See Me Now (Tadd Dameron / Carl Sigman) – Album "Sheila Jordan ‎– Portrait Of Sheila (1962)" – LP label Blue Note BLP 9002

♪Yusef Lattef, sax ténor. Hugh Lawson, piano. Lonnie Hillyer, trompette. Herman Wright, basse. Frank Gant, batterie : If You Could See Me Now (Tadd Dameron) – Album Ysef Lateef Plays for Lovers (1966) – LP label PRESTIGE 7447

♪Milt Jackson, vibraphone &Orchestre Tadd Dameron : If You Could See Me Now (Tadd Dameron) – Album Big Bags / Milt Jackson Orchestra (1962) – LP label RIVERSIDE RECORDS 130059

♪Barbara Winfield, voix. Tadd Dameron and His Orchestra :If You Could See Me Now (Tadd Dameron / Carl Sigman) – Album The Magic Touch (1962) – Label RIVERSIDE 9419

♪Bill Evans, piano. Chuck Israels, basse. Larry Bunker, batterie : If You Could See Me Now (Tadd Dameron) – Album Trio’65 Bill Evans Trio – Label VERVE 519808-2

♪Mark Murphy, voix. Billy Mays, piano. John Goldsby, basse. Adam Nussbaum, batterie : If You Could See Me Now (Tadd Dameron / Carl Sigman) – Album Kerouac Then and Now (1989) – Label MUSE RECORDS 5359

♪Chet Baker, voix & trompette. Gene Bertoncini, guitare : If You Could See Me Now (Tadd Dameron / Carl Sigman) – Album The Best Thing For you (1989) Anthologie Men in Love – Label NOVA RECORDS 3112312

♪Enrico Pieranunzi; piano solo:If You Could See Me Now (Tadd Dameron) – Album Parisian Portraits (1990) – Label IDA RECORDS 026

♪Morgana King, voix. Ben Aromnov, piano. Joe Puma, guitare. Art Koenig, basse. Ed Caccavale, batterie : If You Could See Me Now (Tadd Dameron / Carl Sigman) – Album Portraits (1982) – LP label MUSE RECORDS

♪Doug Raney Quartet : Doug Raney, guitare. Horace Parlan, piano. Bernt Rosengren, flûte. Niels Henning Orsted Pedersen, basse. Billy Hart, batterie : If You Could See Me Now (Tadd Dameron) – Album Cuttin’ Loose (1979) – LP label STEEPLECHASE 1105